Илон Маск хочет взять на работу «рыцаря-грубияна»

Основатель компаний Tesla и SpaceX удивил интернет новым чудачеством. Он написал в Twitter, что его компании The Boring Company требуется рыцарь сторожевой башни в Лос-Анджелесе, который будет оскорблять с французским акцентом проходящих мимо людей.

Он уточнил, что вышеупомянутая «башня» будет построена из кирпича и грязи. Принятый на работу «рыцарь» должен будет оскорблять и ссориться с проходящими мимо башни прохожими. Причем делать он это обязан «с французским акцентом», пишет Илон Маск в соцсети.

Отмечается, что любой желающий сможет «поссориться» с рыцарем за умеренную плату. Минута ссоры обойдется в 5 долларов, а три минуты - в 12. Шутит или нет Илон Маск, сказать трудно, так как предприниматель известен эксцентричным поведением и употреблением наркотиков.

The Boring Company is building a watchtower in LA out of dirt bricks & we need a knight to yell insults at people in a French accent https://t.co/VChOVXXVaz