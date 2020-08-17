Или «Кто подставил кролика Левченко»?

Выборы губернатора Иркутской области могут обернуться неожиданными проблемами для Москвы. Прямо сейчас за кулисами избирательной кампании в Приангарье идет закрытие «красного гештальта» – процесса, итогом которого должно стать возвращение «на Олимп» людей из команды экс-губернатора области, коммуниста Сергея Левченко. Если это произойдет, то Кремль получит серьезный удар в Приангарье вплоть до политической потери региона.

Ширма в большой игре

Важно, что во главе процесса стоит не сам Сергей Левченко, а его некогда «верный янычар» Дмитрий Чернышов – одиозный политик теневого плана, который будучи руководителем аппарата губернатора Иркутской области, получил прозвище «серый кардинал». И было за что, ведь Чернышов «при живом губернаторе» держал ключевые политические и финансовые потоки в регионе. При этом, судя по ряду событий, он и «сдал» силовикам своего шефа. О том, как именно «сдал» и почему вообще «ушли» Левченко, чуть ниже. Сейчас просто выскажем свое мнение относительно фактов.

По итогам политической комбинации, где Чернышов сыграл свою роль, Левченко 12 декабря 2019 года скоропостижно ушел в отставку с диким шлейфом политических скандалов криминального оттенка, от которых экс-губернатору икается до сих пор. Сам Дмитрий Чернышов при помощи непонятной магии спокойно ушел в тень и вышел оттуда аккурат под выборы нового губернатора Иркутской области летом 2020-го. Вышел открыто и публично, дав большое интервью местному телеканалу. Сегодня он вклинился в предвыборные расклады и, можно сказать, «обрабатывает» иркутские элиты под себя, используя весь свой накопленный финансово-политический опыт. Делает это привычно тихо и эффективно.

А расклады на выборах в Иркутской области очень непростые. Традиционно есть ставленник власти – врио губернатора. Это выходец из МЧС (генерал-полковник внутренней службы) Игорь Кобзев. Традиционно считается, что такой ставленник должен уверенно выиграть выборы в милом окружении кандидатов-«техников». Но на этом традиции заканчиваются. Прогулки с «техниками» у врио в Иркутской области не получится, так как есть КПРФ, которая не хочет терять свои позиции. Партия идет на выборы всерьез. Кандидат от коммунистов – отставной подполковник ФСБ, а ныне бизнесмен и депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов. Формально кампанией красных управляет Сергей Левченко, но на самом деле экс-губернатор (впрочем, как и кандидат вместе с партией) – только ширма в большой игре иркутского «серого кардинала» Дмитрия Чернышова.

Красная матрица «серого кардинала»

Именно Чернышов сегодня решает, какой быть кампании КПРФ и какие рычаги привести в действие, чтобы ее раскрутить. Именно Чернышов сегодня, как и в бытность Левченко губернатором, ставит конечные цели в «многоэтажном» политическом процессе. Причем методы его не поменялись со времен работы в «красном правительстве» (пресловутый кнут и пряник, иногда через серп и молот). Чего стоят одни только «задушевные беседы» с мэрами территорий, которых Чернышов активно окучивает, убеждая съесть «красную таблетку». Целью этого, похоже, является продвижение на своей территории кандидата от КПРФ и выбрасывание за борт кандидата от власти (врио губернатора Кобзева). Сколько территорий Иркутской области «кардинал» уже откатал неизвестно, но есть сигналы из Слюдянского района, Саянска, Свирска и нескольких районов Усть-Ордынского бурятского округа. И, похоже, политическое турне Чернышова продолжается. Говорят, в ход идут обещания «сделать хорошо», если мэры послушаются, и чуть ли не «достать папочку», которая есть на каждого, если пойдут против.

В общем-то, Дмитрий Чернышов не скрывает своей главной цели – через победу красного кандидата на выборах вернуться во власть и, что крайне важно – вернуть туда своих людей. Не людей Сергея Левченко, а именно своих, «чернышовских». Остановимся только на одном. Это Александр Федоров – скандально известный бывший зам Дмитрия Чернышова, который до 2015 года служил в органах внутренних дел. Считался в Иркутской области «решалой», который обеспечивал силовое прикрытие деятельности Чернышова. Так вот сегодня Федоров практически открыто посылает иркутским элитам сигнал: «Мы вернемся в сентябре…»

Безусловно, «серому кардиналу» и его команде есть, чем убеждать людей. Как говорится, доброе слово и папка с документами – это лучше чем просто доброе слово. Вопрос в другом, точнее два вопроса. Как вышло, что Сергей Левченко и, по сути, вся «красная машина» Иркутской области стали инструментом и ширмой в делах Дмитрия Чернышова? И как Чернышову, который сидел с Левченко на одних финансово-политических потоках, удалось выйти сухим из воды, в то время как экс-губернатора и его семью до сих пор накрывают уголовно-политические скандалы?

