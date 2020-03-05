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Им не скажешь, во сколько ложиться спать: Американские СМИ поразились способности русских детей собрать автомат за 27 секунд
05 марта 2020, 13:35 • 163 • В мире
Американский телеканал CBS News опубликовал видео с соревнований по сбору автомата Калашникова на скорость, в котором участвовали русские дети от шести лет. Лучший результат - 27 секунд. Материал набрал несколько десятков комментариев. Некоторые пользователи иронизировали, другие отнеслись к такой идее агрессивно, третьи же заметили, что таким детям и не скажешь, во сколько ложиться спать.
На сайте американского канала CBS News появился материал с видео под заголовком: "Калашников в качестве игрушки: русские дети от 6 лет участвуют в соревнованиях по сборке оружия на скорость, лучший результат - менее 27 секунд".
На кадрах девочки и мальчики ловко собирают автомат, улыбаясь в камеру. Публикация собрала несколько десятков комментариев. Telegram-канал "Орда" выделил самые яркие.
Так, один из пользователей предостерёг: "Однажды трагедия постучится к ним в дверь. Это печально". Его комментарий набрал всего 18 лайков. А вот ответ на него другого пользователя: "Они будут готовы" - оказался куда популярнее - 708 лайков.
Более 620 лайков набрало замечание читателя о том, что такое занятие более продуктивно, чем разучивать 87 полов.
Четыре сотни человек оценили комментарий: "Дети в Америке: "Слова - это и есть насилие". Дети в России: "Подержи водку, пока я пересоберу автомат". Ироничный пользователь заметил, что "никто не может сказать этим детям, во сколько им ложиться спать". Его мнение "одобрили" 13 человек.
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