Финляндия всегда получала от империи больше, чем отдавала

«В Финляндии XIX века многие дела оставляли желать лучшего. Но это не было связано с нехваткой самоопределения. В вопросах экономики, законодательства и культуры Великое княжество Финляндское в составе Российской империи было куда более независимым, чем современная Финляндия – член ЕС. В Российской империи не было «коллективной ответственности», не говоря уже о «пакете мер по стимулированию экономики». Финны сами отвечали за свое благосостояние»,

– сообщает крупнейшая вечерняя газета Финляндии Ilta-Sanomat.

Издание приводит в пример разразившийся голод в конце 19 века, тогда финское правительство самостоятельно взяло кредит у банкира Ротшильда, с другой стороны, и финансовые проблемы Российской империи никак не касались финских налогоплательщиков. Финляндия всегда получала от империи больше, чем отдавала, даже тогда, когда начала развиваться финская промышленность и Финляндия перестала быть бедным княжеством, напоминает Ilta-Sanomat.

К этому следует добавить общий рынок, что было очень выгодно: финны пользовались дешёвым зерном из России, а финский экспорт был направлен и на восток, и на запад.

«Духовная жизнь Финляндии того времени в материальном плане казалась бедной, но книги, картины и песни едва ли были хуже, чем в 2020-е годы. Вхождение в состав Российской империи не помешало появлению в финском искусстве западных черт. Под цензурой подразумевалось лишь то, что в газетах нельзя было порочить императора и институты власти. Споры, связанные со свободой слова, возникали реже, чем сейчас»,

– пишет автор статьи Теэму Кескисарья (Teemu Keskisarja), историк, доцент Хельсинкского университета.

А что касается общегосударственных законов Российской империи, то они составляли примерно миллионную часть всех директив Евросоюза. В Финляндии же действовал свой сейм, который, например, отменил наказание розгами тогда, когда посчитал это нужным. И хотя и тогда хватало бюрократии, однако министры как-то находили общий язык и особых проблем не возникало. Ко всему этому следует добавить то, что российская власть была стабильной, а в империи, основанной на клятвах подданных, всё работало намного лучше, чем в ЕС на основе договоров, отмечает автор.

Безусловно, у России были недостатки, но на Финляндии и финнах это никак не отражалось, и лишь единицы относились к России негативно. В самой Финляндии шли процессы и иммиграции, и эмиграции, часть населения уезжала кто в Америку, а кто и в Россию, приезжали и селились рядом с финнами и русские, пишет Теэму Кескисарья, тут же обвиняя себя в излишнем русофильстве.

Он уверен, если бы финским предпринимателям в 1916 году задали вопрос, стоит ли Великому княжеству Финляндскому отделиться от Российской империи, многие были бы против, ведь весь экспорт в основном был направлен в огромную Россию. Однако крики егерей о независимости и популистские подстрекательства социал-демократов сделали своё дело.