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Илон Маск собрался уничтожить Землю? В идее миллиардера увидели угрозу для всего живого
27 марта 2021, 20:35 • 117 • Политика
Илон Маск собрался уничтожить Землю? В идее миллиардера, который предложил сбрасывать термоядерные заряды в отдельных областях Марса для терраформирования планеты, увидели угрозу для всего живого. Об этом заявил Дмитрий Рогозин: "Это лишь предлог".
Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале высказался о замысле американского миллиардера Илона Маска, который предложил оптимальный, по его мнению, способ сформировать на Марсе условия жизни, похожие на земные.
Стратегия изобретателя состоит в сбрасывании термоядерных зарядов в отдельных областях Красной планеты. Об этой методике терраформирования Марса глава SpaceX неоднократно упоминал в последние годы.
Рогозин, однако, увидел в этой инициативе угрозу для безопасности всего мира. По его мнению, данное предложение в действительности является ширмой. Реальная же цель состоит не в освоении других планет, а в перемещении части ядерных запасов в космическое пространство.
Руководитель российского космического агентства выразил уверенность, что Маск прекрасно понимает, что именно он продвигает.
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