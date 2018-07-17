Иллюзия немирного атома. Безопасно ли ядерное оружие США? • 86 • Аналитика



Книга Эрика Шлоссера «Команда и контроль. Ядерное оружие, Дамасский инцидент и иллюзия безопасности» раскрывает секреты содержания ядерного арсенала Америки и показывает, как сочетание человеческих ошибок и технологической сложности представляет серьезную опасность для человечества. Шлоссер исследует дилемму, существовавшую еще на заре ядерного века: как развернуть оружие массового уничтожения и самим не оказаться уничтоженным этим оружием?









Эрик Шлоссер — серьезный журналист-следователь, берущийся за трепещущие и жизненные проблемы современной Америки. Его книга «Нация фастфуда» стала мировым бестселлером, по ней снят фильм, который обошел экраны всего мира. Влиятельный журнал «Fortune» называл «Нацию фастфуда» лучшей книгой года по бизнесу. Сериал «Безумие от анаши» — о торговле марихуаной в Америке. Его книги об эксплуатации рабочих-мигрантов на клубничных полях Калифорнии и об истории порнографии в США подняли важные вопросы, которые не сходят с повестки дня и сегодня. Шлоссер заслужил признание как в левых кругах, так и в консервативных, среди движений протеста и в кабинетах большого бизнеса.



Новая тема, безопасность ядерного вооружения, стала сюрпризом только на первый взгляд.



С прежними книгами Эрика Шлоссера ее роднит добротность, огромное количество нового материала, который автор вводит в общественный оборот. Все его книги, по сути, имеют общую тему: мощные корпоративно-бюрократические комплексы, препятствующие обсуждению давно назревших проблем.



Оглядываясь на всю историю, от начала холодной войны до сегодняшнего дня, трудно себе представить, сколько туману, лжи и дезинформации нагнало американское правительство на проблемы содержания ядерного оружия.



«Команда и контроль» (command and control) — это оборот из американского военного лексикона, означающий, что вооружение находится в боевой готовности, чтобы его использовать тогда, когда нужно его использовать, чтобы оно не попало в нежелательные руки, и чтобы при использовании вооружения строго соблюдалась субординация. Со всем этим в американских вооруженных силах всегда были серьезные проблемы. Самое первое испытание «Тринити» («Троица») по проверке ядерной технологии чуть не обернулось катастрофой из-за неожиданно начавшейся грозы.



С тех пор содержание ядерного оружия в США и за его пределами всегда сопровождалось проблемами и инцидентами, каждый из которых грозил катастрофой.



Так получилось, что я закончил читать книгу Шлоссера 18-го сентября. Ровно 33 года назад в этот день на базе ВВС США возле Дамаска (штат Арканзас) только чудом удалось избежать ядерного взрыва, который мог бы стереть с лица земли весь штат и превратить в радиоактивную пустыню всю восточную часть США. Книга рассказывает о серии инцидентов, каждый из которых мог бы вызвать ядерную катастрофу. Дамасский инцидент произошел во время дежурного техосмотра ракеты-носителя. Военнослужащий ВВС работал на лесах на самом верху ракеты, на высоте десятиэтажного дома, рядом с ядерной боеголовкой крупнейшей американской ракеты. Он уронил гаечный ключ. Ключ упал в стартовую шахту и каким-то образом пробил в корпусе брешь, чем вызвал массивную утечку ракетного топлива.



Враг тем опаснее, чем шире он улыбается



Шлоссер провел интервью с отставниками и инженерами, годами занимавшимися обслуживанием ядерного оружия. Все они в один голос утверждали, что, если даже намеренно кидать ключ в шахту, то ничего не должно случиться. Тем не менее, авария случилась и поставила Стратегическое командование ВВС США в ужасную ситуацию. Там попросту не знали, что делать. Пожар мог начаться от малейшей искры. Ракета была оснащена боеголовкой, которая по мощности превосходила все бомбы, которые использовали все воюющие стороны во Второй мировой войне, вместе взятые, включая ядерные боеголовки, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки.



Их взрыв мог бы уничтожить половину населения США и изменить мировую историю.



