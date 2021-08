«Иллюзий быть не должно»: как США проводят крупнейшие за последние 40 лет военно-морские учения • 228 • В мире США начали крупнейшие со времён холодной войны военно-морские учения Large Scale Exercise 2021. В общей сложности в них примут участие 36 кораблей, в том числе авианосцы и подлодки. Численность задействованного в манёврах военного персонала оценивается в 25 тыс. человек. Учения продлятся до 16 августа. Ранее США и НАТО провели учения Defender Europe 2021, которые также на Западе назывались крупнейшими за последние 25 лет. По словам аналитиков, подобная военная активность направлена прежде всего против России и Китая. Эксперты отмечают, что США и НАТО стремятся сохранить военное доминирование в мире, которое установилось после развала СССР. Американские военные корабли AFP © Anthony Rivera / US NAVY Во вторник, 3 августа, США начали проводить крупнейшие за последние 40 лет военно-морские учения Large Scale Exercise 2021. Как отмечается на официальном сайте американского ВМФ, манёвры продлятся до 16 августа. В общей сложности в них примут участие 36 кораблей, в том числе авианосцы и подлодки. В учениях будут задействованы подразделения, расположенные в 17 часовых поясах, в том числе шесть компонентных командований ВМС и корпуса морской пехоты, пять номерных флотов США, а также три экспедиционных корпуса морской пехоты. «Крупномасштабные учения — 2021 (LSE 2021) продемонстрируют гибкость, присущую концепциям распределённых морских операций (DMO), экспедиционных операций силами передовых баз (EABO) и прибрежных операций в оспариваемой среде (LOCE), и дадут нашим соперникам понять, что Вооружённые силы США сохраняют высокий уровень боеготовности именно благодаря, а не вопреки своим глобальным оперативным обязательствам», — отмечается на сайте американского военного ведомства. В свою очередь, портал Military.com информирует, что в учениях примут участие порядка 25 тыс. военнослужащих. Сообщается также, что это первые военно-морские учения подобного масштаба с участием США со времён манёвров НАТО Ocean Venture, которые прошли в 1981 году. Американский корабль USS Mount Whitney, который примет участие в Large Scale Exercise 2021

© Vasily Fedosenko При этом в официальной газете Министерства обороны США Stars and Stripes указывается, что данные учения должны стать сигналом для РФ и КНР о том, что Соединённые Штаты способны отражать агрессию одновременно на нескольких фронтах. Издание также приводит слова профессора военно-морского колледжа США в Ньюпорте (штат Род-Айленд) Джеймса Холмса, который заявил, что подобные крупномасштабные учения могут послужить для противников предупреждением о том, что США способны одновременно реагировать на вызовы в Чёрном море, восточной части Средиземного моря, а также в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, пресекая попытки рассредоточить американские вооружённые силы. По словам Холмса, эти учения также призваны показать, что ВМС и морская пехота США способны мешать противникам устанавливать контроль над морями, что, по его мнению, особенно важно на Западно-Тихоокеанском направлении, где Вашингтон стремится помешать Пекину осуществить «оккупацию Тайваня или захват управляемых Японией островов Сенкаку». Кроме того, Stars and Stripes обращает внимание на то, что учения проводятся на фоне обновления США своей доктрины по защите коммуникационных и логистических систем. В ходе прошлогодних учений, пишет издание, Пентагон выявил серьёзные уязвимости в этой области у американского военно-морского флота. «Не преувеличивая масштабов беды, можно сказать, что случился полный провал», — заявил о тех учениях генерал Джон Хайтен, выступая в Институте перспективных технологий в Вашингтоне. «Растёт интенсивность оперативной и боевой подготовки» Стоит отметить, что это не первые учения с участием США в этом году, которые на Западе охарактеризовали как самые масштабные со времён холодной войны. До этого похожей оценки были удостоены манёвры НАТО Defender Europe 2021. В британской армии их назвали крупнейшими за 25 лет. Данные учения продолжались с марта по июнь 2021 года. В них принимали участие более 28 тыс. военнослужащих из 26 стран, включая США. Военные операции проводились в более чем 30 тренировочных зонах, расположенных на территории 12 стран. При этом Defender Europe 2021 организационно были сопряжены с рядом менее масштабных манёвров НАТО. Среди них — Swift Response, Immediate Response, Saber Guardian, Command Post Exercise, African Lion и Steadfast Defender. Косовские военные на учениях Defender Europe 2021

