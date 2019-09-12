Или уступки, или компенсация: Глава "Нафтогаза" выдвинул ультиматум Москве по транзитному контакту

Как пишет Nation News, об этом заявил глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко. По его словам, "Газпром" должен пойти на уступки и продолжить транзит газа через территорию Украины по прежним тарифам. Только в этом случае Киев не будет требовать от российском компании выплаты компенсаций за понесенные потери, которые оценивает в 11-14 миллиардов долларов.

Если же "Газпром" и дальше продолжит стоять на прежних позициях, которые могут привести к прекращению транзита через Украину с начала 2020 года, тогда Киев выставит свои требования по выплате компенсации.

Речь идет о выплатах, которые "Нафтогаз" пытается получить в новом арбитраже против российской компании "Газпром". Свои требования "Нафтогаз" основывает на пунктах действующего контракта по транзиту с Россией, по которому Украина может потребовать пересмотра тарифов на транзит. Как предполагается, рассмотрения иска "Нафтогаза" должно начаться весной 2021 года.

Ранее Стокгольмский арбитражный суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,6 млрд долларов США, как компенсацию за недопоставку газа на транзит через Украину. Из этой суммы вычли 2 млрд долларов долга украинской стороны - осталось 2,6 млрд.

"Газпром" не только обжаловал вердикт, но и подал иск в арбитраж Стокгольма, требуя расторжения контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца этого года. Там же, в Швеции, зимой следующего года должны пройти слушания по обжалованию арбитража Стокгольма.