«Или в суде, или в тюрьме»: слушания по делу Ассанжа перенесены на 12 июня

Слушания по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне перенесли на 12 июня. Обвиняемый не смог присутствовать на заседании из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Ранее он был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Следующее заседание может пройти либо в здании лондонского суда, либо в тюрьме, где содержится обвиняемый.

Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перенесены на 12 июня. Такое решение принял магистратский суд лондонского района Вестминстер.

«Следующие слушания по делу пройдут 12 июня или в этом суде, или в тюрьме Белмарш», — цитирует РИА Новости судью Эмму Арбутнот.

По её словам, окончательное решение будет зависеть от состояния здоровья подсудимого, который отбывает 50-недельный срок заключения в Великобритании.

Отметим, что Джулиан Ассанж не смог появиться в зале суда по причине нездоровья. Представитель защиты подтвердила, что подзащитный чувствует себя значительно хуже.

Ранее адвокат Пер Самуэльсон сообщал, что журналист чувствует себя так плохо, что «с ним невозможно вести нормальную беседу». Таким образом, им удалось лишь «в ограниченной степени» обсудить предстоящее слушание. Как отмечается, врачи диагностировали у задержанного депрессию средней тяжести, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами.

Ранее в WikiLeaks проинформировали, что обеспокоены состоянием здоровья Ассанжа, которое было значительно подорвано за семь лет его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне «в условиях, несовместимых с базовыми правами человека». В тюрьме же его состояние продолжило ухудшаться.

«WikiLeaks серьёзно обеспокоена состоянием здоровья нашего основателя Джулиана Ассанжа, которого перевели в медицинское отделение тюрьмы Белмарш», — говорится в публикации организации в Twitter.

Тем временем у стен лондонского суда собрались сторонники основателя WikiLeaks. Они пришли поддержать журналиста, в руках несли плакаты с надписями: «Нет экстрадиции! Свободу Джулиану Ассанжу!», «Не стреляйте в гонца. Освободите Ассанжа», «США, Великобритания, руки прочь от Ассанжа», «Свободу прессе!».

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