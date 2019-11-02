Илон Маск подвёл: Рвущиеся в космос США не сумели распрощаться с Россией

Вопреки обещаниям НАСА отказаться от услуг России по отправке американских астронавтов на орбиту, глава американского космического агентства Джим Брайденстайн официально обратился к руководителю Роскосмоса Дмитрию Рогозину с просьбой предоставить дополнительные места для астронавтов США на российских космических кораблях. Ракеты, обещанные ещё в 2014 году американскими компаниями SpaceX Илона Маска и Boeing, до сих пор не готовы.

Сообщается, что во время тестового запуска ракета Dragon-2 или Crew Dragon от SpaceX оплавилась изнутри. Что касается ракеты Starliner от Boeing, то в ней по-прежнему не готов целый ряд ключевых систем.

Таким образом, США продолжат пользоваться услугами России по отправке астронавтов в космос ещё как минимум до 2020 - 2021 годов. При этом полёт каждого американского астронавта будет обходиться бюджету США в 85 миллионов долларов. Примечательно, что из-за высокого спроса на полёты в космос России придётся построить ещё несколько дополнительных космических кораблей "Союз", пишет tg-канал "Орда".