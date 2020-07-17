Илон Маск, Билл Гейтс и Джо Байден просят подкинуть деньжат: Как Twitter провалил атаку хакеров

В администрации социальной сети подтвердили факт скоординированного взлома аккаунтов известных личностей. По данным Twitter, хакеры использовали для внедрения некоторых сотрудников соцсети, у которых был доступ к внутренним системам и инструментам.

Что случилось? Хакеры атаковали аккаунты таких известных личностей, как Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, Канье Уэст, Барак Обама, Джозеф Байден. Их страницы были взломаны, а перед подписчиками предстал твит, в котором знаменитости просили подкинуть им деньжат на выгодных условиях: все биткойны, присланные на конкретный адрес, обещали удвоить.

И нашлось немало доверчивых людей, которые повелись на "развод" взломщиков.

В результате учётные записи пришлось в экстренном порядке блокировать, твиты устранять.