Илона Броневицкая: поправка о животных позволит пробить стену непонимания и безответственности некоторых владельцев и заводчиков

В понедельник, 29 июня, большая часть звонков на «горячую линию» касалась мер социальной поддержки. Но Илоне Броневицкой с первых минут ее телефонного «дежурства» начали звонить те, кто, как и она, серьезно обеспокоен проблемой безнадзорных животных, жестокого обращения с братьями меньшими и недостаточным уровнем ответственности среди владельцев животных или заводчиков. Насколько важна эта тема для граждан страны, показал первый же диалог.

- Здравствуйте. Меня зовут Любовь. Я хотела бы задать вопрос по поводу защиты прав животных. В чем суть поправки в статью 114 о формировании в обществе ответственного отношения к животным? Что конкретно она изменит?

- Это общая формулировка, но она даст возможность в дальнейшем расширять законодательную базу. Например, позволит каждый принимаемый закон, касающийся животных, проверять на соответствие этому фундаментальному принципу. Кроме того, появление этой статьи, с моей точки зрения, позволит ускорить работу по принятию подзаконных актов к ФЗ-498 об ответственном обращении с животными. В том числе и ужесточающих наказания за преступления и правонарушения в отношении животных.

- И что даст ужесточение наказания?

- Например, заставит владельца понять, что в нормальном обществе животное должно быть чипированным и стерилизованным – если только оно не допущено к племенному разведению. Тогда, возможно, приюты и ветеринарные клиники станут получать меньше заполненных котятами и щенками коробок. В этом смысле в сфере ответственности владельцев сейчас царит полный «беспредел», и эту стену надо пробивать.

- На стерилизацию бездомных животных выделяются огромные деньги, но не всегда люди выполняют свои обязанности.

- Чтобы муниципальные деньги не уходили в чей-то карман, нужно совершенствовать систему контроля. Например, в Московской области сейчас действует норма, согласно которой фото и видео попавшей в приют бездомной собаки заносится в специальное приложение. Но проблему бездомных животных вряд ли получится решить без проведения тотальной идентификации – чипирования, которое должно стать обязательным для всех владельцев.

- Как чип защитит животное, если владелец захочет его выбросить?

- В память чипа записывается информация о владельце животного. Который юридически берет на себя полную ответственность за благополучие питомца. Если он выбросит свою кошку или собаку, то нашедшие животное люди смогут считать информацию о владельце, который, во-первых, заплатит штраф, а, во-вторых, может и лишиться права снова стать владельцем животного. Как ему можно доверить живое существо, если он уже предал одно?

- Вот я, например, подобрала собак на улице. Одной 12 лет, другой 14 лет почти. Они здоровы и счастливы… Я тоже буду должна их чипировать? А еще что? Налоги платить за них?

- Да, чипирование, с моей точки зрения, должно стать обязательным. И вам, в этом случае, тоже придется это сделать. А о налогообложении у нас даже речи не идет. Я лично считаю, что нам не нужно вводить налоги для владельцев животных. Наказание за жестокость и безответственность – да. А налоги с владельцев («вбросы» о них действительно участились в последнее время) приведут только к тому, что на улицах станет еще больше бродячих собак.

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