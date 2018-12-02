Или С-400, или F-35: в сенате США сформулировали ультиматум Турции

Возглавивший комитет по вооруженным силам сената США Джеймс Инхоф сформулировал условия ультиматума, который, по его мнению, США должны предъявить Турции. Речь идет об угрозе блокировки поставок турецкой армии истребителей F-35 в случае, если Анкара не откажется от российских С-400.

Сенатор Джеймс Инхоф полагает, что Турция не должна оставаться в «программе F-35», если она упорствует в своем намерении купить у России самые совершенные на сегодняшний день зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф».

По мнению нового главы комитета по вооруженным силам сената США, Анкара должна быть поставлена перед необходимостью выбирать между перспективами приобретения американских истребителей и российских систем ПВО.

Турция, отметил Инхоф, является важным союзником США по НАТО, и она должна в конце концов выбрать между Западом и Россией. «Если она начнет покупать С-400 из России, это будет иметь последствия», - пригрозил сенатор.

Турция заключила контракт с Lockheed Martin Corp. на покупку F-35 еще в 2002 году. Анкара выделила 1,25 млрд долларов на закупку до 100 истребителей, напоминает Bloomberg.