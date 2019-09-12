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Или уступки, или компенсация: Глава "Нафтогаза" выдвинул ультиматум Москве по транзитному контакту

12 сентября 2019, 06:54  •  169 • В мире
Если Россия не согласиться пойти на уступки украинской стороне в вопросе заключения нового контракта по транзиту газа, тогда Киев заявит требования по выплате Москвой компенсации.
Как пишет Nation News, об этом заявил глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко. По его словам, "Газпром" должен пойти на уступки и продолжить транзит газа через территорию Украины по прежним тарифам. Только в этом случае Киев не будет требовать от российском компании выплаты компенсаций за понесенные потери, которые оценивает в 11-14 миллиардов долларов.
Если же "Газпром" и дальше продолжит стоять на прежних позициях, которые могут привести к прекращению транзита через Украину с начала 2020 года, тогда Киев выставит свои требования по выплате компенсации.
Речь идет о выплатах, которые "Нафтогаз" пытается получить в новом арбитраже против российской компании "Газпром". Свои требования "Нафтогаз" основывает на пунктах действующего контракта по транзиту с Россией, по которому Украина может потребовать пересмотра тарифов на транзит. Как предполагается, рассмотрения иска "Нафтогаза" должно начаться весной 2021 года.
Ранее Стокгольмский арбитражный суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,6 млрд долларов США, как компенсацию за недопоставку газа на транзит через Украину. Из этой суммы вычли 2 млрд долларов долга украинской стороны - осталось 2,6 млрд.
"Газпром" не только обжаловал вердикт, но и подал иск в арбитраж Стокгольма, требуя расторжения контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца этого года. Там же, в Швеции, зимой следующего года должны пройти слушания по обжалованию арбитража Стокгольма.

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