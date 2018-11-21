«Им не понравились правила Запада. Они написали собственные» - NYT о Китае

Издание The New York Times опубликовало развернутый обзор современной китайской экономики. Материал о реалиях жизни в современной Поднебесной носит говорящее название «Страна, которой не удалось провалиться» и подзаголовок «Им не понравились правила Запада. Они написали собственные».

Автором обзора является редактор азиатского отдела издания и его постоянный автор Филип Пан (Philip Pan). Прежде всего он отметил, что на сегодняшний день торговые отношения между США и Китаем являются самыми прибыльными в мире.

Чтобы не пасть по примеру СССР, Китаю пришлось допустить элементы капитализма в своей экономике и открыть себя для внешнего мира. Несколько поколений американских лидеров ожидали, что со временем это приведет к преобразованию страны по западному образцу. Этого не произошло.

По мнению Пана, китайское руководство слишком хорошо усвоило урок Советского Союза. Коммунистическая партия КНР признала, что реформы необходимы для выживания страны. Тем не менее она также усвоила для себя, что они не должны включать в себя элемент «демократизации», ослабляющий правящий политический строй.

Сейчас, после четырех десятилетий непрерывного экономического роста, цель Китая - уже не просто догнать Запад, но перегнать его. Менее 1% населения страны живет за чертой бедности. Из «провинциальной» страны Китай превратился в восходящую силу, способную оспорить экономическую гегемонию США в мире.

«Мир думал, что он изменит Китай. Но успех Китая был столь значительным, что он сам изменил мир», - резюмирует Филип Пан.

Подробнее с обзором Пана вы можете ознакомиться на сайте NYT.