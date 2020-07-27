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Илон Маск сдал власти США с потрохами: "Где хотим, там и делаем перевороты! Смирись с этим"

27 июля 2020, 22:05  •  146 • Политика
Миллиардер Илон Маск поддержал переворот в Боливии, где добывают литий для электромобилей Tesla. "Где хотим, там и делаем перевороты! Смирись с этим", - ответил на критику бизнесмен-"инноватор".
Основатель компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск публично признал, что госпереворот в Боливии был совершён США ради захвата богатейших в мире запасов лития. Это произошло в ходе его спора с Armani в Twitter.
Всё началось с заявления Маска о том, что раздача новой государственной финансовой помощи - это не в интересах народа. В ответ Armani напомнил бизнесмену-"инноватору" о госперевороте в Боливии, который обеспечил компанию Tesla дешёвым литием для электромобилей.
Где хотим, там и делаем перевороты! Смирись с этим, - буднично заявил на это Илон Маск.
Напомним, что речь идёт о событиях октября 2019 года. После нескольких дней жестоких и кровавых протестов в стране президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку с поста главы государства. Пришедшие ему на смену силы до сих пор не провели новые выборы и удерживают власть силой, однако пользуются полной поддержкой США.
Фото: скриншот Twitter/@ValLisitsa

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