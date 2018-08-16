«Им нет доверия»: как в США отреагировали на решение Трампа отозвать у экс-руководителей спецслужб допуск к госсекретам

В США разделились мнения по поводу требования президента Дональда Трампа отобрать у экс-директора ЦРУ Джона Бреннана допуск к секретным данным. Такой шаг осудили постоянные критики американского лидера, в том числе бывший глава ФБР Джеймс Коми, который также может лишиться доступа к конфиденциальной информации. Однако многие политики приветствуют меры, принятые Белым домом. Бывший технический директор АНБ Уильям Бинни в беседе с RT отметил, что допуск к государственным секретам должен оставаться только у тех сотрудников спецслужб, которые продолжают помогать властям и после отставки.

В среду, 15 августа, президент США Дональд Трамп принял решение отозвать допуск к секретной информации у бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Бреннан поставил под сомнение свою объективность и свою репутацию», — процитировала она заявление Трампа.

По мнению президента, поведение Бреннана не позволяет ему пользоваться «доступом к самым сокровенным секретам страны».

В Белом доме отметили, что подобная мера может коснуться и других высокопоставленных чиновников, которые получали актуальную секретную информацию. Среди прочих были названы экс-директор Национальной разведки Джеймс Клеппер, бывший глава ФБР Джеймс Коми и экс-глава АНБ и ЦРУ Майкл Хайден.

В администрации президента считают, что бывшие руководители спецслужб могли использовать доступ к секретной информации в политических или корыстных целях.

Наказание за критику

Сам Бреннан связал решение Трампа со своими критическими высказываниями в адрес действующего президента. После своей отставки экс-директор ЦРУ стал штатным аналитиком на телеканале NBC и неоднократно публично обвинял Трампа в связях с Россией.

«Эти усилия (требование лишить допуска бывших высокопоставленных чиновников. — RT) являются частью обширных намерений Трампа по пресечению свободы слова и наказанию критиков. Это должно серьёзно обеспокоить всех американцев, в том числе профессионалов разведки, и заставить задуматься о цене публичных заявлений. Мои принципы стоят гораздо дороже любых допусков. Я не смягчу свою позицию», — написал он в Twitter.

Джеймс Коми, которого также может коснуться лишение доступа к секретным данным, считает, что Трамп намерен «наказывать людей, которые не согласны с ним, и награждать тех, кто его хвалит».

«В условиях демократии доступ к секретной информации не должен использоваться в политической игре», — заявил Коми.

pic.twitter.com/eZt2p01fle — James Comey (@Comey) August 16, 2018

Решение Трампа раскритиковал бывший вице-президент США Джо Байден. По его мнению, отзыв допуска не повлияет на тон высказываний Бреннана.

«Если вы думаете, что это заставит Джона замолчать, то вы просто не знаете этого человека», — считает Байден.

In the time I have known him, John Brennan has never been afraid to speak up and give it to you straight. Revoking his security clearance is an act unbecoming of a President. If you think it will silence John, then you just don't know the man. — Joe Biden (@JoeBiden) August 15, 2018

Заработок на секретах

Между тем сторонники Республиканской партии считают решение, принятое Трампом по Бреннану, верным. Сенатор Рэнд Пол отметил, что сам настоятельно призывал президента отозвать допуск. Ранее республиканец утверждал, что Бреннан, разглашая государственные секреты, «может зарабатывать миллионы долларов».

«Поведение Бреннана как в правительстве, так и вне кабинета демонстрирует, почему его нельзя допускать к секретной информации. Он участвовал в нарушении конституционных прав, лгал конгрессу, а после отставки монетизировал свой допуск и использовал его в политических целях», — считает Пол.

Сенатор Джон Кеннеди заявил, что не понимает, зачем Бреннану нужен доступ, после того как он прекратил службу.

«Я думаю, что большинство американцев считают наших экспертов по разведке людьми аполитичными. Господин Бреннан продемонстрировал, что это не так», — заявил сенатор в эфире CNN.

Джон Бреннан

Reuters

С ним согласился сенатор Ричард Шелби: «Когда я покину должность, я стану частным лицом. Я не буду сенатором. Поэтому я не вижу в этом (в решении президента Трампа. — RT) ничего плохого», — заметил он.

«Президент поступает правильно: отзывает доступ у людей, которые ничем не помогают властям. Он должен был сделать это намного раньше… Эти люди замешаны в фабрикации дела о связях Трампа с Россией, в манипулировании информацией. Им нет никакого доверия», — подчеркнул в беседе с RT бывший технический директор Агентства национальной безопасности США Уильям Бинни.

Напомним, что американская сторона так и не представила доказательств «связей Трампа с Россией». По итогам встречи с лидером США в Хельсинки президент России Владимир Путин отметил, что заявления о сговоре являются следствием внутриполитической борьбы в Соединённых Штатах.

«Мы должны опираться не на сиюминутные политические интересы каких-то внутренних политических сил в наших странах, а на факты. Назовите мне хотя бы один факт, который говорит о каком-то сговоре в ходе предвыборной кампании в Соединённых Штатах. Это полный бред», — подчеркнул Путин.

Как отмечал ранее директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, статус носителя секретной информации позволял Бреннану, Клэпперу и Коми «с глубокомысленном видом утверждать любую нелепицу», ссылаясь на засекреченные данные.

«Некая завеса тайны, доступа к информации, к которой у остальных доступа нет, легитимизировали любые заявления, любой бред. Когда же этих людей просили предъявить факты, они отвечали, что факты засекречены», — отмечал Коровин.