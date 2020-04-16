Имиджевые издержки: как решение Трампа приостановить финансирование ВОЗ встретили в мире

Решение Дональда Трампа о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения вызвало возмущение во всём мире. Этот шаг американского лидера осудили в ООН, Китае, России, Германии и Франции, с критикой выступило руководство Евросоюза. Президент США обосновал приостановку финансовой поддержки ВОЗ необходимостью расследования роли организации в возникновении пандемии коронавируса. По мнению экспертов, сейчас Трамп мало беспокоится о том, как его решение скажется на имидже Соединённых Штатов в мире, для него намного важнее отвести от себя критику внутри страны за действия в период распространения COVID-19.

Решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вызвало негативную реакцию международного сообщества.

Как написал в своём Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, этому шагу не может быть оправдания в то время, когда усилия организации как никогда необходимы для сдерживания и ослабления пандемии коронавируса.

«Только объединив усилия, мы сможем преодолеть этот кризис, которому неведомы никакие границы. Глубоко сожалеем, что США приняли решение приостановить финансирование ВОЗ», — подчеркнул Боррель.

С критикой Трампа выступили власти Китая, Германии и Франции. Как отметили в МИД КНР, этот шаг американской стороны ослабит международное сотрудничество в борьбе с пандемией. Похожей точки зрения придерживаются в Берлине и Париже.

«Франция решительно выступает за солидарность и расширение международного сотрудничества», — заявил представитель МИД Пятой республики.

Решение Вашингтона также прокомментировали в ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш отметил, что сейчас не время для того, чтобы лишать ВОЗ или любые другие гуманитарные структуры необходимых ресурсов для борьбы с пандемией COVID-19.

«Всемирная организация здравоохранения и тысячи её сотрудников находятся на передовой борьбы с вирусом, поддерживая государства-члены организации и их население, особенно представителей самых уязвимых его слоёв», — говорится в заявлении генсека ООН.

Антониу Гутерриш

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Постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов также выразил мнение, что решение о приостановке взносов «наносит серьёзный урон международной организации, которая играла и продолжает играть ведущую, координирующую роль в борьбе с пандемией COVID-19».

Сейчас руководство ВОЗ оценивает ущерб, который будет нанесён работе организации из-за решения американского лидера. Как отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на пресс-конференции 15 апреля, организация уже работает с другими странами и структурами, чтобы решить возникшие финансовые проблемы. Гебрейесус добавил, что в организации надеются на то, что США всё же останутся «щедрым другом» ВОЗ, как это было издавна.

«Прокитайский» настрой

О заморозке Соединёнными Штатами финансирования Всемирной организации здравоохранения объявил сам Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме. Выделение средств приостанавливается на время «проведения оценки ответственности ВОЗ за ненадлежащее реагирование в связи со вспышкой коронавируса», пояснили в пресс-службе Белого дома.

Как пояснил президент США, «будучи ведущим донором Всемирной организации здравоохранения, США вынуждены настаивать на полной подотчётности».

«Одним из самых опасных и дорого обошедшихся решений ВОЗ было её роковое выступление против ограничения сообщения с Китаем и другими странами. ВОЗ не одобрила наши действия. К счастью, я перекрыл границы с Китаем вопреки мнению организации и тем самым спас огромное множество жизней. В противном случае погибли бы тысячи человек», — подчеркнул Дональд Трамп в своём выступлении перед прессой.

President @realDonaldTrump is halting funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess WHO's role in mismanaging the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/jTrEf4WWj0 — The White House (@WhiteHouse) April 14, 2020

Обозначенную Трампом линию поддержал и глава Госдепа Майк Помпео. Как заявил глава внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу Fox News, ВОЗ якобы не выполнила свою работу.

«Коммунистическая партия Китая не дала американцам доступ (к информации. — RT) в ключевой момент времени, в самом начале эпидемии. И мы знаем, что у них есть эта лаборатория. Знаем о продуктовых рынках и о том, что сам вирус действительно появился в Ухани. Всё складывается в единую картину», — заявил Помпео в беседе с ведущим Шоном Ханнити.

Госсекретарь призвал ВОЗ к прозрачности, отметив, что задачей организации является своевременная публикация точной информации.

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Впрочем, не все в Штатах разделяют оценки американского лидера. Как заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд, возглавляемая им организация имеет очень продуктивные отношения с ВОЗ. CDC планирует и далее сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения, добавил он, выступая в эфире телеканала ABC News.

Тактическая подготовка

Заморозка финансирования ВОЗ американским руководством не стала большой неожиданностью. В Белом доме ранее уже предупреждали о таких планах. Отвечая неделю назад на вопросы журналистов, Дональд Трамп сообщил, что его администрация готова рассмотреть возможность прекращения финансирования ВОЗ. Политик обвинил организацию в том, что она не привлекала должного внимания к коронавирусу из-за своей «прокитайской» ориентации.

«Они во многом ошиблись. У них на раннем этапе было полно информации, но они не... Похоже, они очень ориентированы на Китай», — подчеркнул Трамп.

В вину ВОЗ Вашингтон ставит то, что в начале февраля организация выступила против прекращения сообщения с КНР. В ВОЗ посчитали, что в подобных ограничениях не было необходимости, однако рекомендовали проводить скрининг въезжающих в страну людей, а также изолировать в карантин тех, кто имел контакты с носителями инфекции.

