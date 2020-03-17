"Им скоро конец": почему Россия этим не заболела • 91 • Аналитика © Sputnik / Сергей Мелконов Вчера произошло то, чего в течение двадцати лет не могли добиться антифашисты, дипломаты и все прочие. Чего не сумели они, удалось коронавирусу: в столице Латвии Риге из-за чрезвычайного положения впервые за десятилетия не состоялся традиционный "парад эсэсовцев". Этот парад за годы проведения стал: 1) частью местной идентичности (если в 90-х маршировали сами экс-участники Латышского легиона Waffen SS, то сейчас — активисты национально-патриотических партий); 2) любимым местным событием российских государственных СМИ (оно год за годом наглядно подтверждает тезис "в Прибалтике чествуют нацистов", что дает возможность риторически пожаловаться в никуда на прибалтийскую русофобию); 3) неприятной неизбежностью для эмигрантов из России (бывшие московские VIP-ы, осыпающиеся в ходе непрерывного российского элитопада, довольно плотно оседают в бывшей союзной здравнице Юрмале. Оттуда они вот уже десять лет подписывают петиции "Путин должен уйти" и борются за права россиян под гнетом Путина. В дни парада латышских эсэсовцев они смущенно молчат, потому что если вякать против радушных хозяев, то можно и вид на жительство на стол положить). Повторим: в этом году марша не было, но это, конечно, просто форс-мажор. В следующем году непременно будет. И вот что тут стоит вспомнить. Двумя днями ранее и тысячей километров южнее, в Киеве, состоялось совершенно однояйцевое по сути празднование — День украинского добровольца. Четырнадцатого марта Украина чествует тех, кто шесть лет назад добровольно отправился на восток страны с целью убивать "сепаратистов" и "русских бурят". Маршей было даже два: утренний, для самих добровольцев, и вечерний — для их группы поддержки: блогеров, активистов тыла, блогеров, собирателей гуманитарной помощи, блогеров, журналистов, блогеров, патриотичных гастарбайтеров и блогеров. В ходе мероприятия празднующие ритуально сходили к посольству России, пальнули в него из ракетницы, порвали флаг и покидались камнями. Посольство России в ответ ничем не кидалось. На торжественном митинге выступающие заверяли, что победа близка, цитата: "Российской Федерации скоро конец, достаточно посмотреть, что у них на Кавказе, что в Москве — я был там, я это видел. Им скоро конец". Так вот. День латышского легионера и День украинского добровольца не просто близки по дате проведения. Формально опирающиеся на события двух разных эпох, они на удивление схожи по своей сути и логике. Легионеры Waffen SS были обычным пушечным мясом рейха, поставленным под ружье в тот момент войны, когда истинные арийцы, достойные носить немецкое оружие, начали у рейха трагически заканчиваться. Но когда в 90-е возникла необходимость, они были быстро и иррационально пересочинены в "бойцов за свободу своего народа от русского агрессора, пусть им и пришлось сражаться под чужим флагом". Украинские добровольцы были солдатами на гражданской войне (и, кстати, это по сути была бы гражданская война, даже если бы Россия вдруг действительно ввела свои войска на восток Украины — слишком тесно мы переплетены) и убивали своих сограждан на их же, сограждан, родной земле. Но участники добробатов с самого начала были пересочинены в "бойцов за свободу своего народа против российской агрессии, пусть агрессор и действовал под прикрытием". При этом если Легион стал уже частью латышской идентичности, то добробаты делают частью новой украинской идентичности сейчас, ударными темпами, изо всех сил, день за днем. Фактически вся "культурная" Украина сейчас перешла на ковку и литье произведений о том, как украинские герои отразили российскую агрессию. В прошлом, 2019 году половина полнометражных фильмов, выпущенных украинским кинопромом, была посвящена созданию этой самой идентичности "в борьбе с восточным агрессором". Эти фильмы все до одного проваливаются в прокате, но капля камень точит. Между прочим, украинские творцы не останавливаются и идут в будущее — снят уже фильм "Атлантида", в котором в 2025 году Россия таки развалилась, а Украина захватывает вновь Донбасс. Что характерно — в Латвии тема неминуемого развала Восточного Соседа тоже является вечной: по ней год за годом организуются круглые столы и собираются конференции, выпускаются обзоры и книжки. ...А теперь — самое интересное. Почему свою идентичность юные политические нации куют именно из "освободительных войн против России", на коленке переделанных из чужих войн с Россией или собственных гражданских? Почему связывают свое будущее с неизбежным распадом и крахом России? И почему сама Россия не следует их примеру? Штука вся в том, что в известном смысле "точкой сборки" любой политической нации действительно является освободительная война. И в истории нашей страны таких "точек сборки" было несколько: Куликовская битва, Русско-польская война, Отечественная война 1812 года и Великая Отечественная. И после каждой из них нация пересоздавалась заново и в новом статусе. А затем в результате геополитической катастрофы XX века наступил коллапс. После чего у всех осколков империи, включая саму Россию, начались одни и те же проблемы. Во-первых, общий цивилизационный уровень начал падать (естественное следствие катастрофы). Во-вторых, возникла срочная необходимость в этой самой "точке сборки", в объединяющем символическом событии, на котором можно создать политическую нацию и ее будущее. И тут Россия — которую в 90-е лихорадило сильней, чем многие окраины — внезапно оказалась в гигантском, до сих пор до конца не оцененном выигрыше. По сути сам факт того, что на Россию свалились все проблемы бывшего СССР — от распоряжения ядерным арсеналом до распоряжения космосом, ядерной энергетикой, флотами, океанами, Заполярьем и разруливания этнорелигиозных войн национальных окраин, — весь этот список забот и проблем оказался благодетельным. Все эти заботы и проблемы, которые хочешь не хочешь следует решать, а решать можно только на высоком цивилизационном уровне, удержали Россию от сползания в хуторской вышиваночный псевдофолк и в деградацию. Наследие СССР само по себе диктовало столько обязанностей, что не могло удержаться в руках "верхней вольты с ракетами". В свое время Советский Союз точно так же, кстати, принял в руки наследие Российской империи — что во многом определило его прорывы и подвиги XX века. Поэтому, кстати, России и не пришлось выдумывать себе "точку сборки" на коленке — она всего лишь вернулась к Дню Победы. ...А вот коллективных небратьев на необходимом цивилизационном уровне ничто не удерживало. Поэтому деградация шла в них настолько быстро, насколько конкретная республика освобождалась от гнета сложной "советской" городской матрицы. И поэтому приходится признать: Латвия или Украина по версии нынешней киевской элиты действительно не являются политическими нациями, собранными в 1945-м. Это образования, слишком сильно отставшие от себя прежних, советских. Уже вряд ли понимающие прежних себя. Слишком упростившиеся по большинству цивилизационных и культурных параметров. Последняя надежда Трампа: Россия поможет американским сланцевикам Поэтому — да, им действительно нужен другой "образ себя". И они его создали самым простеньким образом: сочинив себе героическую борьбу против России и нафантазировав неизбежный будущий крах России как светлое будущее (тогда можно будет пограбить бесхозные российские земли). ...Жизнеспособна ли такая национальная идея? На этот вопрос ответит новый мировой кризис — если он действительно сейчас начинается. Но для нас куда важнее сохранить тот уровень цивилизованности, на котором мы можем себе позволить настоящие взрослые амбиции. А не мечтать о том, как бы отобрать у слабых соседей сало и шпроты. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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