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"Имеем право": Захарова пообещала умный ответ на санкции Запада из-за Навального

03 февраля 2021, 13:50  •  366 • Политика
Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Дипломат рассказала о реакции других стран на решение суда по делу блогера
Россия обязательно ответит на возможные западные санкции США и других стран из-за приговора Алексею Навальному. Об этом предупредила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
И добавила, что при этом Москва поступит не агрессивно, а умно, что "полезнее и эффективнее". И ее действия будут не только публичными, зеркальными или симметричными, но и обязательно подкрепленными аргументами.
Если этого не делать, то на Западе почувствуют свою "абсолютную безнаказанность". А некоторым за рубежом даже может показаться, что России "нравятся" ограничения или она согласна с ними, предположила дипломат в эфире программы "Прямого контакта" на ютуб-канале "Соловьев LIVE".
Однако это далеко не так. Подобное разрушает основы, на которых жил и развивался весь мир после Второй мировой войны, отметила Захарова.
Против России обещали ввести санкции и неделю, и месяц и полгода назад, иронично напомнила Мария Владимировна. И добавила, что поводы для этих заявлений были совсем разные. Да они Западу и не нужны, таковые придумают и даже создадут, чтобы продолжать политику сдерживания нашей страны, пояснила официальный представитель МИД.
Ранее Мария Захарова поставила на место Германию за высказывания о протестах в России. Власти нашей стран считают недопустимыми подобные заявления.

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