Им дали 24 часа, чтобы уйти, они напоследок оставили похабщину: В России оценили расстановку сил на севере Сирии

Войска Башара Асада полностью взяли под контроль территорию расположенного на севере Сирии города Манбиджа, ранее сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве сообщили, что также сирийские военные взяли контроль над окрестностями Табки, в том числе над аэродромом, двумя ГЭС и тремя мостами.

Такие данные следуют из карты расстановки сил, обнародованной ведомством. Напомним, что крупный город в провинции Алеппо Манбидж до последнего времени патрулировали американские войска и контролировали курды.

Сейчас линию соприкосновения в этом районе между правительственными войсками и турецкой армией, которая проводит операцию "Источник мира" на севере САР, патрулирует российская военная полиция.

Непечатное

Как ранее сообщил военкор Олег Блохин, судя по всему американцы покидали свою базу в спешке. По информации СМИ, американцам, чтобы убраться из Манбиджа дали всего 24 часа. Чем они, собственно, и воспользовались, передислоцировавшись в направлении сирийско-иракской границы.

На записи, снятой на месте базирования американских военных, запечатлено, что бойцы проживали в довольно комфортабельных палатках. Судя по оставленным на столах недоеденным продуктам, военнослужащие США покидали город в спешке.

Кроме того, недовольные американские солдаты оставили победителям нецензурные послания, адресованные русским.

Так, на одном из снимков запечатлён стенд, где нарисован мужской половой орган, разрисованный в цвета российского триколора. Возле рисунка написано по-русски слово "педик" и оскорбительная фраза на английском. На другом стенде военные сымитировали один из постов из твиттера Дональда Трампа. На третьей доске был просто написан хештэг "СССР".

Американцы отходят

Напомним, что 9 октября турецкий лидер Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира". Атака направлена против курдских сил в Сирии.

Турецкие войска пытаются продвинуться вглубь страны и создать 30-километровую "зону безопасности" на территории сирийского Курдистана.

В то же время курды рассчитывали на поддержку американских военных в защите их от турок. Однако, как выяснилось, в Вашингтоне считают, что необходимо действовать совершенно иначе.

Так, было решено попросту вывести американский контингент с севера САР.

В понедельник большая группа военнослужащих США вылетела на военно-транспортном самолёте в соседний Ирак с авиабазы в Рухейбе. Во вторник было объявлено, что силы возглавляемой Соединёнными Штатами коалиции выведены из Манбиджа.

При этом в администрации США отметили, что пока вопрос о выводе американского контингента из района Эт-Танф на юге Сирии на повестке дня не стоит.

База в Эт-Танфе позволяет военным США контролировать шоссе Дамаск - Багдад. Неподалёку размещены формирования сирийской вооружённой оппозиции и находится лагерь беженцев Эр-Рукбан.