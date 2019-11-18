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Имеет права: Госдеп просят допустить к Буркову адвокатов и дипломатов

18 ноября 2019, 03:54  •  83 • Политика
К гражданину России Алексею Буркову, экстрадированному в США из Израиля по обвинению в компьютерном мошенничестве, должны допустить адвокатов и дипломатов, а также провести в отношении него беспристрастное расследование. С такой просьбой к Госдепу через американское посольство в РФ обратился член СПЧ Александр Брод. Как рассказал он «Известиям», сегодня есть основания беспокоиться за условия содержания россиянина в американской тюрьме и объективность следствия. Это мнение разделяет адвокат арестованного Михаил Ирони, выразивший надежду, что Буркова удастся вернуть в Россию по дипломатическим каналам. Эксперты считают, что, если россиянин обладает ценной информацией, ему могут предложить сделку со следствием, однако на родину в любом случае не отпустят.

Порочная практика

Как пояснил «Известиям» член СПЧ, глава координационного совета общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод, сегодня США охотятся за гражданами России по всему миру, и эта практика порочна. По его словам, до сих пор неизвестно, в каких условиях содержится арестованный Алексей Бурков. Да и обвинение, по которому ему грозит наказание до 80 лет лишения свободы, выходит за рамки здравого смысла.
— Вопросов по этому делу очень много. У нас уже была практика аналогичных обращений по делам Богданы Осиповой и Марии Бутиной, к которым также были претензии у американских правоохранительных органов. Мы получали на них ответы из посольства США и госструктур. Надеемся, сейчас нам по крайней мере удастся обратить внимание американских правящих кругов на это дело, — пояснил правозащитник.
В обращении (есть в распоряжении «Известий») на имя временного поверенного в делах США в РФ Джули Фишер Александр Брод просит довести до сведения Госдепа озабоченность в связи с судьбой гражданина России Алексея Буркова.
«Статья 10 Международного пакта о гражданских и политических правах гласит: «Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности». Обращаем внимание на необходимость обеспечения соответствующих международным стандартам условий его содержания, доступа к обвиняемому со стороны адвокатов и российских дипломатов», — говорится в документе.
В нем также подчеркивается, что правозащитники России выступают за беспристрастное расследование дела Алексея Буркова, за которым они продолжат внимательно следить.
В качестве аргумента обоснованности беспокойства правозащитников Александр Брод привел в пример ситуацию с Богданой Осиповой.
— Мы столкнулись с тем, что она содержалась в помещении без окна. Ей не разрешали выходить на прогулки. Как сообщили родственники, женщине кололи психотропные вещества, в результате чего она стала инвалидом. Поэтому нельзя оставлять наших людей без внимания, — сказал он.
Адвокат Алексея Буркова Михаил Ирони заявил «Известиям», что не верит в объективность расследования дела и суда в США.
— Сегодня мой клиент, к сожалению, находится в Америке. В то, что его ждет честный суд, я не верю. Более того, я не верю, что он сможет там получить хорошую защиту. Но, думаю, что обращение представителя СПЧ на американцев не повлияет, — отметил адвокат.
Он надеется, что вопрос экстрадиции можно будет решить скорее по дипломатическим каналам.
— Вы же понимаете, это полный бред, когда человеку вменяют 80 лет тюрьмы, — подчеркнул защитник.
Как сообщил Михаил Ирони, он не сможет представлять интересы Буркова в США, но будет всячески помогать адвокатам, которых ему найдет российское консульство, и готов работать вместе с ними.

Предложат сделку

Жителя Санкт-Петербурга Алексея Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по требованию США в декабре 2015 года. Всё это время запросы на его экстрадицию направляли и Москва, и Вашингтон. 30 октября министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение в пользу американцев, а 12 ноября Бурков был передан Соединенным Штатам.
Алексея Буркова в США обвиняют по нескольким статьям: в компьютерном мошенничестве с использованием устройств доступа и сговоре с целью организации этих мошенничеств, в компьютерном взломе, в краже личных данных и в отмывании денег. По оценкам американского минюста, ущерб от хакерской деятельности россиянина составляет около $20 млн, за это ему грозит до 80 лет тюрьмы.
Зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов допускает, что Бурков обладает «определенной информацией и реально имел неприятности с американским законодательством».
— Не исключено, что ему будет предложена сделка. Неизвестно, что он после ее заключения будет там рассказывать, поэтому американцы не хотят отпускать такого человека, и они, конечно, сделают всё возможное, чтобы Бурков не был экстрадирован в Россию, — пояснил сенатор.
Экстрадиция Буркова в США — это удар по партнерским отношениям России и Израиля, считает зампред комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа.
— Я согласен с тем, что расследование должно быть тщательным и объективным, — заявил депутат «Известиям».
По его мнению, если экстрадиция Буркова в Россию все-таки произойдет, то наверняка наши службы будут готовы привлечь к изучению всех обстоятельств дела коллег из других стран.
Заявление СПЧ больше рассчитано на российскую аудиторию, и вряд ли власти США прислушаются к правозащитникам, считает американист, профессор права ВШЭ Александр Домрин.
— У американцев собственная гордость: если Бурков совершил преступление в отношении их государства или граждан, то он будет отвечать по американскому праву. США как гегемон считает собственное законодательство экстерриториальным, которое распространяется на граждан других стран, где бы они ни находились, — пояснил «Известиям» эксперт.
Больше вопросов в этой ситуации нужно задавать Израилю, а не США, подчеркнул правовед. Он уверен, что между правоохранительными органами были переговоры насчет обмена Буркова на гражданку Израиля и США Нааму Иссахар. Ее задержали в начале апреля 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево с девятью граммами наркотиков. Однако, как отметил эксперт, Израиль сделал выбор в пользу запроса своего ближайшего геополитического союзника.

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