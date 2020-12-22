Им мозги, видать, хлоркой с наждачкой промывают...

Украинский политолог предложил взорвать Керченский мост, чтобы сравниться с передовыми странами в вопросе защиты своих интересовИм мозги, видать, хлоркой с наждачкой промывают...Украинский политолог Свереда выступил с предложением разработать стратегию военного «освобождения» Крыма и Донбасса.«Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров», — заявил политолог.В качестве конкретных мер Свереда предложил взорвать Керченский мост, а российскому флоту "устроить новый Перл-Харбор"."Уже давно замечено, что у некоторых украинских политиков и военных есть все признаки очень опасной болезни - крымской чесотки. Ее симптомы то и дело проявляются в воинственных призывах вернуть крымский полуостров силой. Чего мы только уже не слышали из Киева: украинская армия должна "за два часа" разбить Российскую в Крыму! Украинские танки еще ворвутся в Симферополь и Севастополь! Бахвалистые киевские ястребы на все лады стращают Москву возможностями войска незалежной. Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов утверждал, что крылатые ракеты Р-360 комплекса "Нептун" якобы мoгут зa нecкoлькo минут уничтoжить рoccийcкиe кoрaбли в Чeрнoм и Aзoвcкoм мoрях, а также Крымcкий мocт. А военный эксперт Михаил Жирохов заявлял, что "Нептун" "может дотянуться до российских кораблей в Новороссийске" - пишет Комсомольская правда...Свереде надо позаботиться о том, как вернуть себе собственную шею. А то еще годик-другой без активного образа жизни, поедания сала и запивания его горилкой под фантастические сценарии, шея окончательно срастется с туловищем и будет окончательно потеряна! Украина превратилась в Грузию-2, где тоже регулярно пишут научно-фантастические сценарии возвращения Абхазии и Грузии. Под это дело распиливаются нехилые по масштабам страны средства, аферисты и проходимцы делают себе имя и известность, хотя всем ясно, что никакого возвращения никогда не будет! Вот и на Украине решили войти в те же самые мутные сточные воды!Интересно, а кто осмелится заложить взрывчатку под Крымский мост? Военный стратег яйцеголовый, пастор Сашко Турчинов или сам политолог - аналитик Зиновий Свереда? Ведь это будет подвиг камикадзе, смертельный вояж в ... одном направлении. Скорее всего, придется либо утонуть под мостом либо получить пулю от подводных пловцов - чекистов. В обоих случаях возвращение в ридну неньку уже невозможно.Рассказал бы кто-нибудь этому ушлёпку, чем закончился для Японии "старый" Пёрл-Харбор.30 лет из пустого в порожнее...