Свадебный губернатор

Для понимания немного истории. Сергей Левченко был избран губернатором Иркутской области в 2015 году, сенсационно победив во втором туре ставленника Москвы Сергея Ерощенко. 2 октября Сергей Левченко вступил в должность и уже на следующий день назначил Дмитрия Чернышова своим заместителем – руководителем аппарата губернатора. Стремительно-необъяснимый старт, если не знать подоплеки. А суть в том, что к октябрю 2015-го Дмитрий Чернышов уже качественно подцепился к ресурсам Левченко через ангарский кейс.

Сергей Левченко Фото: https://irkobl.ru/

Именно город Ангарск Иркутской области считается «родовым имением» экс-губернатора, из которого он поднимал свои политические и бизнес лифты. Из Ангарска же и сам Дмитрий Чернышов. Там еще в конце девяностых, будучи молодым талантливым юристом, он познакомился с будущей (второй) женой Сергея Левченко – Натальей (на тот момент Соловьевой). Она была директором страховой компании «Диана». Дмитрий Чернышов стал ее заместителем и впоследствии «другом семьи» Левченко. В ходе развития «дружбы» он начал лоббировать бизнес-интересы семьи в мэрии Ангарска (и сам состоялся в Ангарске как политик). С годами их связка получила развитие на уровне области, когда Сергей Левченко стал губернатором.

Со временем Дмитрий Чернышов перевел основные финансово-политические потоки под личный контроль, во многом оставив Сергея Левченко «свадебным губернатором». Закупки по линии медицины, в целом контроль над госконтрактами в области, «подмятый» под себя фонд капитального ремонта МКД области, контроль крупнейших лесоэкспортеров – вот далеко не все «чернышовские» направления. Но и этого, как говорится, хватает выше крыши. Одни только схемы по лесу, по оценкам экспертов, могли приносить до 2-х миллиардов рублей дохода в год. Добавим сюда политический рычаг с постоянным контролем всех выборов КПРФ в Иркутской области и получим ответ на вопрос, почему партия и ее лидер Сергей Левченко могли стать инструментом в руках Дмитрия Чернышова. Просто в какой-то момент Левченко неожиданно для себя оказался почти не у дел, в то же время собрав все негативные потоки по сомнительным экономическим схемам, в которых он так или иначе был замешан.

Не будем заново поднимать эти схемы, о них немало написано в СМИ, но на одной все же остановимся, так как она – ключ ответам на вопросы о том, почему «ушли» Сергея Левченко и как «серому кардиналу» Дмитрию Чернышову удалось без последствий выскочить из тонущей губернаторской лодки.

Тулунский счет

Итак, ключ к ответам – хорошее такое слово «Солидарность». На этом хорошее заканчивается и начинается теневой бизнес, замешанный на политике. Хвостиком, от которого разматывается клубок, является та самая страховая фирма «Диана», директором которой была жена экс-губернатора Наталья Левченко. Сергей Левченко в свое время немало вложился в фирму жены (в 90-е ее уставной капитал достиг баснословных по тем временам 141 млн рублей), а после восхождения губернатора на «престол» фирма получила целый ряд «сладких» госконтрактов. Но интересно другое. 4 октября 2018 года компания «Диана» была переименована в АО «Страховая компания «Солидарность».

Далее следим за руками, ибо тут, как в сказке про Кощея – утка в зайце, яйцо в утке и так до иглы. Ситуация развивалась примерно так: акционерами обновленной «Дианы – Солидарности» стали ЗАО «Стальконструкция» (директор – сын экс-губернатора Иркутской области Андрей Левченко) и АО «Зарубежэнергопроект» (далее ЗЭП), директором которого является бывший депутат Госдумы от КПРФ Вадим Кумин. В свою очередь ЗЭП является санатором хорошо известного в политических кругах банка «Солидарность» (Совпадение? Не думаем). С Куминым связан еще один коммунист – Вячеслав Арбузов, член ЦК КПРФ, в 2018 году был избран депутатом Ивановской областной думы, занимает пост вице-спикера. С 2016 года Арбузов работает с банком «Солидарность», с февраля 2019-го – ио председателя правления банка.

Банк «Солидарность» под управлением финансистов-коммунистов Кумина и Арбузова называли основным спонсором КПРФ через личные связи лидера партии Зюганова. «Солидарность» Кумина и Арбузова называют не иначе как «кошельком КПРФ». И после прихода к власти губернатора Левченко этот «тандем-кошелек» получил зеленый свет в Иркутской области. В ответ – всяческая поддержка семьи Левченко, включая спасение от банкротства сына экс-губернатора Андрея Левченко (эта история также подробно описана в СМИ).