Американцев спасло чудо, вернее, два чуда. Первое чудо: разработчики ракеты сумели отстоять устройства безопасности в борьбе против военных заказчиков, требовавших простоты и удобства в эксплуатации вооружения. Времена были относительно либеральные. Напуганные советскими «спутниками» генералы на время отложили в сторону свой традиционный американский антиинтеллектуализм и прислушивались к «яйцеголовым умникам».



Несмотря на старания, взрыв все-таки произошел. Огненное облако поднялось на 300 метров над авиабазой. Однако ядерная боеголовка чудом уцелела. Ее выбросило воздушной волной за ворота военной базы. Специалисты рассказали, что это была старая бомба, которая вполне могла бы взорваться от удара. Бомба в Дамасском инциденте была уже ветхой, морально устаревшей, не соответствовавшей стандартам, но ее не списывали, так как после войны во Вьетнаме Пентагон проводил сокращения бюджета, и начальство решило сохранить старое оружие.



Во время Дамасского инцидента были потери. Техобслуживание ядерного вооружения поручили 19-20-летним солдатам ВВС (хотя назвать их солдатами по-американски некорректно, солдаты — только в сухопутных силах, которые по-американски зовут армией). Один человек погиб. Многие военнослужащие были комиссованы из армии с ранениями. Еще больше людей получили заряды радиации. Старая ракета была радиоактивной, и работать с ней приходилось в скафандрах. «Великие стены» Австралии



Личный состав проявил необыкновенный героизм в борьбе с аварией. Люди добровольно шли в радиоактивную ракетную шахту, хотя знали, на что идут. Любая искра могла вызвать взрыв. Как бывает сплошь и рядом, героизм одних, как правило, рядовых и младшего состава — это следствие глупости, халатности, трусости других, как правило, старших командиров и начальников.



В Вашингтоне нужно поставить памятник военнослужащим и гражданским, героически погибшим во время холодной войны при попытках предотвратить ядерные взрывы, при исполнении заданий, проявившим служебный героизм, уверен Шлоссер.



Kнига не рисует карикатурных образов вояк-милитаристов вроде истерического генерала Джека Риппера (Потрошителя) из классической черной комедии Стенли Кубрика «Доктор Стрейнджлав», в обход президента развязавшего ядерную войну против СССР. Эдвард Теллер или Генри Киссинджер, бывшие прототипами Доктора Стрейнджлава, тоже были куда сложнее кинозлодея.



Там были разные люди, ответственные, думающие, хорошие профессионалы, и они ответственно относились к своему долгу защитить Америку. Они шли и сами наблюдали ядерные испытания, лезли в самое пекло кратера, чтобы понять, как будет реагировать солдат в боевых условиях.



Хорошо написан портрет генерала Куртиса Ламея, прототипа генерала Бака Тержедсона из комедии Кубрика.







Молва обвиняла Ламея в том, что он пытался спровоцировать Америку на войну с СССР. Генерал Ламей был настроен очень консервативно и изоляционистски. Он не любил иностранцев и черных, однако не верил в американский империализм, выступал против войны во Вьетнаме и хотел, чтобы правительство занималось домашними делами. Западный раскол. Сепаратный мир или новый пакт Молотова – Риббентропа?



Ламей знал войну не понаслышке. Он был боевым пилотом, участвовал в воздушных битве за Японию. Генерал своими глазами видел страшные разрушения, которым подверглась эта страна. Видел он последствия ядерной бомбардировки японских городов и уничтожение американской авиацией гражданского населения, получивших в трудах германских историков название огненных холокостов. Огненная бомбардировка Токио 26 мая 1945 года была куда более разрушительной и унесла куда больше жизней, чем Хиросима и Нагасаки.



Вместе с тем как военный профессионал генерал Ламей придерживался агрессивной доктрины — если уж воевать, то необходимо нанести по русским упреждающий удар всеми силами и стереть СССР с лица земли, чтобы они не смогли ответить. Ламей был противником «ограниченных» войн и верил, что, если воюешь, то надо воевать всеми средствами, либо не воевать вообще. Он не раз говорил, что ограниченная война ограничена лишь вдовами, которые оплакивают мужей, павших в бою.



