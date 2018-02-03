Имиа или Кардак: спор между Грецией и Турцией вспыхнул с новой силой

В последние дни возобновился давний спор Греции и Турции относительно двух необитаемых скалистых островов Имиа (в турецком варианте Кардак) в Эгейском море. По итогам Лозаннского мирного договора эти острова входят в состав Греции, но Турция оспаривает их принадлежность и выступает за пересмотр самого Лозаннского соглашения.

Новое обострение ситуации пришлось на 22-ю годовщину вооружённого противостояния вокруг островов Имиа, когда Греция и Турция оказались на грани полномасштабной войны.

28 января корабли Военно-морских сил Турции не позволили греческому катеру береговой охраны и патрульному кораблю ВМС Греции приблизиться к оспариваемым территориям. Дополнительной остроты инциденту добавило присутствие на борту греческого катера министра обороны страны Паноса Камменоса, прибывшего в район островов для возложения памятного венка трём греческим офицерам, погибшим в 1996 году при крушении вертолёта во время конфликта на Имиа. В турецком Генштабе отрапортовали о предотвращении попытки Камменоса высадиться на один из островов.

Панос Камменос спускает на воду венок в память о погибших греческих пилотах

На днях советник президента Турции Йигит Булут выступил с резкими угрозами в адрес Греции в связи с событиями вокруг островов Имиа. В эфире турецкого телевидения он заявил, что Греция «почувствует гнев Турции, который будет сильнее, чем в Африне» (в Африне на территории Сирии Анкара проводит военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских вооружённых формирований). «Мы сломаем руки и ноги любому офицеру, премьер-министру или любому министру, который осмелится ступить на Имиа в Эгейском море», – пригрозил советник президента Турции.

Приграничные инциденты с участием авиации и военно-морских сил двух стран происходят регулярно. Год назад, к 21-летию конфликта на Имиа, катера турецких ВМС демонстративно нарушили территориальные воды Греции возле островов. Затем этот район проинспектировал на катере глава Генштаба Турции Хулуси Акар, а спустя несколько дней министр обороны Греции Панос Камменос облетел остров на вертолёте и спустил на воду венок в память о погибших в 1996 году греческих пилотах.

Некоторые обозреватели связывают активизацию претензий Турции на острова Имиа с отказом Афин выдать восьмерых турецких офицеров, которых Анкара считает участниками военного путча против режима Эрдогана.

Новый виток напряжённости вокруг Имиа показывает, что провозглашённая Турцией политика «ноль проблем с соседями» потерпела фиаско. Это касается и соседей, союзных Турции по НАТО.