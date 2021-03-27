Илон Маск собрался уничтожить Землю? В идее миллиардера увидели угрозу для всего живого

Илон Маск собрался уничтожить Землю? В идее миллиардера, который предложил сбрасывать термоядерные заряды в отдельных областях Марса для терраформирования планеты, увидели угрозу для всего живого. Об этом заявил Дмитрий Рогозин: "Это лишь предлог".

Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале высказался о замысле американского миллиардера Илона Маска, который предложил оптимальный, по его мнению, способ сформировать на Марсе условия жизни, похожие на земные.

Стратегия изобретателя состоит в сбрасывании термоядерных зарядов в отдельных областях Красной планеты. Об этой методике терраформирования Марса глава SpaceX неоднократно упоминал в последние годы.

Рогозин, однако, увидел в этой инициативе угрозу для безопасности всего мира. По его мнению, данное предложение в действительности является ширмой. Реальная же цель состоит не в освоении других планет, а в перемещении части ядерных запасов в космическое пространство.

Руководитель российского космического агентства выразил уверенность, что Маск прекрасно понимает, что именно он продвигает.