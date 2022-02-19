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Именно Путин даёт команду: Военный обозреватель об учениях сил стратегического сдерживания
19 февраля 2022, 02:00 • 67 • Политика
Россия проведёт учения с пусками баллистических и крылатых ракет под руководством Путина. "Именно он даёт команду на раскодирование линий связи и управления", - рассказал военный обозреватель.
В субботу 19 февраля Россия проведёт учебные пуски баллистических и крылатых ракет в рамках военных учений сил стратегического сдерживания. Подробностями, как проходят подобного рода учения, поделился военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин.
Прежде всего он отметил, что учения сил стратегического сдерживания проходят в России регулярно. При этом Москва заранее уведомляет Вашингтон, что будут проходить пуски баллистических и крылатых ракет, чтобы они не были приняты за атаку.
- пояснил Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik.
Также эксперт добавил, что такого рода учения всегда проходят под руководством президента России. Он присутствует на них в качестве Верховного главнокомандующего вооружёнными силами страны.
- рассказал военный обозреватель.
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