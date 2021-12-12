Имена двух преемников Путина прозвучали в одном интервью

Имена сразу двух преемников президента России Владимира Путина назвали во время интервью журналиста Андрея Колесникова с писателем Дмитрием Быковым. Кроме них прозвучал ещё ряд известных в политике фамилий.

Писатель Дмитрий Быков уверен, что по влиятельности во внешней и внутренней политике России с Владимиром Путиным не сравнится никто. Как одного из людей, которых держится нынешняя система управления государством, он неожиданно назвал первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко. Преемником же Путина на главном посту Быков видит министра обороны Сергея Шойгу.

Андрей Колесников отметил, что во время интервью он может лишь поделиться с собеседником своей точкой зрения. В частности, журналист считает, что преемником Путина может стать один из глав регионов страны.

Кроме того, Андрей Колесников заметил, что на самом деле никто сейчас не может назвать имени преемника президента России.