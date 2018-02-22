Иллюзия диалога: почему в Вашингтоне заговорили о возможных уступках Москве в ядерной сфере

США не будут оснащать ядерными зарядами крылатые ракеты морского базирования, если Москва выполнит условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщили в Пентагоне. По словам представителя оборонного ведомства, российские ракеты РС-26 и Р-500 не соответствуют заявленным характеристикам и подпадают под действие договора РСМД. Однако такие обвинения — всего лишь политическая игра Вашингтона, который добивается военного ослабления России, но оставляет за собой право наращивать военный потенциал, полагают опрошенные RT эксперты.

На вашингтонском саммите по вопросам ядерного сдерживания заместитель помощника главы военного ведомства США по ядерной и ракетной обороне Роберт Суфер обвинил Россию в «агрессивном геополитическом поведении на международной арене».

Представитель Пентагона сообщил, что США «могут поговорить о размещении крылатой ракеты морского базирования, если Россия начнёт вновь соблюдать РСМД».

Суфер сослался на текст обновлённой военной доктрины США, опубликованной в начале года. Согласно документу, США прежде всего будут развивать тактические ядерные вооружения — в основном речь идёт об оснащении крылатых ракет ядерными зарядами.

Американское военное ведомство заявило, что оборонная стратегия США — не что иное, как ответ на российскую стратегию нацбезопасности и на военные учения, которые регулярно проводит РФ. В Пентагоне уверяют: Москва наращивает объёмы тактического ядерного оружия. Как сказал Роберт Суфер, у США просто «не было выбора».

Обновлённую ядерную доктрину (Nuclear Posture Review) администрация Дональда Трампа опубликовала 2 февраля. Основная мысль документа: Россия и ряд других стран провоцируют «ядерную эскалацию», тогда как США лишь вынуждены отвечать на этот вызов. Белый дом уверяет, что Москва «отвергает усилия США» по сокращению наступательных вооружений. Поэтому Вашингтон в ближайшие 10 лет потратит на модернизацию своей ядерной триады вдвое больше, чем раньше. Причём в первую очередь Штаты будут развивать нестратегический ядерный арсенал, включая ядерные крылатые ракеты морского базирования.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

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Это, а также планы Пентагона по «облегчению» ядерной боеголовки для баллистических ракет субмарин «Трайдент-II», особенно беспокоят Москву. Россия считает, что таким образом американская сторона может значительно понизить порог возможного применения ядерного оружия. Ведь появление маломощных ядерных боезарядов способно спровоцировать ядерную войну даже в ходе локальных конфликтов, заявили в МИД России.

По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, американская сторона не только пытается оправдать некими угрозами свои планы по модернизации ядерной триады, но также готова применить ядерные вооружения в неядерных конфликтах.

С этим согласен руководитель сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований РИСИ Сергей Ермаков. Как он пояснил в интервью RT, если ядерные боезаряды пониженной мощности будут использованы на поле боя, то это может поставить мир на порог глобального ядерного конфликта.

«Насилие — основной способ решения проблем в США»: почему Трамп предложил вооружить учителей «Превращение ядерного оружия из военно-политического в сугубо военный фактор — это принципиальный момент. Международных соглашений, которые регулировали бы эту сферу, пока нет, — говорит Ермаков. — На такие проблемы нужно смотреть системно, учитывая все факторы, — например, активность США по развёртыванию глобальной ПРО. Для США тактическое вооружение играет сегодня стратегическую роль благодаря тому, что им удалось закрепиться в непосредственной близости от России. А у нас баз под боком у США нет».

Глобальная система ПРО

Эксперты отмечают, что и до публикации нового «ядерного обзора» США особо не стремились поддерживать ядерный паритет в мире.

В первую очередь речь идёт о развёртывании у российских рубежей американских пусковых установок. В 2010 году Вашингтон заключил с Бухарестом соглашение о размещении в Румынии систем Aegis Ashore System. Румынские власти заявили тогда, что этот шаг не несёт угроз для России, а только подразумевает защиту страны от провокации со стороны Ирана — в тот момент тема иранской ядерной программы была актуальной.

