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Или мир с Россией, или раскол. Atlantico дают Европе последний шанс

31 декабря 2021, 21:40  •  247 • Политика
В 2022 году Европу может ждать развал Еврозоны и примирение с Россией, прогнозирует обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар.
Чтобы справиться с финансовыми потерями в результате пандемии коронавируса была запущена программа выкупа государственных долгов ЕС "евросистемой" - Европейским центробанком и регуляторами государств — членов объединения, напомнил автор материала. И завершиться такая программа должна в марте 2022 года.
Политика ЕЦБ заключается в продолжении реинвестиций поступлений от облигацией или даже в полной аннуляции государственного долга. Выгоду, в первую очередь, получат Италия и Франция, а регулятор будет покурать до 80 процентов новых облигаций, что противоречит Маастрихстским критериям. Германии такое положение вещей, конечно же, не нравится. Потому на ЕЦБ власти давят уже открыто, считает Себастьен Кошар. Как выбраться из сложившейся ситуации? Автор считает, что есть лишь два варианта:
  • Германия продолжает давить на ЕЦБ и добивается своего - тогда в проигрыше остаются Италия и Франция.
Берлин, если сработает этот первый план, станет проводить отдельную денежно-кредитную политику. Если сработает этот план, то Евросоюз поделится на Север и Юг. В южной зоне окажутся Италия и Франция, они будут прогрессивно монетизировать госдолг. А в северной зоне работать станут ФРГ и Нидерланды - эти страны стремятся к политике конкурентной дезинфляции. Таким образом, финансовый раскол ЕС станет очевидным.
  • Второй вариант - это примирение с Россией.
Москва уже предложила НАТО подписать документ о гарантиях. Кошар считает, что ситуация, сложившаяся вокруг Украина, тождественна Карибскому кризису. Его удалось разрешить, только убрав ядерную угрозу для США на территории Кубы. Никакого нападения на Украину со стороны России не будет, и в США это понимают. И, более того, Вашингтону невыгодно противостояние с Россией, поскольку Штатам нужен союзник для борьбы с Китаем. Европейцы, безусловно, тоже заинтересованы в примирении России и США. Эту позицию отстаивает, например, президент Франции Эмманюэль Макрон и кандидат в президенты Эрик Земмур.

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