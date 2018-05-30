«Им посоветовали не исполнять российский запрос»: почему объявленный Россией в розыск Браудер избежал ареста в Испании

Полиция Испании отпустила основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, которого ранее задержала в Мадриде. Об этом сообщил сам финансист. По его словам, не исполнять российский запрос на арест правоохранителям посоветовал генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток. При этом Браудер признал, что ордер на его арест обладал юридической силой. Адвокат Наталия Весельницкая в беседе с RT назвала такой исход предсказуемым, отметив, что финансист, обвиняемый в России в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, устраивает из своего задержания пиар-шоу с привлечением «всех своих политических связей».

Основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер был отпущен испанскими правоохранителями после задержания в Мадриде по запросу России. Финансист лишь дал показания, а затем сообщил в Twitter, что покинул полицейский участок. За своё освобождение он поблагодарил генерального секретаря Интерпола Юргена Штока.

«Хорошие новости. Национальная полиция Испания только что освободила меня после того, как генеральный секретарь Интерпола в Лионе посоветовал им не исполнять российский запрос», — написал Браудер.

Good news. Spanish National Police just released me after Interpol General Secretary in Lyon advised them not to honor the new Russian Interpol Red Notice. This is the 6th time that Russia has abused Interpol in my case pic.twitter.com/ZonzXizvIJ — Bill Browder (@Billbrowder) May 30, 2018

Вместе с тем в Национальной полиции Испании пояснили РИА Новости, что решение об освобождении инвестора приняли после того, как было установлено, что ордер на арест «не имел надлежащей юридической силы».

В свою очередь представитель Hermitage Capital Вадим Клейнер заявил, что полиция не стала арестовывать Браудера из-за того, что Интерпол считает российское преследование Браудера политическим.

«Я могу подтвердить, что полиция Браудера освободила, после того, как разобралась и выяснила, что Интерпол отказался искать и задерживать Уильяма по запросу РФ, признав, что он преследуется там по политическим мотивам», — заявил он Интерфаксу.

© ROSLAN RAHMAN

AFP

Однако сам финансист опроверг утверждения о недействующем ордере. По его словам, он вполне обладал юридической силой.

«Просто поясню, моё утреннее задержание в Мадриде было результатом шестого российского ордера на арест, (распространённого. — RT) по каналам Интерпола. И этот ордер не был с истёкшим сроком, а с вполне себе актуальным. Интерпол не может остановить злоупотребление России своими системами», — отметил он в Twitter.

Just to be clear, my arrest this morning in Madrid was the result of a SIXTH Russian arrest warrant using Interpol channels. It was NOT an expired warrant, but a live one. Interpol is incapable of stopping Russian abuse of their systems. — Bill Browder (@Billbrowder) May 30, 2018

Вместе с тем представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич отметила, что задержание и освобождение из-под стражи Браудера не связано с отношениями между ЕС и Россией и находится в компетенции Интерпола.

Джонсон рад

Поприветствовал освобождение финансиста министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

«Только что говорил с Биллом Браудером — очень рад, что он уже освобожден. Москва должна концентрироваться на привлечении к ответу виновных в убийстве Магнитского», — написал Джонсон в Twitter.

Just spoken to Bill Browder – very glad that he has now been released. Moscow should concentrate on bringing those responsible for the murder of #Magnitsky to justice — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 30, 2018

Напомним, что Магнитский был арестован в России за уклонение от уплаты налогов в 2008. Спустя год после этого он скончался в следственном изоляторе. Обстоятельства его гибели до сих пор до конца не выяснены. Смерть адвоката вызвала широкий резонанс и стала поводом для введения со стороны США визовых санкций в отношении ряда российских чиновников, а также ответных мер российской Госдумы.

В июле 2011 года Следственный комитет в рамках расследования гибели юриста возбудили уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников СИЗО №2 («Бутырка») Ларисы Литвиновой и Дмитрия Кратова. Их подозревали в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ст. 293 ч. 2 УК РФ).

Весной 2012 года суд прекратил дело против Литвиновой из-за истечения срока давности по данному преступлению. А 28 декабря 2012 года суд оправдал Дмитрия Кратова.

В заключении судебно-медицинских экспертов говорилось, что смерть Магнитского наступила от острой сердечной недостаточности.

В погоне за шоу

Между тем адвокат Наталия Весельницкая отметила предсказуемость действий испанской полиции. В беседе с RT она отметила, что в подобных ситуациях Браудер всегда спешит воспользоваться своими политическими связями.

«Браудер, как обычно это бывает, устроит из этого события пиар-шоу и поднимет все свои политические связи. И эти просители уже будут атаковать полицию Мадрида», — заявила Весельницкая.

Адвокат, выступающая свидетелем по делу Уильяма Браудера, напомнила, что Россия неоднократно предупреждала западные страны и США в том числе о мошеннической деятельности основателя фонда Hermitage Capital.

Адвокат Наталия Весельницкая © Евгений Биятов

РИА Новости

«Этот человек был осуждён за мошеннические налоговые и банкротные преступления на территории России. И, как всем известно, о его мошеннических действиях наши правоохранительные органы уведомляли и Интерпол, и США, и европейские страны. Но очень многие заинтересованы в демонизации России. А пиар-технологи Браудера сделают из этого события сделают праймериз в Соединённых Штатах и странах Европы, где он сегодня ездит с «гастролями», — добавила Весельницкая.

Осуждён за махинации

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в 1995–2007 гг. считался крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. За это время, по данным следствия, Браудер не перечислял налоги с деятельности нескольких компаний и намеренно способствовал их банкротству.

В 2013 году Тверской суд Москвы признал Уильяма Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (522 млн рублей). Тогда его заочно приговорили к девяти годам лишения свободы и объявили в международный розыск. Однако Интерпол тогда отказал в выдаче ордера на его арест.

В конце августа 2017 года Генеральная прокуратура России направила в Интерпол повторный запрос об объявлении Браудера в розыск — в связи с расследованием новых обстоятельств дела по уклонению от уплаты налогов. Тогда представитель Интерпола отказался комментировать возможные решения по российскому обращению.

А в декабре того же года Тверской суд Москвы заочно приговорил британского предпринимателя к девяти годам заключения, признав его виновным в неуплате налогов более чем на 3 млрд рублей и преднамеренном банкротстве.