Однако в этом же сотрудничестве с «Солидарностью», похоже, и кроется истинная причина отставки Сергея Левченко. По официальной версии его «ушли» из-за того, что не справился с ликвидацией последствий наводнения в Тулуне, чем подставил президента Владимира Путина, который обещал скорую помощь тулунчанам. Но так ли это на самом деле? Известно, что «трон» Левченко начали шатать года за полтора до его отставки. По мнению экспертов, в основе шатания лежали давние распри между московскими башнями, где на стороне противников Левченко были Чемезов, Дерипаска и другие. В то же время эти накаты результата не давали, невзирая на тонны компромата против Сергея Левченко.

Все изменилось к ноябрю 2019 года, когда лидером повестки в Иркутской области действительно стали провалы в работе губернатора по восстановлению Тулуна. Но что было за ними? Что на самом деле напрягло федеральный центр? Похоже, что банальное – деньги. По косвенным данным стало понятно, что уже первые федеральные транши были отчасти прокачаны через «Стальконструкцию» – компанию, подконтрольную сыну губернатора Левченко и опосредованно связанную с банком «Солидарность» (который, напомним, называли вытащившим сына Левченко из банкротства).

Думаем, выводы Москвы были просты: если губернатор Левченко уже первые федеральные деньги опосредовано прокачивает через банк «Солидарность», то впоследствии есть риск, что он будет прогонять через «свой» коммунистический банк вообще все, что поступает из Центра на Тулун. Таким образом, партия будет усиливаться через «тулунские миллиарды», а ее усиление накануне выборов в Госдуму Кремлю не нужно. Все, круг замкнулся. Левченко надо было срочно «снимать». Но как и через что, если предыдущие методы, которые применяли в войне башен, не сработали? Здесь нужен был убойный компромат, как основа для сноса или, как минимум, для политического торга.

Осенью 2019-го Чернышов явно понимал, что Сергея Левченко однозначно «сожрут» Фото: https://irkobl.ru/

Смута всевластия

Вот здесь, похоже, и вышел на сцену «серый кардинал» Дмитрий Чернышов, который, конечно же, был в курсе всех ключевых схем губернатора, включая и финансово-политические размены Левченко с «Солидарностью». И не просто в курсе, а, скорее всего, рулил этими схемами, как и многими другими. Осенью 2019-го Чернышов явно понимал, что Сергея Левченко однозначно «сожрут». Вопрос был только в том, вместе с «кардиналом» или без него. Понятно, что Чернышову хотелось бы «без». Мы не утверждаем, что он «сдал» Сергея Левченко силовикам по всем фронтам, но именно в ноябре 2019 года, когда пошла активная фаза «добивания» губернатора Левченко, в инфополе появилась информация о двух счетах семьи Левченко в банке «Солидарность», которые не были задекларированы. Как мы понимаем, за этой верхушкой айсберга была раскручена вся схема по прокачке денег через банк. И, по мнению ряда экспертов, именно на основе этой информации Москвой была решена «проблема красного губернатора». На основе информации, которой, по всей видимости, обладал руководитель аппарата губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов. Если смотреть с этой стороны, то ответ на вопрос «Кто подставил кролика Левченко?» лежит на поверхности.

Так или иначе, в Иркутской области, по мнению экспертов, могло быть реализовано некое трехстороннее соглашение. Власти, пойдя на компромисс, оставили под крылом КПРФ банк «Солидарность» в обмен на «мягкое» снятие Сергея Левченко. Самому Левченко мягкий вариант был предложен в обмен на лояльность верхов в дальнейшем, ну а Дмитрий Чернышов, похоже, получил возможность спокойно уйти в тень.

Но оставаться в тени Чернышову совсем не хочется. Похоже, что сегодня он явно переходит красную черту, сам и через своих людей оказывая давление на ключевых политических направлениях. Этими действиями он откровенно подкладывает свинью Москве, работая против ставленника власти в Иркутской области. А это в итоге может обернуться не только репутационными потерями для федерального центра, но и некоторым аналогом хабаровского кейса – со всякими протестами и прочей «оранжевой веселухой». Кстати, по данным из наших источников, Дмитрий Чернышов мог помогать в Иркутске организаторам митингов в поддержку протестов в Хабаровске, в числе которых известный оппозиционный блогер Наташа Хорошая. В результате закулисный процесс, запущенный в Иркутской области Чернышовым, будучи «приправленным» протестными акциями, обретает особую остроту. Понимает ли Дмитрий Чернышов, что своими действиями он раскачивает социально-политическую ситуацию в регионе? Безусловно, да. Вот только «серого кардинала» иркутской политики это вряд ли волнует, и даже с какой-то стороны может быть ему на руку. Ведь политическая и социальная смута в области не просто не помешает, а в чем-то даже поможет закрыть Чернышову свой красный гештальт – все свои прожекты, начатые при Левченко. При этом сам экс-губернатор привычно сыграет роль харизматичной красной ширмы. Но готова ли Иркутская область к очередному акту марлезонского балета с федеральным центром – большой вопрос. Есть ощущение, что люди уже устали от политических разборок и просто хотят нормальной жизни.