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Илон Маск подвёл: Рвущиеся в космос США не сумели распрощаться с Россией

02 ноября 2019, 01:39  •  20 • Политика
НАСА официально обратилось к Роскосмосу с просьбой предоставить дополнительные места для астронавтов на российских кораблях в 2020 - 2021 годах. Причина - американские ракеты от SpaceX Илона Маска и Boeing по-прежнему не готовы.
Вопреки обещаниям НАСА отказаться от услуг России по отправке американских астронавтов на орбиту, глава американского космического агентства Джим Брайденстайн официально обратился к руководителю Роскосмоса Дмитрию Рогозину с просьбой предоставить дополнительные места для астронавтов США на российских космических кораблях. Ракеты, обещанные ещё в 2014 году американскими компаниями SpaceX Илона Маска и Boeing, до сих пор не готовы.
Сообщается, что во время тестового запуска ракета Dragon-2 или Crew Dragon от SpaceX оплавилась изнутри. Что касается ракеты Starliner от Boeing, то в ней по-прежнему не готов целый ряд ключевых систем.
Таким образом, США продолжат пользоваться услугами России по отправке астронавтов в космос ещё как минимум до 2020 - 2021 годов. При этом полёт каждого американского астронавта будет обходиться бюджету США в 85 миллионов долларов. Примечательно, что из-за высокого спроса на полёты в космос России придётся построить ещё несколько дополнительных космических кораблей "Союз", пишет tg-канал "Орда".

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