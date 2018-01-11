«Иллюзия неуязвимости»: осуществятся ли планы США по сдерживанию России при помощи нового ядерного оружия

США предаются иллюзиям, полагая, что расширение оснований использования оружия массового поражения поможет решить их геополитические задачи. Такого мнения придерживаются опрошенные RT эксперты, комментируя планы Соединённых Штатов внести изменения в ядерную доктрину и создать новую атомную боеголовку для «сдерживания России в Восточной Европе». Ранее информация о намерениях Вашингтона появилась в британской газете The Guardian. К чему могут привести милитаристские выпады Белого дома, выяснял RT.

Итоги ревизии

Соединённые Штаты готовятся к войне против России в Восточной Европе с использованием ядерного оружия. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на бывшего старшего директора Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия Джона Вулфстала, работавшего при администрации Барака Обамы. С этой целью разрабатывается новая боеголовка для ракет подводного базирования Trident II D-5 — такой вывод можно сделать, анализируя проект новой ядерной доктрины США, с которым успел ознакомиться Вулфстал.

Официальный статус документ приобретёт в конце января — после того как президент Дональд Трамп обратится к конгрессу с ежегодным посланием «О положении страны». Это будет первое изменение ядерной доктрины США за последние 8 лет.

«В начале своего президентства господин Трамп дал задание министру обороны Мэттису провести ревизию ядерных сил США. Эта ревизия должна была завершиться в декабре, — рассказал о перспективах изменения ядерной доктрины США в интервью RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Как я понимаю, она закончена. Представлен доклад президенту, и на основе этого собираются принимать решения».

«Эта ревизия ядерных сил отличается тем, что она происходит впервые после значительных негативных изменений в области безопасности, — рассказал CNN источник в Пентагоне. — С 2010 года угрозы стали более серьёзными и изменчивыми, и свежий взгляд на состояние ядерных сил принципиален для противостояния этим угрозам».

Однако, какие именно «угрозы» имеются в виду, пояснено не было. CNN полагает, что речь идёт о модернизации ядерного арсенала России и развитии ракетно-ядерной программы Северной Кореи.

Ослабить, чтобы усилиться

По словам Джона Вулфстала, из проекта документа следует, что США планируют модифицировать боеголовки ракет Trident II D-5, чтобы уменьшить их разрушительную силу. Сегодня каждая ракета может нести до восьми термоядерных боеголовок марки W-88 мощностью по 475 килотонн в тротиловом эквиваленте или до 14 боеголовок марки W-76 мощностью 100 кт каждая. Для сравнения: мощность взрыва ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму, составила от 13 до 18 кт.

Джон Вулфстал (крайний слева) в центре стратегических и международных исследований

© csis.org

Вулфстал утверждает, что на некоторых ракетах планируется заменить термоядерные взрывные устройства на боеголовки, в которых цепная реакция будет происходить за счёт деления ядер плутония. Атомная бомба такого типа уже входит в состав термоядерного снаряда, выполняя функцию детонатора, позволяющего запустить реакцию термоядерного синтеза. На основе одного из таких детонаторов и предлагается создать новую атомную бомбу.

Это позволит снизить мощность боеголовок, размещаемых на подводных лодках класса Ohio и на разрабатываемых подводных ракетоносцах класса Columbia, до уровня тактического ядерного оружия. Что в свою очередь позволит сделать такие боеголовки более пригодными для использования на европейском театре военных действий.

Как отмечает The Guardian, разработка боеголовки малой мощности для ракет подводного базирования призвана, по мнению американцев, предотвратить применение тактического ядерного оружия Россией на восточном фланге НАТО. Сегодня в Вашингтоне полагают, что имеющиеся в их распоряжении боеголовки якобы слишком мощны, чтобы их можно было использовать для удара по войскам противника без риска для своих военных и союзников. Маломощные ядерные боеголовки, расположенные на ракетах Trident II D5, позволят нанести практически мгновенный удар по нужному объекту из любой точки земного шара.

«Это всё в рамках новой Стратегии национальной безопасности США, которая утверждена президентом, — отметил в интервью RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. — У них с начала 2018 года реализуется модернизация межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования Minuteman III и планируется модернизация баллистических ракет атомных подводных лодок Trident II D-5, в том числе и их ядерных боевых частей».

По словам эксперта, эти боеголовки будут меньшей мощности и силу их взрыва можно будет регулировать при выдаче полётного задания.

«Такие работы (пока на стадии научно-исследовательских изысканий) запланированы в бюджете Пентагона на 2018 год, — отмечает Мураховский. — Затем они перейдут в стадию опытно-конструкторских работ, то есть создания практических изделий».

