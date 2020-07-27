Илон Маск сдал власти США с потрохами: "Где хотим, там и делаем перевороты! Смирись с этим"

Основатель компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск публично признал, что госпереворот в Боливии был совершён США ради захвата богатейших в мире запасов лития. Это произошло в ходе его спора с Armani в Twitter.

Всё началось с заявления Маска о том, что раздача новой государственной финансовой помощи - это не в интересах народа. В ответ Armani напомнил бизнесмену-"инноватору" о госперевороте в Боливии, который обеспечил компанию Tesla дешёвым литием для электромобилей.

Где хотим, там и делаем перевороты! Смирись с этим, - буднично заявил на это Илон Маск.

Напомним, что речь идёт о событиях октября 2019 года. После нескольких дней жестоких и кровавых протестов в стране президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку с поста главы государства. Пришедшие ему на смену силы до сих пор не провели новые выборы и удерживают власть силой, однако пользуются полной поддержкой США.

Фото: скриншот Twitter/@ValLisitsa