История американских вооруженных сил знает тысячи инцидентов, которые могли бы обернуться ядерной аварией. «Сколько можно так кидать ядерные бомбы, пока одна из них не взорвется?.. Один такой инцидент обязательно обернется крупной катастрофой», — заключает публицист.



Автор благодарит Василису Винник (Москва) за помощь в подготовке материала.



Окончание следует… Борцы с ядерной энергетикой вроде бы смогли убедить мир в том, что ядерная энергетика опасна. Движение за ядерное разоружение сошло на нет вместе с поколением, видевшим Хиросиму. В США хранение, содержание и планы применения ядерного вооружения окутаны такой плотной завесой секретности, чтобы даже мысли не возникало, насколько опасно ядерное оружие, прежде всего для самих американцев. В военно-корпоративных кругах опасаются, что любая дискуссия о безопасности ядерного оружия неминуемо перерастет в широкое обсуждение стратегии использования ядерного оружия, экономики и политики ядерного вооружения, да и самого главного вопроса: нужно ли оно вообще.Книга Эрика Шлоссера «Команда и контроль. Ядерное оружие, Дамасский инцидент и иллюзия безопасности» раскрывает секреты содержания ядерного арсенала Америки и показывает, как сочетание человеческих ошибок и технологической сложности представляет серьезную опасность для человечества. Шлоссер исследует дилемму, существовавшую еще на заре ядерного века: как развернуть оружие массового уничтожения и самим не оказаться уничтоженным этим оружием?Эрик Шлоссер — серьезный журналист-следователь, берущийся за трепещущие и жизненные проблемы современной Америки. Его книга «Нация фастфуда» стала мировым бестселлером, по ней снят фильм, который обошел экраны всего мира. Влиятельный журнал «Fortune» называл «Нацию фастфуда» лучшей книгой года по бизнесу. Сериал «Безумие от анаши» — о торговле марихуаной в Америке. Его книги об эксплуатации рабочих-мигрантов на клубничных полях Калифорнии и об истории порнографии в США подняли важные вопросы, которые не сходят с повестки дня и сегодня. Шлоссер заслужил признание как в левых кругах, так и в консервативных, среди движений протеста и в кабинетах большого бизнеса.С прежними книгами Эрика Шлоссера ее роднит добротность, огромное количество нового материала, который автор вводит в общественный оборот. Все его книги, по сути, имеют общую тему: мощные корпоративно-бюрократические комплексы, препятствующие обсуждению давно назревших проблем.Оглядываясь на всю историю, от начала холодной войны до сегодняшнего дня, трудно себе представить, сколько туману, лжи и дезинформации нагнало американское правительство на проблемы содержания ядерного оружия.С тех пор содержание ядерного оружия в США и за его пределами всегда сопровождалось проблемами и инцидентами, каждый из которых грозил катастрофой.Так получилось, что я закончил читать книгу Шлоссера 18-го сентября. Ровно 33 года назад в этот день на базе ВВС США возле Дамаска (штат Арканзас) только чудом удалось избежать ядерного взрыва, который мог бы стереть с лица земли весь штат и превратить в радиоактивную пустыню всю восточную часть США. Книга рассказывает о серии инцидентов, каждый из которых мог бы вызвать ядерную катастрофу. Дамасский инцидент произошел во время дежурного техосмотра ракеты-носителя. Военнослужащий ВВС работал на лесах на самом верху ракеты, на высоте десятиэтажного дома, рядом с ядерной боеголовкой крупнейшей американской ракеты. Он уронил гаечный ключ. Ключ упал в стартовую шахту и каким-то образом пробил в корпусе брешь, чем вызвал массивную утечку ракетного топлива.Шлоссер провел интервью с отставниками и инженерами, годами занимавшимися обслуживанием ядерного оружия. Все они в один голос утверждали, что, если даже намеренно кидать ключ в шахту, то ничего не должно случиться. Тем не менее, авария случилась и поставила Стратегическое командование ВВС США в ужасную ситуацию. Там попросту не знали, что делать. Пожар мог начаться от малейшей искры. Ракета была оснащена боеголовкой, которая по мощности превосходила все бомбы, которые использовали все воюющие стороны во Второй мировой войне, вместе взятые, включая ядерные боеголовки, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки.