В США обвинили российские СМИ в том, что «они говорят правду». «Они делают это, чтобы ослабить США», - пожаловался экс-замглавы американского Министерства внутренней безопасности.

Российские СМИ говорят правду, но делают это исключительно для того, чтобы ослабить США. С таким заявлением выступила бывшая замглавы Министерства внутренней безопасности США Сюзанн Споулдинг.

Она признает, что российским СМИ не нужно ничего выдумывать, они подают правдивую информацию в «очевидно одностороннем ключе». При этом экс-замглавы МВБ указывает, что «российская правда» направлена на то, чтобы «ослабить США».

«Им (российским СМИ - ред.) даже не нужно ничего выдумывать, они используют правдивую информацию и повторяют ее в очевидно одностороннем ключе», - пожаловалась Споулдинг во время дискуссии в Центре стратегических и международных исследований, посвященной глобальной безопасности.

Также экс-замглавы МВБ США была вынуждена признать, что Россия не оказывает помощь ни демократам, ни республиканцам, вопреки всем заявлениям американских политиков. Споулдинг подчеркнула, что Россия ни на чьей стороне, кроме своей собственной.