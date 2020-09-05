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Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат

05 сентября 2020, 21:20  •  98 • Политика
НАТО публично унизило украинских солдат и украинское руководство, сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. После произошедшего украинцам остаётся или сдаваться в плен, или рвать за Россию, предполагает экс-депутат.
В своём Youtube-канале Журавко рассказал о ситуации с Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины, которые прибыли в учебный центр "Хохенфельс" Сухопутных войск ВС США в Германии для участия в международных учениях НАТО Combined Resolve XIV.
"Нехорошо получилось, и даже унизительно, с украинской мотострелковой ротой, прибывшей на днях в Германию для участия в учениях НАТО", - отметил он.
Журавко объяснил, что "мало того, что хозяева определили "героев АТО" в состав "голубых" (blue force)", так им ещё придётся изображать российскую армию на учениях.
"Ситуация двоякая, нужно сразу в плен сдаться - тогда какие герои, или п… (ягодичную мышцу. - Ред.) рвать, но за Россию", - объяснил политик.
Он обратился к украинцам, поинтересовавшись, понимают ли они уже, что являются инструментом в руках Америки и НАТО или нет.
"Попользуются и выкинут, а в худшем случае - пушечное мясо", - констатировал он.
Фото: Скриншот Youtube/Алексей Журавко
Фото: Скриншот Telegram/Черговий ООС

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