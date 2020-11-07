«Имиджевые вопросы»: почему ЕС не спешит импортировать российскую вакцину от коронавируса

В декабре планируются первые поставки в Венгрию российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава МИД республики Петер Сийярто. По его словам, в начале 2021 года Будапешт может начать крупные закупки и развернуть производство препаратов внутри страны. Венгрия — единственная на данный момент страна ЕС, решившая приобрести российскую вакцину. Этот шаг не получил одобрения в Брюсселе. Как полагают эксперты, Евросоюз будет активно препятствовать импорту российских разработок, опасаясь понести масштабные репутационные и финансовые потери.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что первые партии российской вакцины от коронавируса поступят в страну в декабре для окончательного тестирования и лицензирования.

«Россия начнёт поставку небольших доз вакцины в декабре, чтобы завершить клинические испытания, проверить вакцину здесь и закончить процесс лицензирования. Они (РФ. — RT) сказали, что смогут начать крупномасштабные поставки со второй или третьей недели января», — сказал Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook, отметив, что уже общался с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Кроме того, как отметил министр иностранных дел Венгрии, одно из предприятий республики может развернуть на своих мощностях производство российской вакцины от COVID-19.

«Европейская стратегия»

Венгрия — единственная на данный момент страна ЕС, решившая приобрести вакцину у РФ. Напомним, 30 октября премьер-министр республики Виктор Орбан сообщил, что поставки российской вакцины от коронавируса стартуют в конце декабря либо в начале января. В результате, как надеется глава правительства, Венгрия сможет одолеть пандемию уже в апреле 2021 года.

Ранее в канцелярии премьер-министра Венгрии сообщили, что эксперты страны в области здравоохранения изучат эффективность вакцин от COVID-19, разработанных Россией и Китаем. Также Будапешт закупит 6,5 млн доз препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca общей стоимостью 13 млрд форинтов ($42,9 млн).

Впрочем, в Брюсселе негативно отреагировали на планы Венгрии по закупкам вакцины в РФ и КНР. Как заявил 30 октября официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер, все вакцины от коронавируса, которые поставляются в ЕС, подлежат обязательной европейской сертификации.

«Несомненно, любая вакцина, которая в настоящее время доступна или может появиться на территории Евросоюза, должна соответствовать принятым в ЕС стандартам качества, а также пройти процедуру сертификации», — сказал Мамер.

Он подчеркнул, что Брюссель не ведёт переговоры ни с Россией, ни с Китаем. По его словам, «такова европейская стратегия по вакцинации, и все страны ЕС согласились её придерживаться».

Правда, впоследствии представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер уточнил, что Будапешт всё же имеет право покупать российскую вакцину, но в ограниченных количествах и при возникновении чрезвычайной ситуации.

Комментируя решение Венгрии закупить российскую вакцину, эксперты отмечают, что республика — одна из немногих стран западного мира, которая пытается проводить суверенную внешнюю политику.

«Виктор Орбан постоянно подвергается обвинениям в подрыве «европейского единства» и находится под шквалом критики со стороны брюссельской бюрократии. В ситуации с российской вакциной он в очередной раз сделал выбор в пользу венгерских граждан, своих избирателей, которые поддерживают его курс, направленный против европейского политического мейнстрима», — сказал в интервью RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Reuters

© Aris Oikonomou

Политолог Александр Асафов, в свою очередь, также напомнил, что Будапешт не первый раз сталкивается с давлением со стороны Брюсселя. В беседе с RT эксперт спрогнозировал, что ЕС попытается переубедить Орбана импортировать российскую вакцину, а также может ввести санкции против Венгрии. Тем не менее премьер-министр республики вряд ли поменяет свою точку зрения, говорит Асафов.

«Усиливая давление, Брюссель может ввести против Будапешта санкции, но они вряд ли будут настолько серьёзными, чтобы повлиять на политику Орбана. Скорее всего, ЕС ограничится выражением недовольства и угрозами. В любом случае, Венгрия имеет право приобретать российскую вакцину для собственных нужд», — подчеркнул Асафов.

Исключить российскую конкуренцию

В планах Евросоюза единовременно и на одинаковых условиях организовать распределение доз сертифицированных вакцин между всеми государствами-членами ЕС с учётом численности населения каждого из них.

