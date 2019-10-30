Им сказали "идти на фиг": Сатановский о глобальной забастовке дипломатов Израиля

Израильские дипломаты попали в сложную ситуацию, которая может развиваться непредсказуемо. Об этом телеканалу "360" заявил политолог Евгений Сатановский.

Ранее стало известно о том, что сотрудники МИД Израиля организовали массовую забастовку из-за проблем с финансированием. Дело в том, что министерство финансов страны обязало дипломатов сократить расходы. Более того, сотрудники посольств должны отчитаться по новой форме за предыдущие траты и вернуть в бюджет тысячи долларов.

В итоге работа израильских дипмиссий была фактически парализована. В частности, не работают посольства в Киеве и Москве.

Как отметил Сатановский, на гражданах России забастовка не скажется, ибо им не нужно оформлять визу. В случае же ЧП всегда есть сотрудники российской дипмиссии. Проблемы могут возникнуть у граждан Израиля в России, которые остались без дипломатической поддержки.

Эксперт добавил, что для РФ подобная история с забастовкой дипломатов звучит очень странно. Но для Израиля это очень актуально, ибо люди оказались в безвыходной ситуации.

Нужно понимать, что сотрудники посольств и консульств тратят деньги не на выпивку, а на дипломатические нужды. При этом дипломатам систематически задерживают выплаты.

"МИД озверел и сказал: "Всё, ребята, идите на фиг". Понять-то их можно? У них и так нехватки по зарплатам. Они годами не получают положенные им деньги", - поведал Сатановский.