По мнению Коновалова, выбор России в качестве вероятного противника связан с общим контекстом противостояния Вашингтона и Москвы, однако это не значит, что новое оружие будет направлено только против одной страны.

«Про Китай они писать не будут, поскольку экономически сильно зависят от КНР. Что же касается России, то наши экономики мало связаны, поэтому делать из России империю зла гораздо безопаснее с экономической точки зрения, чем из Поднебесной», — отметил эксперт.

Тревожная тенденция

Проблема разработки ядерного оружия ограниченной мощности периодически поднималась во время правления президентов Билла Клинтона и Джорджа Буша — младшего. При последнем начались и практические разработки в этом направлении: модернизация ядерной авиабомбы B61, направленная на смену мощности боеприпаса с 500 килотонн до 300 тонн в тротиловом эквиваленте. Напомним, огромные арсеналы этих зарядов расположены в Европе.

Авиабомба B-61

© defense.gov

«Сейчас американцы делают ставку на бомбу B61 12-й модификации, — утверждает Коновалов. — Это тактический ядерный снаряд, который может размещаться на любой воздушной платформе».

По словам эксперта, такую бомбу могут нести не только бомбардировщики, но и любой американский истребитель, в том числе новейший многоцелевой F-35.

Джон Вулфстал полагает, что хотя США, по его мнению, и должны «послать чёткий сигнал России, Северной Корее и Китаю», разработка новых типов ядерного оружия избыточна, поскольку в арсенале США есть все необходимые средства сдерживания, включая авиабомбы и крылатые ракеты.

По словам опрошенных RT экспертов, повышение возможностей использования ядерного оружия за счёт уменьшения мощности ядерных снарядов чрезвычайно опасно, поскольку снижает порог применения этого типа оружия массового уничтожения.

«Это действительно становится проблемой, поскольку некоторые американские политики и генералы попадают в плен опасных иллюзий, полагая, что ограниченное применение ядерного оружия не будет нести серьёзных последствий», — пояснил Коновалов.

Мураховский также считает это тревожной тенденцией, особенно в связке с развитием средств противовоздушной обороны, как глобальной, так и ПРО театра военных действий.

«Это создаёт иллюзию неуязвимости и возможности применения ядерного оружия якобы малой мощности и якобы высокоточного для решения военно-политических задач США», — подчеркнул Мураховский.

Как отмечают эксперты, американские военные уже предлагали Трампу решить вопрос с ядерной программой КНДР путём нанесения выборочных и точечных ударов по военным и промышленным объектам Северной Кореи.

Обыкновенный милитаризм

Как отмечает The Guardian, в новой ядерной доктрине США, которую планируется обнародовать в конце января 2018-го, будет увеличено число оснований для использования Америкой ядерного арсенала. В частности, Вашингтон получит возможность нанести ядерный удар в ответ на неядерную атаку, если она приведёт к массовым жертвам или будет направлена на жизненно важную инфраструктуру страны и командные пункты стратегических ядерных сил.

В опубликованной в декабре 2017 года новой Стратегии национальной безопасности США были подвергнуты критике усилия прежних администраций по ограничению роли стратегических ядерных сил в национальной обороне после окончания холодной войны. В ней же было заявлено о ключевой роли, которую должно играть ядерное оружие в противодействии как ядерной агрессии, так и «стратегическому нападению с использованием неядерного оружия и широкомасштабной агрессии с использованием конвенциональных вооружений».

Ранее сообщалось, что администрация Трампа планировала потратить до $400 млрд на модернизацию и поддержку ядерных сил. Бюджетное управление конгресса США утверждает, что всего на эти цели в ближайшие 30 лет планируется выделить $1,2 трлн.

«Не секрет, что ядерное оружие рассматривается нынешней администрацией и Пентагоном как вполне рабочее боевое средство», — отмечает Мураховский.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

По словам Коновалова, курс на модернизацию ядерного потенциала в целом отражает отношение Трампа к Вооружённым силам Соединённых Штатов. Для нынешнего американского президента и его команды это символ, который своей мощью должен подчёркивать ведущую роль США в мире.

«Чтобы удержаться в роли мирового гегемона, Соединённым Штатам нужно сохранить экономическую силу и вести давление на другие страны военным путём», — подчёркивает эксперт.

Как отметил Мураховский, Россия может адекватно ответить на усиление ядерного потенциала США.

«Свои стратегические ядерные силы мы будем развивать и поддерживать в таком состоянии, чтобы гарантировать уничтожение любого противника, который решится на ядерную атаку против России, — отметил эксперт. — Сами США признают, что на сегодняшний день Россия является единственной страной, способной стереть Соединённые Штаты с лица земли».