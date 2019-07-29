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«Имеет право диктовать условия»: почему Логинов до сих пор не заключил контракт с СБР

29 июля 2019, 20:39  •  59 • В России
Призёр чемпионатов мира Александр Логинов отказывается подписывать соглашение с Союзом биатлонистов России. Об этом журналистам сообщил председатель тренерского совета Евгений Редькин. Он также посоветовал Логинову «не выпендриваться», поскольку в случае отсутствия контракта спортсмен не сможет выступать за сборную. Между тем экс-глава СБР Александр Тихонов считает, что атлет имеет право диктовать свои условия, поскольку сейчас он является сильнейшим представителем национальной команды.
 
Александр Логинов РИА Новости © Алексей Филиппов
 

Сборная России по биатлону продолжает подготовку к новому сезону. Лучшие спортсмены России уже прошли большую часть сборов и готовы к первому официальному старту — чемпионату мира по летнему биатлону, который пройдёт в Раубичах (Белоруссия) с 21 по 25 августа. Более того, за месяц до начала соревнований руководство СБР уже определилось с составом команды. Выбор пал на Сергея Корастылёва, Петра Пащенко, Семёна Сучилова и Вадима Филимонова.

Фамилия Логинова в списке отсутствует, при этом сильнейший биатлонист страны стал первым в спринте на 10 километров по летнему биатлону на чемпионате России, который состоялся в Тюмени. Трёхкратный призёр чемпионатов мира показал результат 24 минуты 11,7 секунды с одним промахом. После этого Логинов покинул расположение команды, и его дальнейшая судьба, а также состояние отношений с СБР пока неизвестны.

Всё дело в том, что 27-летний саратовец остался единственным, кто не подписал соглашение с Союзом биатлонистов России. Новое правило, согласно которому все действующие спортсмены обязаны заключать контракты со своей федерацией, если хотят выступать под её эгидой, ввели с сезона-2019/20.

Камень преткновения

Заключение подобных соглашений со спортсменами практикуется во многих странах. Документ необходим для юридической и административной защиты прав как биатлониста, так и официальных лиц. Кроме того, в контракте строго указан порядок выплаты премиальных, бонусов, расписаны спонсорские обязательства, также имеются пункты по трудовой дисциплине, распорядку дня и тренировочному режиму.

Однако выдвигаемые требования со стороны федерации устроили далеко не всех. Первым свою подпись отказался ставить Дмитрий Гараничев. В начале июня руководитель сборной Дмитрий Рочев заявил, что бронзовый призёр Олимпиады не принимает условия, которые предлагает СБР.

«Я позвонил Евгению. Разговор был коротким, ответ прямым: подписывать не буду. Почему? Нет — и всё», — приводит слова Рочева Sports.ru.

Впрочем, позже контракт между Гараничевым и СБР всё же был заключён. После личной встречи с президентом союза Владимиром Драчёвым один из лидеров национальной команды подписал договор, а вот Логинов окончательного решения до сих пор не принял. При этом, по словам президента СБР, многократный чемпион Европы склоняется к положительному решению.

«Работа идёт. Дискуссия продолжается. Есть моменты, которые он хотел бы прописать в качестве разногласий. Я попросил его точно указать, с чем он согласен, с чем не согласен, что готов принять и какие пункты хотел бы поменять. Сначала должен быть диалог, а затем уже можно вносить изменения», — цитирует Драчёва News.ru.

Основные опасения Логинова связаны со спонсорами. Об этом сообщает издание «Неваспорт» со ссылкой на собственные источники в СБР. Биатлонист не хочет, чтобы его имя использовалось в рекламных целях. Кроме того, он высказывает пожелание нанести логотип личного спонсора на винтовку, в то время как по контракту это можно сделать только на лыжной шапке.

«Зачем упёрлись в этот контракт? Там всё равно нет никаких денег!»

По последним данным, в СБР подобным поведением спортсмена недовольны. Это стало понятно из высказываний нового председателя тренерского совета олимпийского чемпиона Евгения Редькина. По его мнению, Логинову стоит пересмотреть приоритеты и поторопиться с урегулированием формальностей, ведь в противном случае лучшего биатлониста страны попросту не допустят до внутренних и международных соревнований.

«Понимаю, есть личные амбиции и коммерческие дела. Но тогда надо определиться: либо ты в коммерции, либо в спорте. Да, без сомнения, он молодец, но не надо думать, что он такой один. У нас есть человек 25, которые через год-другой могут стать такими же сильными. Поэтому лучше не выпендриваться. Всё-таки не олимпийский чемпион», — приводит мнение Редькина «Спорт-Экспресс».

После столь резких высказываний со стороны представителя СБР за Логинова вступился бывший глава российского биатлона Александр Тихонов. В разговоре с RT четырёхкратный олимпийский чемпион назвал действия своих последователей абсурдными и призвал их учесть все интересы первого номера сборной.

«Редькин грозит не пустить Логинова на соревнования? А с кем мы тогда будем выступать? Или он сам побежит с большим животом? Я — на стороне Александра. На его месте тоже не стал бы ничего подписывать. Во-первых, юридическая грамотность нынешнего руководящего состава СБР вызывает вопросы. А во-вторых, он на данный момент наш лучший спортсмен и имеет право диктовать свои условия. Зачем упёрлись в этот контракт? Там всё равно нет никаких денег», — заявил Тихонов.

При этом экс-чиновник уверен, что в скором времени конфликтная ситуация разрешится.

«Выбора тут особого нет. Нужно сесть и договариваться. Логинов — это всё, чем они сейчас обладают», — подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что похожая история уже имела место в европейском биатлоне. Так, в прошлом сезоне со своей федерацией конфликтовали сёстры Фиалковы.

Паулина и Ивона отказались подписывать контракт и были отстранены от участия в соревнованиях за сборную Словакии. В историю пришлось вмешиваться даже местному правительству, после чего между сторонами состоялись 11-часовые переговоры, в результате которых нашлись компромиссные решения и были заключены договоры.

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