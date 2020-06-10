Иллюзию, что Петра Порошенко посадят, «наводят» ради того, чтобы переключить внимание украинцев с ультиматума МВФ

Накануне Госбюро расследований объявило об очередном «подозрении» Порошенко – он якобы в 2018 году отдал приказ прорываться в Азовское море незаконно. Да кто бы сомневался! Но почему эту волынку затянули именно сейчас – ведь полтора года прошло? «Как ни банально, для того, чтобы прикрыть меморандум МВФ Порошенко, – разъясняет бывший министр юстиции Елена Лукаш. – Подозрение, которое сегодня вручили, было готово ещё в декабре прошлого года». Что же там такого ужасного, в этом меморандуме МВФ?

Накануне выделения кредита МВФ, фонд, со слов Лукаш, вынудил Зеленского, премьера Шмыгаля и главу Нацбанка Смолия подписать коллективное обязательство, которое хранится в строжайшем секрете. Фракция Виктора Медведчука в Раде требует обнародования подробностей этих обязательств, впрочем, прозрачно намекая на то, что копия документа уже имеется в распоряжении депутатов. «Выходите из сумрака и покажите, что вы пообещали МВФ!» – призывает власти Лукаш. А пока Зеленский сотоварищи сомневаются, нужно ли выходить из сумрака или посидеть там ещё немного, уберегаясь от удушающих объятий народной признательности, немного поможем ему – обнародуем часть обязательств за президента Украины.

Условия МВФ таковы. Открытие продаж украинской земли, в том числе и иностранцам. Повышение налогов не только на бизнес, но и на граждан. Запрет возвращения Приватбанка Коломойскому. Очень забавно – аудит расходов на борьбу с коронавирусом, видать, что-то там сильно не совпадает. Повышение пенсионного возраста. Закрытие «лишних» школ, изменение программы обучения в пользу необременительных «социальных предметов» вместо точных наук. Передача механизма ручного управления судами международным организациям – читай, иностранным манипуляторам. Повышение тарифов – только не падайте! – втрое. Да, и ещё небольшое требование – долги за коммунальные услуги с граждан отныне должны получать международные сборщики, а не украинские коллекторы. Вообще-то требований намного больше, а то, что озвучено выше – навскидку, так сказать, до официального заявления фракции ОПЗЖ, которое вот-вот последует. «Фактически этот меморандум ставит крест на экономическом росте Украины, – констатирует Елена Лукаш. – Но есть сомнения, что власти готовы его выполнять. Цель была поскорей получить два миллиарда первого транша, которые выделялись как бы безо всяких условий. Это решили, деньги вот-вот поступят в казну. А дальше посмотрим, не «кинут» ли «слуги народа» своих западных хозяев?»