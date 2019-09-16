«Имеют консолидированную позицию»: какие вопросы обсудят лидеры России, Турции и Ирана на саммите по Сирии

В Анкаре 16 сентября пройдёт встреча президента России Владимира Путина, лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и руководителя Ирана Хасана Рухани. Центральной темой саммита станет урегулирование ситуации в Сирии. По мнению экспертов, подобный формат встреч глав трёх государств показал свою эффективность за время сирийского конфликта. Как отмечают аналитики, в рамках мероприятия будут обсуждаться такие вопросы, как ликвидация оставшихся террористов на территории САР, восстановление страны, а также действия Вашингтона в республике.

Президент России Владимир Путин, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и руководитель Ирана Хасан Рухани встретятся в рамках трёхстороннего саммита по Сирии 16 сентября в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Будут рассмотрены дальнейшие совместные усилия по достижению долгосрочного урегулирования в Сирийской Арабской Республике», — отмечается в заявлении на официальном сайте российского лидера.

Ожидается, что стороны обсудят «меры по окончательной ликвидации террористической угрозы в Идлибе и на северо-востоке Сирии, вопросы продвижения политического процесса», в частности создание Конституционного комитета. Главы трёх государств также затронут гуманитарные проблемы, в том числе и «содействие возвращению беженцев и внутренне перемещённых лиц».

«В начале этой встречи лидеры публично изложат свои подходы к вопросу нынешнего этапа сирийского урегулирования, затем в закрытом режиме продолжится обмен мнениями», — рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам 13 сентября.

Он также добавил, что по итогам трёхстороннего саммита главы государств «примут совместное заявление, которое практически уже подготовлено», а затем выступят перед представителями СМИ.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин проведёт двусторонние переговоры с турецким и иранским лидерами.

В начале августа министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал предстоящую встречу крайне важной для нормализации ситуации в Сирии и ликвидации гуманитарной катастрофы в республике.

«Это будет очень важный саммит. Предварительную встречу проведут министры иностранных дел трёх стран», — приводит заявление Чавушоглу РИА Новости.

Напомним, Москва, Анкара и Тегеран выступают гарантами мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике. Трёхсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии станет пятым по счёту. Предыдущая подобная встреча прошла в Сочи в феврале. Тогда лидеры трёх государств приняли декларацию, призванную сохранить целостность САР и обеспечить республике суверенитет.

«Играет ведущую роль»

Стоит отметить, что Россия вносит значительный вклад в нормализацию обстановки в Сирии.

«Сделан взнос в $1 млн в бюджет Службы ООН по разминированию и $3 млн в бюджет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Основной объём помощи оказывается на двусторонней основе», — сообщала пресс-служба Кремля.

Отмечается также, что благодаря российским военным специалистам было организовано более 2 тыс. гуманитарных акций — «распределены свыше 3,5 тыс. тонн продовольствия, питьевой воды и предметов первой необходимости».

Кроме того, российские сапёры и инженеры помогли разминировать около 2,4 тыс. га территории, более 3 тыс. зданий и 280 км дорог.

Лидер платформы «Астана» сирийской оппозиции Ранда Кассис на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 30 января 2018 года

© Alexander NEMENOV / AFP

Между тем страны — гаранты мирного урегулирования в САР ведут активную работу по установлению доверия между сирийскими сторонами «путём освобождения насильственно удерживаемых лиц», информируют в Кремле.

«Благодаря усилиям профильной рабочей группы в астанинском формате было проведено уже четыре операции по обмену заложниками, в общей сложности освобождены более 110 человек», — отмечается в сообщении пресс-службы российского президента.

Астанинский формат в разрешении сирийского кризиса играет ведущую роль, поскольку все остальные многосторонние переговоры, организованные в противовес, оказались фактически бесплодными и «топчутся на месте», считает профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов.

«На международном уровне успехи в урегулировании ситуации в САР произошли именно благодаря совместным саммитам российской, турецкой и иранской сторон», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани вновь собираются на трёхстороннем саммите по Сирии, поскольку «имеют консолидированную позицию» относительно необходимости скорейшего урегулирования конфликта в САР, полагает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир Аватков.

«Основными темами на предстоящей встрече станут международно-правовая и военная безопасность республики, а также вопросы координации действий по будущему восстановлению Сирии, развитию этого государства», — заявил аналитик в беседе с RT.

«Помешать мирному процессу»

Как отмечают эксперты, на саммите стороны обсудят в том числе и действия Вашингтона в Сирии, в частности, речь может пойти об авиаударе Соединённых Штатов по Идлибу 31 августа.

Напомним, американская авиация нанесла удар между населёнными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая без уведомления Москвы и Анкары. Как сообщил Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, инцидент привёл к многочисленным жертвам и разрушениям.

Деревня Аль-Тах в сирийском Идлибе

© Omar HAJ KADOUR / AFP

«В нарушение всех ранее достигнутых договорённостей Соединённые Штаты нанесли удар в зоне деэскалации «Идлиб», не уведомив российскую или турецкую сторону о планируемых действиях», — рассказали в ЦПВС.

