Именно Путин даёт команду: Военный обозреватель об учениях сил стратегического сдерживания

Россия проведёт учения с пусками баллистических и крылатых ракет под руководством Путина. "Именно он даёт команду на раскодирование линий связи и управления", - рассказал военный обозреватель.

В субботу 19 февраля Россия проведёт учебные пуски баллистических и крылатых ракет в рамках военных учений сил стратегического сдерживания. Подробностями, как проходят подобного рода учения, поделился военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин.

Прежде всего он отметил, что учения сил стратегического сдерживания проходят в России регулярно. При этом Москва заранее уведомляет Вашингтон, что будут проходить пуски баллистических и крылатых ракет, чтобы они не были приняты за атаку.

Указывается, когда, откуда и какие пуски будут произведены, куда будут нацелены ракеты. Мы всегда предупреждаем, и они нас тоже предупреждают,

- пояснил Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik.

Также эксперт добавил, что такого рода учения всегда проходят под руководством президента России. Он присутствует на них в качестве Верховного главнокомандующего вооружёнными силами страны.

Именно он даёт команду на раскодирование линий связи и управления, практически это он раскодирует эти линии,

- рассказал военный обозреватель.