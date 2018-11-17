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Илон Маск хочет взять на работу «рыцаря-грубияна»
17 ноября 2018, 04:54 • 21 • В мире
Американский предприниматель Илон Маск ищет оскорбляющего людей «рыцаря» с французским акцентом.
Основатель компаний Tesla и SpaceX удивил интернет новым чудачеством. Он написал в Twitter, что его компании The Boring Company требуется рыцарь сторожевой башни в Лос-Анджелесе, который будет оскорблять с французским акцентом проходящих мимо людей.
Он уточнил, что вышеупомянутая «башня» будет построена из кирпича и грязи. Принятый на работу «рыцарь» должен будет оскорблять и ссориться с проходящими мимо башни прохожими. Причем делать он это обязан «с французским акцентом», пишет Илон Маск в соцсети.
Отмечается, что любой желающий сможет «поссориться» с рыцарем за умеренную плату. Минута ссоры обойдется в 5 долларов, а три минуты - в 12. Шутит или нет Илон Маск, сказать трудно, так как предприниматель известен эксцентричным поведением и употреблением наркотиков.
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