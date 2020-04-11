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«Имидж основательно подорван»: почему британские СМИ не спешат критиковать правительство за ситуацию с коронавирусом
11 апреля 2020, 02:30 • 62 • В мире
В Великобритании продолжает расти смертность от нового коронавируса. По данным Минздрава королевства, на текущий момент скончались более 8,9 тыс. граждан с подтверждённым COVID-19, свыше 70 тыс. заражены. Основной причиной тяжёлой ситуации в стране эксперты называют недальновидную политику правительства и его главы Бориса Джонсона, недооценивших опасность инфекции. Между тем британские медиа воздерживаются от резких выпадов в адрес властей. Аналитики объясняют такой курс нежеланием провоцировать политический кризис на фоне эпидемии, а также тем, что в Соединённом Королевстве свобода СМИ «существует в условном формате».
Британские медики Reuters © Hannah McKay
В Великобритании продолжает увеличиваться число жертв COVID-19. По состоянию на 10 апреля в Соединённом Королевстве зафиксировано более 8,9 тыс. смертей. По данным британского Минздрава, большинство скончавшихся от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, проживали в Лондоне и в регионе Мидлендс.
Нарастает и число инфицированных: уже зафиксировано свыше 70 тыс. случаев заражения. По этому показателю Соединённое Королевство занимает седьмое место в мире.
В больнице по-прежнему находится премьер-министр страны Борис Джонсон, которого госпитализировали 5 апреля. Через четыре дня он был переведён из реанимации в обычную палату.
Впрочем, несмотря на тяжёлую ситуацию с распространением коронавируса в стране, большинство ведущих СМИ Соединённого Королевства не пытаются проанализировать политику правительства страны и выяснить причины масштабного разгула эпидемии, отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.
«Власти Великобритании подошли к проблеме коронавируса как «настоящие либералы» — переложили всю ответственность за ситуацию на граждан. И почти все британские СМИ как бы не обратили на это внимания. Правительство Джонсона критиковали, но весьма осторожно и рассказывая в основном о локальных проблемах медиков и предпринимателей», — сказал Фельдман.
Эксперт считает, что корни проблем, с которыми столкнулось сейчас Соединённое Королевство, следует искать в глубоком кризисе, который испытывает политическая система страны.
Например, лента новостей BBC по сей день наполнена сообщениями о различных символичных общественных акциях (например, массовые аплодисменты), цель которых — вдохновить медиков на противодействие инфекции. Также в медиа часто встречаются материалы о проблемах малого бизнеса и медицинского персонала, испытывающих нехватку индивидуальных средств защиты.
В свою очередь, правительство Великобритании отвергает какие-либо претензии в неэффективности своей работы. Так, на пресс-брифинге 10 апреля министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ведомство способно обеспечить работников системы здравоохранения всем необходимым.
Павел Фельдман полагает, что власти Соединённого Королевства стараются купировать даже незначительный негатив в свой адрес. Одним из важнейших инструментов такой политики выступает ВВС (которое получает финансирование из британского бюджета).
По словам эксперта, в Великобритании «свобода СМИ существует в условном формате», который сводится к тому, что почти все крупные медиа так или иначе ориентируются на редакционную политику ВВС, «реализующей, в свою очередь, информационную линию правительства».
Запоздалые меры
Напомним, взрывной рост числа заболевших в Соединённом Королевстве начался в последней декаде марта. С тех пор британские эксперты всё чаще делают неутешительные прогнозы по смертности от коронавируса: по некоторым оценкам, она может достигнуть 250 тыс. человек, если власти и общество не предпримут «решительных мер», которые могут продлиться «недели и месяцы». Существуют и более негативные сценарии.
Например, британский таблоид The Sun со ссылкой на документ, составленный Группой по информационному обеспечению национальной безопасности, утверждает, что коронавирусом могут заразиться до 80% населения, а погибнет до полумиллиона человек. Впрочем, Минздрав не считает, что события будут развиваться по такому сценарию.
Последние три недели в Соединённом Королевстве действует режим карантина. Граждан просят не покидать свои дома. На улицу разрешается выходить только для приобретения продуктов и лекарств, поездок на работу, одиночных (семейных) физических упражнений на свежем воздухе (разрешаются один раз в сутки), а также в случае медицинской необходимости.
В Великобритании закрыты почти все места массового скопления людей, включая рестораны, пабы, непродовольственные магазины, библиотеки, образовательные и религиозные учреждения. Полиция получила право штрафовать нарушителей ограничительных мер.
При этом главной причиной взрывного распространения COVID-19 в Соединённом Королевстве эксперты называют недальновидную политику властей и лично Бориса Джонсона, недооценивших опасность коронавирусной угрозы и не предпринявших своевременных мер по её купированию.
