Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Единство под "Смуглянку"
«Я не хочу покорять Голливуд»: российский порноактёр рассказал о своём триумфе в...
Социал-демократы Германии приносят себя в жертву
Украина возобновила попытки лишить Россию права вето в СБ ООН
Главная / В мире

Имиа или Кардак: спор между Грецией и Турцией вспыхнул с новой силой

03 февраля 2018, 21:24  •  162 • В мире
В последние дни возобновился давний спор Греции и Турции относительно двух необитаемых скалистых островов Имиа (в турецком варианте Кардак) в Эгейском море. По итогам Лозаннского мирного договора эти острова входят в состав Греции, но Турция оспаривает их принадлежность и выступает за пересмотр самого Лозаннского соглашения.
Новое обострение ситуации пришлось на 22-ю годовщину вооружённого противостояния вокруг островов Имиа, когда Греция и Турция оказались на грани полномасштабной войны.
28 января корабли Военно-морских сил Турции не позволили греческому катеру береговой охраны и патрульному кораблю ВМС Греции приблизиться к оспариваемым территориям. Дополнительной остроты инциденту добавило присутствие на борту греческого катера министра обороны страны Паноса Камменоса, прибывшего в район островов для возложения памятного венка трём греческим офицерам, погибшим в 1996 году при крушении вертолёта во время конфликта на Имиа. В турецком Генштабе отрапортовали о предотвращении попытки Камменоса высадиться на один из островов.
Панос Камменос спускает на воду венок в память о погибших греческих пилотах
На днях советник президента Турции Йигит Булут выступил с резкими угрозами в адрес Греции в связи с событиями вокруг островов Имиа. В эфире турецкого телевидения он заявил, что Греция «почувствует гнев Турции, который будет сильнее, чем в Африне» (в Африне на территории Сирии Анкара проводит военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских вооружённых формирований). «Мы сломаем руки и ноги любому офицеру, премьер-министру или любому министру, который осмелится ступить на Имиа в Эгейском море», – пригрозил советник президента Турции.
Приграничные инциденты с участием авиации и военно-морских сил двух стран происходят регулярно. Год назад, к 21-летию конфликта на Имиа, катера турецких ВМС демонстративно нарушили территориальные воды Греции возле островов. Затем этот район проинспектировал на катере глава Генштаба Турции Хулуси Акар, а спустя несколько дней министр обороны Греции Панос Камменос облетел остров на вертолёте и спустил на воду венок в память о погибших в 1996 году греческих пилотах.
Некоторые обозреватели связывают активизацию претензий Турции на острова Имиа с отказом Афин выдать восьмерых турецких офицеров, которых Анкара считает участниками военного путча против режима Эрдогана.
Новый виток напряжённости вокруг Имиа показывает, что провозглашённая Турцией политика «ноль проблем с соседями» потерпела фиаско. Это касается и соседей, союзных Турции по НАТО.
Соб. корр. ФСК

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

162
Источник
Похожие новости
04 февраля 2018, 00:24
«Я не хочу покорять Голливуд»: российский порноактёр рассказал о своём триумфе в США
03 февраля 2018, 11:24
«Не получили никаких улик»: экстрадированный в США россиянин отверг все обвинения в киберпреступлениях
03 февраля 2018, 01:54
Михо, который смог: Саакашвили пообещал превратить Украину в рай для туриста

03 февраля 2018, 05:09
На 70-м году жизни президент Финляндии снова стал отцом
03 февраля 2018, 21:09
«Сборочный цех»: сможет ли Австралия войти в десятку ведущих мировых экспортёров вооружений
03 февраля 2018, 08:09
«Оправдание роста военных расходов»: в России назвали «страшилкой» новую ядерную доктрину США
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
04 февраля 2018, 00:24
Ответный удар: российские военные поразили позиции террористов, сбивших штурмовик Су-...
04 февраля 2018, 00:24
«Безоговорочный поджог»: в УПЦ раскрыли обличающие радикалов детали пожара во львовск...
04 февраля 2018, 00:24
«Насилие порождает насилие»: в Италии местный житель открыл стрельбу по мигрантам из ...
04 февраля 2018, 00:39
Крупный российский олигарх сознался, что финансирует кампанию Собчак
04 февраля 2018, 00:24
«Я не хочу покорять Голливуд»: российский порноактёр рассказал о своём триумфе в США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
31 января 2018, 08:54
На Донбассе грядёт Африн-2. «Мясорубка» для ВСУ под фанфары «кремлёвского доклада» . Готово ли к обороне Дебальцево?
29 января 2018, 01:39
Тема закрыта: Украинский боксер поставил на место журналистов после вопроса о Крыме
29 января 2018, 01:39
О ядерной атаке на Гавайи, «глубинном государстве» и теневом бюджете США
01 февраля 2018, 01:09
В Госдепе рассказали, что сделали с изъятой у России дипсобственностью
30 января 2018, 03:39
Три кинжала в спину Украины за неделю (Руслан Осташко)
30 января 2018, 13:09
Полный список: кто попал в «кремлёвский доклад» Минфина США
29 января 2018, 04:54
Просто испарились: У России нагло и безнаказанно украли триллион долларов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.