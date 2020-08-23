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Им нужна лишь кровь: Лавров высказался о бежавшей на Запад белорусской оппозиции
23 августа 2020, 18:00 • 140 • Политика
Глава МИД РФ напомнил, что Тихановская выступает теперь на иностранном языке
Покинувшие Белоруссию оппозиционеры желают не мирных протестов, а жертв. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в ходе своего выступления на форуме "Территория смыслов".
По словам министра, ситуация в Республике стабилизируется, однако это устраивает не всех. Отдельным оппозиционерам "хочется, чтобы было иначе", для провоцирования реакции силового аппарата, который пытается избежать вмешательств в мирные демонстрации.
"Мы считаем это преступным", – заявил Лавров.
Кремль не исключает, что Тихановская со сторонниками заинтересована в эскалации внутригосударственного конфликта. По этой причине, выразил предположение министр, экс-кандидат в президенты Белоруссии все чаще делает заявления на английском языке, а не на русском с белорусским.
Лавров предположил, что, таким образом, Тихановская находится в "западном направлении". Тем не менее, Москва осведомлена о том, что отнюдь не все представители западных государств согласны с ее подходом.
Глава МИД РФ добавил, что действия белорусских оппозиционеров сводятся к попыткам добиться ухода Лукашенко. Ситуация в стране разворачивается по "венесуэльскому сценарию". Переговоры с Минском ведутся лишь для обсуждения отставки действующей администрации.
"Это примерно так же, как в Венесуэле, когда легитимный президент объявляется изгоем", – приводит РИА "Новости" заявление министра.
Лавров отметил, что далеко не все предложения Координационного совета соответствуют тому, что предлагает "легитимная" власть. К примеру, призыв по отношению к силовикам "уходить на сторону народа" подразумевает нарушение присяги. После таких заявлений оппозиционеры осознали, что речь идет о публичных призывах к силовому захвату власти и поспешили расставить другие акценты, но, тем не менее, сказанное прозвучало, заключил глава внешнеполитического ведомства.
Ранее глава Минобороны Республики Виктор Хренин заявил, что действия силовых ведомств в Республике, направленные на урегулирование ситуации, внешние силы могут представить как геноцид против народа.
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