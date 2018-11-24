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«Им веками не давал покоя украинский вопрос»: Порошенко вновь обвинил Россию в голоде 1930-х годов

24 ноября 2018, 22:09  •  54 • В мире
Президент Украины Петр Порошенко уже в очередной раз выступил с новыми обвинениями в адрес России. Он заявил об исторической ответственности РФ как правопреемницы Советского Союза за голод 30-х годов, который власти Незалежной называют «голодомором». Он заявил, что этим голодом власти того времени будто бы «хотели решить навсегда украинский вопрос, который веками не давал покоя России».
Порошенко заявил, что преступление того времени не имеет срока давности. По его словам, голод в народе был спровоцирован властями, а целью акции якобы был геноцид украинских граждан.
«История Украины того периода свидетельствует о большом количестве восстаний, потому что земледельцы не хотели отдавать зерно, хлеб даром», - заявил он на мероприятиях по случаю Дня памяти жертв голодоморов, передает РИА Новости.
Украинский лидер также отметил, что современная Россия якобы должна нести ответственность за действия властей того времени. Он добавил, что и сейчас Москва хочет вернуть Незалежную в состав России.
Ежегодно увеличивается количество стран, которые предоставили «надлежащую оценку» трагедии, добавляя вес своим словам, заявил Порошенко.
«В Кремле снова ненавидят и боятся свободной европейской Украины. Но я точно знаю, они уже не смогут повернуть вспять колесо истории», - пафосно сказал политик.
Ранее в МИД РФ назвали разразившийся в 30-е годы XX века голод крупнейшей гуманитарной катастрофой в СССР и заявили, что попытки представить эти события как геноцид украинского народа не имеют ничего общего с историческими фактами.
Стоит отметить, что украинский лидер уже неоднократно привязывал исторический факт голода 30-х годов прошлого века к обвинениям в адрес России. Так, в прошлом году он призывал РФ покаяться за голодомор. Стоит отметить, что после этого российские коммунисты даже обвинили Порошенко в извращении истории.
Стоит напомнить, что голод 1932-1933 годов охватил не только Украину, а все основные зерновые районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Жертвами голода, по различным данным, стали от 7 до 8 миллионов человек разных национальностей, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.

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