Американцев спасло чудо, вернее, два чуда. Первое чудо: разработчики ракеты сумели отстоять устройства безопасности в борьбе против военных заказчиков, требовавших простоты и удобства в эксплуатации вооружения. Времена были относительно либеральные. Напуганные советскими «спутниками» генералы на время отложили в сторону свой традиционный американский антиинтеллектуализм и прислушивались к «яйцеголовым умникам».Несмотря на старания, взрыв все-таки произошел. Огненное облако поднялось на 300 метров над авиабазой. Однако ядерная боеголовка чудом уцелела. Ее выбросило воздушной волной за ворота военной базы. Специалисты рассказали, что это была старая бомба, которая вполне могла бы взорваться от удара. Бомба в Дамасском инциденте была уже ветхой, морально устаревшей, не соответствовавшей стандартам, но ее не списывали, так как после войны во Вьетнаме Пентагон проводил сокращения бюджета, и начальство решило сохранить старое оружие.Во время Дамасского инцидента были потери. Техобслуживание ядерного вооружения поручили 19-20-летним солдатам ВВС (хотя назвать их солдатами по-американски некорректно, солдаты — только в сухопутных силах, которые по-американски зовут армией). Один человек погиб. Многие военнослужащие были комиссованы из армии с ранениями. Еще больше людей получили заряды радиации. Старая ракета была радиоактивной, и работать с ней приходилось в скафандрах.Личный состав проявил необыкновенный героизм в борьбе с аварией. Люди добровольно шли в радиоактивную ракетную шахту, хотя знали, на что идут. Любая искра могла вызвать взрыв. Как бывает сплошь и рядом, героизм одних, как правило, рядовых и младшего состава — это следствие глупости, халатности, трусости других, как правило, старших командиров и начальников.Kнига не рисует карикатурных образов вояк-милитаристов вроде истерического генерала Джека Риппера (Потрошителя) из классической черной комедии Стенли Кубрика «Доктор Стрейнджлав», в обход президента развязавшего ядерную войну против СССР. Эдвард Теллер или Генри Киссинджер, бывшие прототипами Доктора Стрейнджлава, тоже были куда сложнее кинозлодея.Там были разные люди, ответственные, думающие, хорошие профессионалы, и они ответственно относились к своему долгу защитить Америку. Они шли и сами наблюдали ядерные испытания, лезли в самое пекло кратера, чтобы понять, как будет реагировать солдат в боевых условиях.Молва обвиняла Ламея в том, что он пытался спровоцировать Америку на войну с СССР. Генерал Ламей был настроен очень консервативно и изоляционистски. Он не любил иностранцев и черных, однако не верил в американский империализм, выступал против войны во Вьетнаме и хотел, чтобы правительство занималось домашними делами.Ламей знал войну не понаслышке. Он был боевым пилотом, участвовал в воздушных битве за Японию. Генерал своими глазами видел страшные разрушения, которым подверглась эта страна. Видел он последствия ядерной бомбардировки японских городов и уничтожение американской авиацией гражданского населения, получивших в трудах германских историков название огненных холокостов. Огненная бомбардировка Токио 26 мая 1945 года была куда более разрушительной и унесла куда больше жизней, чем Хиросима и Нагасаки.Вместе с тем как военный профессионал генерал Ламей придерживался агрессивной доктрины — если уж воевать, то необходимо нанести по русским упреждающий удар всеми силами и стереть СССР с лица земли, чтобы они не смогли ответить. Ламей был противником «ограниченных» войн и верил, что, если воюешь, то надо воевать всеми средствами, либо не воевать вообще. Он не раз говорил, что ограниченная война ограничена лишь вдовами, которые оплакивают мужей, павших в бою.Окончание следует… Автор: Михаэль Дорфман Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 86 Источник Похожие новости Если Трампу сдадут Москву, этого будет мало Важнейшая встреча пятилетия Иллюзия немирного атома. Безопасно ли ядерное оружие США?

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