Так, выступая в середине марта на пресс-конференции, посвящённой мерам по противодействию инфекции, Джонсон предложил вырабатывать «коллективный иммунитет», то есть позволить переболеть большей части населения страны.
«В феврале — марте, когда другие государства начали готовиться к противодействию коронавирусу, британские власти делали вид, что ничего страшного не происходит, более того, убеждали в этом общество», — заявил Фельдман.
По его словам, впоследствии правительство Джонсона переосмыслило ситуацию, однако режим карантина и другие экстренные меры носили запоздалый характер. Аналогичной точки зрения придерживается политолог Александр Асафов. В интервью RT он подчеркнул, что всю полноту ответственности за тот риск, которому сейчас подвергаются британцы, должно нести правительство страны.
«Положение дел в Британии с коронавирусом близко к катастрофическому. Да, сейчас всем странам очень тяжело, но из-за легкомысленности собственных властей Соединённое Королевство упустило слишком много времени. И тот факт, что Джонсон сам оказался в реанимации, хоть и вызывает сочувствие, но не снимает с него ответственности за происходящее», — сказал Асафов.
«Неформальная договорённость»
Между тем британские СМИ воздерживаются от жёсткой критики в адрес британского правительства, хотя и не скрывают многочисленных проблем, с которыми столкнулась страна.
Эксперты объясняют это «неформальной договорённостью» руководства Соединённого Королевства и средств массовой информации: критические оценки британских властей намеренно ограничиваются, чтобы поддержать его и без того слабый имидж. Ещё одна цель этой «сделки» — недопущение глубокого политического кризиса в государстве на фоне тяжёлой ситуации с COVID-19, считают политологи.
Так, 1 апреля газета The Times писала, что британским медикам, которые распространяют в соцсетях информацию о дефиците средств защиты, руководство медучреждений угрожает увольнением. В связи с этим 10 тыс. работников системы здравоохранения обратились с открытым письмом к Джонсону с просьбой разобраться в ситуации.
«В нашем отделении находятся пациенты с подтверждённым COVID-19. Я работал все выходные. У нас есть только пластиковые фартуки, перчатки и хирургические маски. У каждого медработника один общий защитный экран для помещения на шесть пациентов. Никаких медицинских халатов», — цитирует газета одного из врачей-консультантов из Глостершира.
В то же время в статье говорится, что правительство и руководители службы здравоохранения Соединённого Королевства отрицают претензии работников клиник. Власти настаивают на том, что обеспечивают адекватное снабжение врачебно-сестринского персонала.
В другом материале The Times от 3 апреля рассказывается о сложной ситуации, в которой оказались предприятия малого бизнеса Великобритании из-за вспышки коронавируса. По прогнозам, почти каждая пятая компания может разориться в апреле. Автор статьи деликатно отмечает, что «обширная» правительственная программа помощи недостаточна, но дальнейшая критика в материале отсутствует.
При этом ряд британских СМИ в разгар эпидемии продолжают агрессивную политическую риторику в отношении России, Китая и Ирана. Так, 8 апреля на сайте The Telegraph был опубликован материал обозревателя Кона Кафлина, в котором утверждается, что «противники» Соединённого Королевства пытаются подорвать усилия правительства по борьбе с коронавирусом.
Журналист пишет, что недоброжелатели пользуются текущей уязвимостью Великобритании, публикуя в соцсетях фейковые новости и дезинформацию о причинах пандемии. В частности, распространение ложных сведений якобы привело к повреждению как минимум 20 вышек связи 5G: некоторые британцы поверили в то, что данные объекты телекоммуникационной инфраструктуры способствуют заражению населения COVID-19.
«Пытаются отвлечь внимание»
Достаточно острую критику правительства королевства можно было встретить в материалах The Guardian. Однако и там редко проскальзывает тезис об ответственности действующего кабинета министров.
Эксперты полагают, что «неформальная договорённость» власти и СМИ об ограничении критики постепенно выходит за грани разумного и не вписывается в общепринятые стандарты журналистики, которые традиционно пропагандируют флагманы британских медиа.
Павел Фельдман считает, что кризис британских СМИ связан со спецификой политической системы Великобритании. Руководству Соединённого Королевства свойственно использовать «неформальные административные технологии» для определения повестки дня СМИ в условиях отсутствия реальных рычагов влияния на внутренние проблемы страны.
«Имидж британских СМИ давно и основательно подорван, эпоха расцвета осталась в прошлом веке. По степени свободы слова и беспристрастности к британским медиа накопилось слишком много претензий. Они давно отошли от привычки приводить альтернативные взгляды, выступать с независимых позиций и действовать не в угоду мейнстриму, который задаётся ВВС», — сказал Фельдман.
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