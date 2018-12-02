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Или С-400, или F-35: в сенате США сформулировали ультиматум Турции

02 декабря 2018, 12:09  •  134 • Политика
Возглавивший комитет по вооруженным силам сената США Джеймс Инхоф сформулировал условия ультиматума, который, по его мнению, США должны предъявить Турции. Речь идет об угрозе блокировки поставок турецкой армии истребителей F-35 в случае, если Анкара не откажется от российских С-400.
Сенатор Джеймс Инхоф полагает, что Турция не должна оставаться в «программе F-35», если она упорствует в своем намерении купить у России самые совершенные на сегодняшний день зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф».
По мнению нового главы комитета по вооруженным силам сената США, Анкара должна быть поставлена перед необходимостью выбирать между перспективами приобретения американских истребителей и российских систем ПВО.
Турция, отметил Инхоф, является важным союзником США по НАТО, и она должна в конце концов выбрать между Западом и Россией. «Если она начнет покупать С-400 из России, это будет иметь последствия», - пригрозил сенатор.
Турция заключила контракт с Lockheed Martin Corp. на покупку F-35 еще в 2002 году. Анкара выделила 1,25 млрд долларов на закупку до 100 истребителей, напоминает Bloomberg.

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