Следует отметить, что власти США уже перешли от угроз к действиям. Ранее комитет по внутренней безопасности и правительственным вопросам сената США начал расследование причин возникновения пандемии и того, какую роль в этом могли сыграть власти Китая и ВОЗ. Об этом в интервью изданию Politico рассказал председатель комитета Рон Джонсон. Сенатор пояснил, что расследование должно прояснить роль ВОЗ в сокрытии истинного масштаба бедствия.

«Обиженные наскоки»

Соединённые Штаты — крупнейший донор ВОЗ, участниками которой являются 194 государства. Так, общий объём американских взносов в бюджет организации за 2016—2017 годы составил около $950 млн, включая как обязательные взносы, так и добровольные пожертвования. В 2018 году из США было перечислено на счета ВОЗ около $400 млн, что позволило Америке сохранить за собой первое место в списке стран, финансирующих структуру.

Билл Гейтс

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Однако далеко не все из перечисляемых средств направлялись на счета международной организации из госбюджета. Суммарно в структуре финансирования ВОЗ ассигнования из казны США составляют 14%. Но большой вклад делают и различные НКО. Так, 31% финансирования организации приходится на взносы частного Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Такие данные за 2016—2017 годы представлены на сайте ВОЗ.

Как стало известно в начале февраля 2020 года, основатель MicrosoftБилл Гейтс и его супруга пообещали передать $100 млн в специальный фонд, созданный ВОЗ для борьбы с коронавирусом. Средства пойдут на разработку вакцины, способов диагностики и защиту населения в странах Африки и Юго-Восточной Азии.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сомневается, что Белый дом сможет в ближайшее время заставить американские НКОпрекратить финансовую поддержку программ ВОЗ.

«Однако с этим и другими фондами администрация будет работать, пытаться давить и убеждать. Отчасти это может зависеть и от политических перспектив Трампа, насколько прочными будут его позиции», — отметил собеседник RT.

Но в любом случае действия Белого дома могут негативно сказаться на работе ВОЗ, считает эксперт.

«Своими действиями власти США просто пытаются заставить ВОЗ действовать только в американских интересах», — отметил Брутер.

Схожей точки зрения придерживается и заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян.

«Конечно, решение Трампа будет иметь негативные последствия для ВОЗ.На мой взгляд, это было неправильное решение. Вместо поддержки ВОЗ мы видим обиженные наскоки. Но вины ВОЗ в той ситуации, которая сложилась с коронавирусом в США и других странах, нет», — подчеркнул эксперт.

Reuters

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Хотя Дональд Трамп ставит себе в заслугу тот факт, что он не стал следовать рекомендациям ВОЗ и закрыл сообщение с КНР, ситуация с коронавирусом в США сложилась чрезвычайно тяжёлая.

Так, по последним данным на 16 апреля, число инфицированных COVID-19 в стране почти достигло 640 тыс. человек. Около 31 тыс. из них скончались (4,8%), более 52,7 тыс. — выздоровели (8,2%). Такую статистику приводит Университет Джонса Хопкинса.

Критика справа

Пока Трамп делает нападки на Китай и Всемирную организацию здравоохранения, обвиняя их в сокрытии информации о вирусе, его самого критикуют за бездействие. Так, газета The New York Times опубликовала материал, авторы которого заявляют, что Трампа предупреждали об опасности вируса, но он не спешил с принятием необходимых мер.

Уже в январе в США звучали голоса, предупреждавшие, что новый вирус представляет колоссальную угрозу, но в Белом доме не отреагировали на эти сигналы, утверждается в статье. Авторы ссылаются на письмо высокопоставленного советника по медицинским вопросам Министерства по делам ветеранов Картера Мечера, которое 28 января было разослано группе специалистов в сфере здравоохранения в ряде ведомств и университетов.

«С какой стороны ни посмотри, ситуация будет плохая. Прогнозируемые масштабы эпидемии уже поражают воображение», — говорилось в письме.

Reuters

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Как утверждают авторы материала, к началу последней недели февраля оперативной группе администрации по вопросам общественного здравоохранения стало ясно, что школы и предприятия в наиболее пострадавших от эпидемии районах придётся закрыть.

«Однако в условиях неразберихи, царящей в администрации Трампа, потребовалось ещё три недели, чтобы убедить президента в том, что промедление в борьбе с распространением вируса может обернуться катастрофическими последствиями», — подчёркивают авторы.

По мнению экспертов, своими выпадами против ВОЗ и Китая глава Белого дома пытается отвлечь внимание от критики в свой адрес. Для этого же политик манипулирует данными, заявляя о неких дополнительных потерях, которые могли произойти, если бы власти послушали ВОЗ.

«Это заявления Трампа ни на чём не основаны, это просто самореклама. На самом деле, очень трудно создать правдивую модель, которая показала бы, как сложилась бы ситуация в случае тех или иных действий. В целом же выпад Трампа против ВОЗ — это его стандартный приём, ранее он похожим образом критиковал ВТО, ЮНЕСКО и ООН. Сейчас Трамп пытается добиться, чтобы ВОЗ возложила вину за пандемию на Китай, это его конечная цель», — отметил Владимир Брутер.

При этом текущее американское руководство не волнует, как принимаемые решения повлияют на имидж США на мировой арене, добавил эксперт.

По словам Виктора Супяна, пандемия коронавируса выявила системную проблему американского здравоохранения — при высоком уровне медицины в стране система в целом проявила неготовность к экстремальным ситуациям, однако Трамп этого не признаёт.