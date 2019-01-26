Им бы помолчать: Москва ответила Берлину на слова о блокадниках

Немецкая журналистка Зильке Бигальке в статье для издания Süddeutsche Zeitung раскритиковала героизацию блокадников Ленинграда, указав, что это был, прежде всего, геноцид народа, передает ФАН.

Журналистка напомнила, что 27 января в Санкт-Петербурге пройдет парад, посвященный 75-й годовщине снятия блокады. По ее словам, Москва «не проявляет сочувствия» к блокадникам, а также «делает акцент на национальной гордости, а не на памяти», передает НСН.

Бигальке указывает, что после окончания войны в использовании термина «геноцид» не была заинтересована ни одна из сторон. Российские власти «представляют осажденных как героев, мужественно сопротивлявшихся немцам» до сих пор, подчеркивается в статье.

«В противном случае властям города, вероятно, пришлось бы задаться вопросом, почему тогда они так мало сделали для жителей. И российские историки, возможно, уже гораздо раньше спорили бы о том, можно ли было предотвратить катастрофу. Готов ли был Сталин пожертвовать этими человеческими жизнями почти так же легкомысленно, как и его противники», — пишет Бигальке.

Автор подчеркивает, что блокада Ленинграда была «одним из самых чудовищных преступлений Вермахта», о котором долгое время не вспоминали в Германии. Представление ее жертв как людей, которые по своему желанию отдали жизнь за победу, опасно, считает Бигальке.

«Как будто таким образом была бы оправдана их смерть, как будто бы они умирали от голода добровольно. Это умаляет случившееся, и это опасно», — резюмируется мысль.

В ответ на это председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посоветовал Берлину не поднимать тему Второй мировой войны.

«Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать.

Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли», — указал сенатор.

Накануне Министерство обороны выложило в открытый доступ архивные документы, раскрывающие детали этой военной операции и подробности жизни города в блокадные годы.

«Значительная часть ранее не публиковавшихся документов посвящена единственной военно-стратегической магистрали и уникальной топливной артерии, проходившей по дну Ладоги и связывавшей осажденный город с тыловыми районами страны — Дороге жизни», — говорится в сообщении.

Среди публикуемых документов — постановление военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве зимней дороги от станции Заборье Северной железной дороги до Кобона, Южный берег Ладожского озера.

В навигационные периоды перевозки производились по водной трассе на кораблях Ладожской военной флотилии и судах Северо-Западного речного пароходства из портов Новая Ладога и Кобона до порта Осиновец; в период ледостава – по ледовой дороге на автомашинах из Кобоны до Кокорева и Ваганова. В разделе приведена схема эвакуации раненых и больных и противоэпидемического обеспечения восточного и западного берегов Ладожского озера в навигационный период 1942 года.

Общее количество грузов, перевезенных в Ленинград по «Дороге жизни» за весь период ее действия, составило более 1 615 000 тонн. За это же время было эвакуировано около 1 376 000 человек.

«При отъезде из Ленинграда эвакуируемые сдают в обязательном порядке продуктовые и промтоварные карточки в районные эвакокомиссии

взамен чего они снабжаются специальными дорожными талонами», — говорится в постановлении военного совета Ленинградского фронта. – ...На всех питательных пунктах по трассе обеспечить выдачу эвакуируемым горячего чая».

Ранее депутат Госдумы Ильдар Бикбаев предложил гражданам России прожить один день, питаясь только блокадной нормой хлеба в 125 грамм и водой.

«Для понимания эмоционального состояния людей во время войны», — пояснил инициативу ее автор.

В хлебопекарне башкирского Бирска испекли 12 тыс. порций хлеба по рецепту, аналогичному тому, который использовали для выпечки в 1941 году, за исключением обойной пыли. Бикбаев намерен 27 января раздать этот хлеб руководству Санкт-Петербурга.