© Armend NIMANI В связи с проведением данных учений министр обороны РФ Сергей Шойгу обратил внимание на возросшую активность НАТО у южных границ России. По его словам, в регионе усиливается разведывательная деятельность Североатлантического альянса, увеличиваются интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки. Он также отметил, что действия США и НАТО в Европейском регионе способствуют росту напряжённости в Европе. «Модернизируется военная инфраструктура, растёт интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «Четыре по тридцать». Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооружённый конфликт в Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах», — заявил глава Минобороны РФ. Программа «Четыре по тридцать», по данным российского оборонного ведомства, предусматривает создание в НАТО к 2022 году 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и наличие 30 боевых кораблей, готовых к применению в течение 30 дней. Программа станет дополнением к так называемому головному отряду — силам быстрого реагирования и объединённой оперативной группе повышенной готовности НАТО, которые насчитывают более 30 тыс. человек. Эта группировка должна быть в состоянии срочно развернуться и вести боевые действия в течение 48 часов с момента получения приказа. Помимо подобных крупных учений, США и НАТО проводят множество менее масштабных манёвров, в том числе на территории бывших советских республик, граничащих с РФ. Так, в июне в Чёрном море стартовали военно-морские манёвры Sea Breeze 2021 с участием США и Украины. В них были задействованы 32 боевых корабля, 40 самолётов и 5 тыс. военнослужащих из 17 стран — членов НАТО, а также партнёров альянса. А в конце июля в Грузии начались международные многонациональные военные учения Agile Spirit с участием государств — членов Североатлантического альянса и их партнёров. По данным Минобороны республики, в манёврах в общей сложности было задействовано более 2,5 тыс. военных из 15 стран. В то же время США и ЕС активно критиковали российские военные манёвры, которые проводились в апреле в России. Проверки и тренировки тогда прошли во всех военных округах, на Северном флоте и в районах Курильских островов, Крайнего Севера и на Камчатке. Несмотря на то что учения проводились исключительно на территории РФ и российское Минобороны о них заранее предупредило, западные страны во главе с США обвинили тогда Москву в «агрессивных» действиях. "Это как пожар": Байден дал меткое определение пандемии Похожую риторику можно наблюдать в западных СМИ и в преддверии российско-белорусских учений «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября на полигонах Белоруссии и России. «Пропаганда и двойные стандарты» По словам аналитиков, учения Large Scale Exercise 2021 и другие подобные манёвры направлены против стран, которые пытаются проводить независимую от Вашингтона политику на международной арене. «Конкретные объекты указаны очень чётко — это Россия и Китай. Но также это направлено и против других стран — здесь иллюзий быть не должно. В том числе речь идёт об Иране, Северной Корее и других государствах, которые противятся установлению нового мирового порядка во главе с США», — заявил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. В свою очередь, член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор в отставке Павел Золотарёв напомнил, что РФ и КНР указаны в качестве главных противников США в различных американских доктринальных документах. В частности, в промежуточном стратегическом руководстве по национальной безопасности Соединённых Штатов Москва и Пекин названы угрозами для Вашингтона. «Эти учения проводятся в нескольких регионах одновременно, в результате чего охватываются зоны, связанные с Россией и Китаем. Это объясняется в том числе и тем, что во всех американских доктринальных документах в качестве главного возможного источника угрозы указаны Китай и Россия», — заявил аналитик в беседе с RT. Американские военные принимают участие в учениях Sea Breeze 2021

© Sergey Smolentsev Как отмечает Алексей Подберёзкин, по совокупности военных мощностей и оборонных бюджетов США и страны НАТО сегодня доминируют в мире. Такая ситуация сложилась после распада СССР. По его словам, Запад стремится сохранить это положение, поэтому слова американских военных об ответе на агрессию со стороны РФ и КНР — это лишь предлог для усиления военной активности. «Это не ответ на какую-то мнимую агрессию, а борьба США против России, Китая и других стран, которые не хотят подчиниться тем нормам и правилам, которые формирует сейчас Вашингтон», — подчеркнул Алексей Подберёзкин. Критику со стороны Запада в адрес российских учений эксперт назвал проявлением двойных стандартов. «Это пропаганда и двойные стандарты, которые существовали всегда. Американцы создают некую виртуальную реальность, под которую пытаются подогнать реальные факты. Эту картину мира США пытаются навязать и другим странам», — указал аналитик. В свою очередь, Павел Золотарёв отметил, что увеличение военной активности США и НАТО, в том числе вблизи границ РФ, повышает риск возникновения опасных инцидентов. «В ходе подобных учений всегда есть опасность возникновения инцидентов, потому что США их проводят отнюдь не на своей территории. В случае приближения американцев к российским военным объектам наши самолёты будут подниматься в воздух, корабли ВМФ РФ также будут реагировать соответствующим образом. Всё это создаёт опасную ситуацию», — заключил аналитик.









