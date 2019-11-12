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Или натовский стандарт, или газовый транзит. У Зеленского есть план?

12 ноября 2019, 17:39  •  80 • Аналитика


Президент Зеленский добивается встречи с российским президентом Путиным, однако только в «нормандском формате». Ради этой встречи выполняется решение глав «нормандского формата» о разведении сил на трёх участках линии фронта на Донбассе ещё от 2016 года, а совсем не для выполнения Минских соглашений. Чего же хочет Зеленский от этой встречи? Что стоит за его общими фразами о необходимости закончить войну на Донбассе и «посмотреть друг другу в глаза»?

Тайный план?



Из публичной риторики Зеленского следует, что он хотел бы переговорами в «нормандском формате» заменить Минские соглашения, вообще выйти из них, или изменить так, чтобы киевские пропагандисты могли заявить о «перемоге» на Донбассе над Москвой. Всё это совершенно нереально, потому что для Москвы «нормандский формат» — это только инструмент для выполнения Украиной Минских соглашений. Подписание «формулы Штайнмайера» и разведение сил на Донбассе – это шаги по выполнению «Минска».


Поэтому возникает подозрение, что существует и тайный «план Зе» по переговорам тет-а-тет с Путиным, с которым Зе может безопасно встретиться только в «нормандском формате». Чтобы не получить новый град обвинений в капитуляции от нацистов-националистов. В «нормандском формате» он может встретиться с Путиным и как бы официально поставить любые вопросы. Даже вопрос о Крыме.

Вообще, о возможных планах Зеленского вполне внятно говорит его бывший патрон и нынешний серый кардинал Игорь Коломойский: он вообще забыл о Крыме до лучших времён и фактически предлагает отпустить в свободное плавание Донбасс, где, по его словам, идёт «гражданская война». Очень может быть, что Коломойский говорит о том, о чём Зеленский думает говорить с Путиным.

Грубо говоря, Коломойский предлагает «продать» Крым и Донбасс Москве в обмен на особые экономические отношения, которые на Украине некоторые деятели уже называют приятными для свидомых патриотов словами о «репарациях с Москвы». «Продать» России то, что всё равно Киеву уже не принадлежит. За большие деньги, за поставки бесплатно газа, нефти и электроэнергии, например. Основание: Зеленский не может выполнить «Минск», или ему не дают выполнить, что для Москвы одно и то же.

И личная встреча?


Для такой "продажи" Зеленскому необходима официальная личная встреча с Путиным без всяких предварительных условий. Такую встречу Зеленский мог бы представить как «перемогу над Москвой» своим свидомым националистам. Конечно, Россия может отказаться «покупать» то, что ей уже принадлежит: Крым просто не будет обсуждать, а по Донбассу предложит выполнять Минские соглашения. Тогда Зеленский может устроить какой-нибудь демарш.

Всё это легко просчитывается, поэтому Москва вряд ли поставит в повестку «нормандского» саммита личную встречу Зеленского и Путина, это становится всё более понятно в офисе Зеленского, и там всё меньше говорят о «нормандском формате».

В принципе, предмет для переговоров у «нормандцев» есть: продолжение разведения сил на Донбассе по всему фронту. Такая повестка встречи устроит всех, кроме Зеленского: её вряд ли можно будет выдать за «перемогу над Путиным».

Москве этот «нормандский» саммит без дальнейшей имплементации Минских соглашений не нужен. Он был интересен Москве ещё и для решения вопроса о продолжении украинского транзита газа на приемлемых условиях, но после решения Дании снять свои ограничения по СП-2 в этом смысле он уже вряд ли интересен. Поэтому «нормандский формат» в этом году вряд ли состоится.

Получается, что выполнять дальше «Минск» Украина не собирается, а для пересмотра «Минска» «нормандский» саммит не нужен России. Проводить встречу на высшем уровне только ради разведения сил на каких-то других участках фронта на Донбассе? Для этого достаточно переговоров в Контактной группе в Минске. Скорее всего, Москва просто заявит, что Киев не готов выполнять Минские соглашения в полном объёме и отложит саммит на неопределённый срок, когда он будет готов.

И о газе


На первый план выходит сейчас транзит газа через Украину, который может быть прекращён "Газпромом" с нового года в связи с отсутствием договора на транзит. Москва переводит спор на уровень хозяйствующих субъектов и готовится, кажется, воспользуется успокаивающими заявлениями «Нафтогаза», что Украина обойдётся без газового транзита. Министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Украине хватит и угля, и газа, даже если Россия прекратит транзит газа в 2020 году. Вот и хорошо.

Вообще, газовый транзит – это привилегированное сотрудничество, Россия не может поддерживать такое сотрудничество с Украиной, проводящей русофобскую политику. Это нонсенс. Россия не может экономически поддерживать украинский антироссийский проамериканский проект. Или натовский стандарт, или газовый транзит: Киеву придётся выбирать.
Виктор Каменев

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