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Илону Маску придется ответить в суде за оскорбления дайвера, спасшего детей в Таиланде

13 мая 2019, 06:24  •  26 • В мире
Федеральный суд Лос-Анджелеса принял заявление от британского дайвера Верна Ансворта, который обратился с иском о клевете против Илона Маска. По крайне мере на одном слушании по этому делу основателю Tesla побывать придется.
По данным телеканала BBC News, слушание назначено на 22 октября текущего года. Юристы Маска пытались отклонить иск, обратившись в суд с прошением, в котором они ссылались на первую поправку к основному закону Соединенных Штатов.
Напомним, конфликт между Маском и Ансвортом начался в середине 2018 года, когда в пещере на севере Таиланда в ловушке после проливных дождей оказалась детская футбольная команда вместе с тренером. Две недели предпринимались безуспешные попытки их спасения, пишет "360".
Илон Маск предлагал спасателям использовать свою мини-субмарину, однако от его услуг отказались. Когда дети были спасены, дайвер из Британии признал, что изобретения Маска в условиях пещеры использовать было невозможно. Разозленный бизнесмен опубликовал в своем микроблоге в Twitter оскорбительную запись о дайвере, в которой называл Ансворта "педофилом".
При этом стоит заметить, что предложение Маска использовать его мини-субмарину было сразу раскритиковано всеми специалистами. Но под прицелом взбешенного отказом миллиардера оказался только британский драйвер.
После того, как дайвер пригрозил Маску судом, миллиардер решил извиниться. Казалось бы, конфликт исчерпан. Но не тут-то было: через некоторое время Илон Маск в одном из интервью повторяет свое оскорбление, называет уже дайвер "насильником и педофилом, который эмигрировал в Таиланд, чтобы жениться на 12-летней девочке".
Несмотря на то, что журналисты быстро выяснились, что жене Ансворта 40 лет, а вместе они уже семь лет, Макс от своих слов так и не отказался.

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