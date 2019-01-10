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Илону Маску предложили китайскую грин-карту

10 января 2019, 22:24  •  51 • Политика
На встрече в Пекине основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выразил свое восхищение Китаем и пожелал чаще приезжать в Поднебесную. В ответ на это премьер Госсовета КНР Ли Кэцян предложил бизнесмену поспособствовать ему в получении грин-карты — постоянного вида на жительства в КНР.
Обо всем этом сообщает The Daily Mail. Издание также отмечает, что Маск поблагодарил высокопоставленного чиновника за его предложение, однако же не дал однозначного ответа, планирует ли он воспользоваться представленной ему возможностью.
Напомним, что ранее Илон Маск объявил о начале строительства первого зарубежного завода Tesla в китайском Шанхае. Ожидается, что предприятие будет сдано в эксплуатацию уже летом текущего года.
На первом этапе работы завода Tesla планирует выпускать в Шанхае порядка 250 тысяч электрокаров в год. В дальнейшем годовая "выдача" завода может составить и того больше — 500 тысяч машин в год.

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