В мае Европейское агентство лекарственных средств спрогнозировало, что при оптимистичном сценарии прошедшая все необходимые испытания вакцина от COVID-19 будет готова к широкому использованию примерно через год.

В Европейской комиссии обещают, что вакцинация стартует в начале 2021 года. Однако Брюсселю вряд ли удастся удовлетворить потребности населения всего ЕС в краткосрочной перспективе. Так, в конце октября агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя ЕК, сделанного на закрытом заседании с участием европейских дипломатов, сообщило, что власти ЕС не смогут привить всех граждан Евросоюза до конца 2021 года.

На текущий момент Брюссель зарезервировал более 1 млрд доз потенциальных вакцин у разных компаний. На сайте Европейского агентства лекарственных средств говорится, что на стадии испытаний находятся два препарата.

Первая вакцина BNT162b2 была создана немецкой биотехнологической компанией BioNTech в сотрудничестве с американской корпорацией Pfizer. Второй препарат ChAdOx1-SARS-CoV-2 разработала AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

При этом на сайте Европейской комиссии сообщается о подписании контрактов на производство вакцин (в случае их успешного тестирования) со следующими компаниями: AstraZeneca, французско-британским альянсом Sanofi-GSK, бельгийской Janssen Pharmaceutica NV —подразделением американской Johnson & Johnson. Также ЕК находится на стадии переговоров с BioNTech-Pfizer, немецкой CureVac и заокеанской Moderna.

По мнению экспертов, текущая эпидемиологическая ситуация, которая характеризуется взрывным ростом заболеваемости COVID-19 практически по всему миру, диктует необходимость импорта вакцин и лекарств, которые уже есть на рынке. По этой причине Венгрия, как и более 25 других государств, приняли адекватное решение, обратившись за помощью к Москве, считают аналитики.

На данный момент в России зарегистрированы два препарата от коронавируса: «Спутник V» разработки НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи (Москва) и «ЭпиВакКорона», созданный специалистами ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» (Новосибирск).

Вакцинация добровольцев российским препаратом «Спутник V»

РИА Новости

© Виктор Толочко

Александр Асафов констатировал, что в текущих реалиях вопрос поставки вакцины из РФ приобрёл политический подтекст. По его словам, Евросоюз наряду с США и Украиной исходит из категорической неприемлемости импорта российских препаратов от коронавируса, несмотря на тяжёлую обстановку с распространением инфекции.

«Российская вакцина для Запада является плохой ровно по тем же причинам, по которым неугоден газ из РФ. По большому счёту, дело не в европейской сертификации. Просто такие чувствительные имиджевые вопросы Западу всегда было свойственно политизировать. У Европы сейчас нет ни одной зарегистрированной вакцины, но она продолжает игнорировать потребности собственных граждан и попрекает тех, кто отказывается идти по такому же пути», — подчеркнул Асафов.

В этом контексте, как полагает эксперт, крайне неразумную позицию заняло руководство Украины, которое отвергло возможность поставки российской вакцины, хотя об этом во время октябрьского визита в Москву пытался договориться лидер политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Украина не является членом ЕС, но уже отказалась от права на суверенные решения. На мой взгляд, «менеджеры» из ЕС и США поставили Украине ультиматум: российская вакцина не должна появиться на её территории. Мы видим, что Киев подчиняется, у него нет субъектности и нет возможности принимать какие-либо решения в пользу украинского общества», — рассуждает Асафов.

Никита Данюк, в свою очередь, усматривает в нежелании импортировать российскую вакцину стремление западных компаний освоить рынок США, Европы и Украины, исключив конкуренцию со стороны Москвы. По мнению эксперта, фармацевтические гиганты рискуют потерять не только репутацию флагманов медицинской науки, но и миллиардные доходы от продаж препаратов.

«Если на территорию Европы попадёт российская вакцина — это, конечно, сильно навредит имиджу европейской и в целом западной науки в медицинской отрасли. Именно по этой причине в ЕС отказываются от закупок и сотрудничества с РФ по разработке вакцины. Кроме того, такие действия могут поставить под удар пресловутую политику трансатлантической солидарности», — резюмировал Данюк.