Однако о целях возможной иранской агрессии в отношении небольшой восточноевропейской страны ни Вашингтон, ни Бухарест не говорили. Аналитики полагают, что теория «ближневосточной угрозы» — лишь предлог, чтобы подвинуть американские системы ПРО к границам России.

Наземная стационарная часть Aegis Ashore в Румынии была введена в эксплуатацию весной 2016 года. В этом году должно завершиться строительство аналогичного комплекса в Польше.

Американский комплекс ПРО Aegis Ashore в Румынии

Reuters

Системы ПРО Aegis морского базирования могут использоваться не только для перехвата ракет противника, но и для запуска крылатых ракет «Томагавк», подчёркивают специалисты. Система Aegis Ashore, размещённая на суше, задействует универсальные контейнеры, подходящие как для запуска ракет-перехватчиков, так и для наступательного вооружения.

Впрочем, то, что ПРО, размещаемые в Восточной Европе, могут быть задействованы для наступательных ударов, Вашингтон отрицает. Политологи, в свою очередь, отмечают, что шаги США по размещению ПРО в Европе нарушают Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Договор о РСМД Михаил Горбачёв и Рональд Рейган подписали 8 декабря 1987 года. Соглашение, которое носит бессрочный характер, вступило в силу в 1988 году. Вашингтон и Москва решили полностью сократить пусковые установки ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, обязавшись в будущем не производить ракеты такого класса.

Интересно, что на тот момент у Штатов были альтернативные виды вооружений — ракеты средней и меньшей дальности морского и воздушного базирования. СССР подобным оружием не располагал.

«Передёргивание фактов»

Сейчас Вашингтон обвиняет Москву в том, что она якобы нарушает соглашение. В частности, американцы сомневаются, что российская баллистическая ракета РС-26 «Рубеж» соответствует условиям соглашений СНВ-3 и ДРСМД.

«Рубеж» — продолжение проекта ракетного комплекса РС-24 «Ярс», технические характеристики которого засекречены, но предполагается, что ракета способна преодолевать ПРО как действующих, так и перспективных типов. Комплекс наземного базирования может поступить на вооружение ВС РФ уже в этом году.

20 февраля Дональд Трамп поручил Госдепу подготовить доклад, посвящённый возможным нарушениям СНВ-3 и ДРСМД российской стороной. Ведомство подготовит документ в координации с Пентагоном, а также с председателем комитета начальников штабов ВС США и директором национальной разведки.

Не исключено, что результатом «расследования» могут стать новые обвинения в отношении России. В декабре прошлого года под предлогом якобы нарушения Москвой договора РСМД Вашингтон уже одобрил новые антироссийские санкции, направленные против компаний, занятых в сфере ракетных технологий.

«У американцев есть претензии не только к межконтинентальной ракете РС-26, но и к ракете Р-500 (крылатая ракета для комплекса «Искандер», заявленная дальность — до 500 км. — RT), — пояснил в интервью RT Ермаков. — Американцы утверждают, что в действительности у первой ракеты дальность завышена, а у второй — занижена, и в реальности они подпадают под действие ДРСМД. Причём разработчики ракет не раз опровергали эти искусственные подозрения».

Российский подвижный грунтовый ракетный комплекс РС-26 «Рубеж»

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Выступая на Международной конференции по безопасности в Мюнхене 16 февраля, генсек НАТО Йенс Столтенберг также обвинил Россию в нарушении договора о РСМД.

По мнению Ермакова, высказывания западных военных стоит расценивать как попытку политического торга.

«В оборонной стратегии США прямо говорится, что военный потенциал американской армии будет использоваться как инструмент внешней политики США. В то время как американцы развивают ядерные вооружения малой мощности, нам предлагается соблюдать договор, который мы и так соблюдаем. Американцы не желают слышать Москву, когда она говорит о том, что заинтересована в существовании ДРМСД, и вместо этого сами разрушают это соглашение».

По сути, Москву втягивают в политическую игру, в которой Вашингтон оставляет за собой право и дальше наращивать военный потенциал, в том числе ядерный, считает Ермаков.

Похожей точки зрения придерживается и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. В интервью RT эксперт заявил, что США фактически публично шантажируют Россию.