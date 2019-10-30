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Им сказали "идти на фиг": Сатановский о глобальной забастовке дипломатов Израиля
30 октября 2019, 21:39 • 19 • Политика
Евгений Сатановский прокомментировал глобальную забастовку дипломатов Израиля. По словам политолога-востоковеда, сотрудникам посольств годами задерживали выплаты. Теперь же правительство страны предложило им "идти на фиг".
Израильские дипломаты попали в сложную ситуацию, которая может развиваться непредсказуемо. Об этом телеканалу "360" заявил политолог Евгений Сатановский.
Ранее стало известно о том, что сотрудники МИД Израиля организовали массовую забастовку из-за проблем с финансированием. Дело в том, что министерство финансов страны обязало дипломатов сократить расходы. Более того, сотрудники посольств должны отчитаться по новой форме за предыдущие траты и вернуть в бюджет тысячи долларов.
В итоге работа израильских дипмиссий была фактически парализована. В частности, не работают посольства в Киеве и Москве.
Как отметил Сатановский, на гражданах России забастовка не скажется, ибо им не нужно оформлять визу. В случае же ЧП всегда есть сотрудники российской дипмиссии. Проблемы могут возникнуть у граждан Израиля в России, которые остались без дипломатической поддержки.
Эксперт добавил, что для РФ подобная история с забастовкой дипломатов звучит очень странно. Но для Израиля это очень актуально, ибо люди оказались в безвыходной ситуации.
Нужно понимать, что сотрудники посольств и консульств тратят деньги не на выпивку, а на дипломатические нужды. При этом дипломатам систематически задерживают выплаты.
"МИД озверел и сказал: "Всё, ребята, идите на фиг". Понять-то их можно? У них и так нехватки по зарплатам. Они годами не получают положенные им деньги", - поведал Сатановский.
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