В свою очередь, в российском МИД отметили, что данная операция Вашингтона «поставила под угрозу соблюдение режима тишины, введённого в 6:00 мск 31 августа в идлибской зоне деэскалации».

«Удар спровоцировал обстрелы террористами позиций сирийских правительственных войск. Несмотря на это, мораторий на ведение боевых действий в целях стабилизации в Идлибе пока сохраняется», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Действия американской стороны осудил и президент Турции.

«В последние дни США, к сожалению, вступили в конфликт, проведя авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли около 700 мирных жителей. Конечно, там могут быть и боевики, однако постепенно Идлиб исчезает... Невозможно смотреть на это молча», — приводит РИА Новости заявление Эрдогана, сделанное на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Как отмечает Александр Вавилов, участники трёхстороннего саммита, скорее всего, обсудят недавние действия Соединённых Штатов в провинции Идлиб.

«Все усилия, которые предпринимаются в регионе для нормализации обстановки, саботируются Вашингтоном. Также США не выполнили своё обязательство по размежеванию умеренной оппозиции и террористов», — заявил эксперт.

По мнению Владимира Аваткова, подобные меры американской стороны в очередной раз говорят о том, что Вашингтон не учитывает региональный баланс и интересы других государств в регионе.

«Практически все страны, имеющие отношение к сирийскому конфликту, заинтересованы в мире. Исключение составляют Соединённые Штаты, которые всячески пытаются помешать мирному процессу, функционированию установленных зон деэскалации. В этой связи у сторон есть потребность в более тесной кооперации на фоне американских действий. Вашингтон по факту подталкивает своего союзника (Турцию) и противника (Иран) к сотрудничеству», — говорит Аватков.

Он также добавил, что стороны могут обсудить и другие региональные и международные вопросы, касающиеся Вашингтона, в частности проблему одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и последствия этой меры для мировой безопасности.

Важность кооперации

Ещё одним ключевым вопросом трёхсторонних переговоров по Сирии станет ликвидация оставшихся террористов на территории САР, сообщает пресс-служба Кремля.

Комментируя текущую ситуацию в республике, Юрий Ушаков подчеркнул, что боевики продолжают обстрелы позиций сирийской армии и близлежащих населённых пунктов, несмотря на режим тишины, введённый в идлибской зоне деэскалации 31 августа.

«В этих районах, которые неподконтрольны центральному правительству, сохраняется известная напряжённость и сохраняется достаточно большое присутствие террористов», — отметил Ушаков в преддверии предстоящей встречи лидеров России, Турции и Ирана.

Напомним,в конце августа Владимир Путин обсудил с турецким лидером дополнительные меры по нейтрализации террористических группировок в Идлибе.

«Мы наметили с президентом Турции дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов в Идлибе и нормализации обстановки в этой зоне и, как следствие, в Сирии в целом», — рассказал Путин.

Город Идлиб в Сирии

Reuters

© Mahmoud Hassano

Он также отметил, что зона деэскалации не должна быть местом прибежища боевиков или плацдармом для совершения противоправных действий.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что именно из контролируемых боевиками и оппозицией районов в Идлибе «экстремисты не прекращают своих попыток поражать цели на остальной части территории САР».

Для России, Турции и Ирана важно согласовать разные подходы к идентификации террористических группировок для успешной нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике, полагает Владимир Аватков.

«Пока ещё не выработан общий список террористов и террористических групп в регионе. Имея сетевой характер, эти элементы очень быстро трансформируются, поэтому крайне сложно отличать от них умеренную оппозицию. Стороны на этот счёт имеют разные мнения, поэтому данный вопрос также может стать очередной темой для обсуждения», — заявил эксперт.

Аватков также подчеркнул, что кооперация Москвы, Анкары и Тегерана будет крайне важна не только на текущем этапе, но и в перспективе, поскольку в результате сотрудничества этих стран может быть выработана эффективная система региональной безопасности.

Подобное мнение разделяет и Александр Вавилов. По его словам, на повестке встречи лидеров трёх государств — окончательное уничтожение террористов на территории Сирии, а также восстановление республики.

«В рамках этих вопросов на саммите в Турции стороны примут серьёзные решения и достигнут важных договорённостей, которые будут работать и давать результаты», — спрогнозировал эксперт.

Вавилов добавил, что Сирия нуждается в колоссальных средствах на восстановление, кроме того, помощь нужна и непосредственно гражданам САР, часть которых до сих пор не может вернуться к нормальной жизни.

«Окончательное урегулирование ситуации в Сирии будет сопряжено с определёнными трудностями. Этот процесс не может проходить без препятствий, в регионе сосредоточены интересы многих сторон. Процесс будет непростым и затяжным — накопилось слишком много противоречий, пролито слишком много крови», — заявил аналитик.

Однако, как отмечает Вавилов, в развитии ситуации на территории Сирии «наблюдается здоровый вектор». По его словам, обстановка в стране стабилизируется, о чём свидетельствуют налаживание политического диалога, возвращение беженцев, постепенная нормализация экономической жизни.