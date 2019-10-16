|
Им дали 24 часа, чтобы уйти, они напоследок оставили похабщину: В России оценили расстановку сил на севере Сирии
16 октября 2019, 19:39 • 54 • В мире
Министерство обороны России опубликовало на своём сайте карту, на которой указана расстановка сил на севере Сирии, где турецкие войска подошли вплотную к правительственной армии. Ранее сообщалось, что сирийские военные заняли контролируемый курдами и американцами город Манбидж. После ухода американских военных армейцы обнаружили непристойные надписи, адресованные, по всей видимости, русским.
Войска Башара Асада полностью взяли под контроль территорию расположенного на севере Сирии города Манбиджа, ранее сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве сообщили, что также сирийские военные взяли контроль над окрестностями Табки, в том числе над аэродромом, двумя ГЭС и тремя мостами.
Такие данные следуют из карты расстановки сил, обнародованной ведомством. Напомним, что крупный город в провинции Алеппо Манбидж до последнего времени патрулировали американские войска и контролировали курды.
Сейчас линию соприкосновения в этом районе между правительственными войсками и турецкой армией, которая проводит операцию "Источник мира" на севере САР, патрулирует российская военная полиция.
Непечатное
Как ранее сообщил военкор Олег Блохин, судя по всему американцы покидали свою базу в спешке. По информации СМИ, американцам, чтобы убраться из Манбиджа дали всего 24 часа. Чем они, собственно, и воспользовались, передислоцировавшись в направлении сирийско-иракской границы.
На записи, снятой на месте базирования американских военных, запечатлено, что бойцы проживали в довольно комфортабельных палатках. Судя по оставленным на столах недоеденным продуктам, военнослужащие США покидали город в спешке.
Кроме того, недовольные американские солдаты оставили победителям нецензурные послания, адресованные русским.
Так, на одном из снимков запечатлён стенд, где нарисован мужской половой орган, разрисованный в цвета российского триколора. Возле рисунка написано по-русски слово "педик" и оскорбительная фраза на английском. На другом стенде военные сымитировали один из постов из твиттера Дональда Трампа. На третьей доске был просто написан хештэг "СССР".
Американцы отходят
Напомним, что 9 октября турецкий лидер Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира". Атака направлена против курдских сил в Сирии.
Турецкие войска пытаются продвинуться вглубь страны и создать 30-километровую "зону безопасности" на территории сирийского Курдистана.
В то же время курды рассчитывали на поддержку американских военных в защите их от турок. Однако, как выяснилось, в Вашингтоне считают, что необходимо действовать совершенно иначе.
Так, было решено попросту вывести американский контингент с севера САР.
В понедельник большая группа военнослужащих США вылетела на военно-транспортном самолёте в соседний Ирак с авиабазы в Рухейбе. Во вторник было объявлено, что силы возглавляемой Соединёнными Штатами коалиции выведены из Манбиджа.
При этом в администрации США отметили, что пока вопрос о выводе американского контингента из района Эт-Танф на юге Сирии на повестке дня не стоит.
База в Эт-Танфе позволяет военным США контролировать шоссе Дамаск - Багдад. Неподалёку размещены формирования сирийской вооружённой оппозиции и находится лагерь беженцев Эр-Рукбан.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 октября 2019, 09:54
|
16 октября 2019, 09:54
|
16 октября 2019, 01:39
|
10 октября 2019, 10:54
|
10 октября 2019, 04:09
|
11 октября 2019, 15:54
|
11 октября 2019, 03:09