Или фиговый листок, или лавровый венок • 37 • Аналитика Экзюпери заблуждался. Мы, ответственные за тех, кого приручили, не обязаны церемониться с теми, кто притворялся прирученными, чтобы приручить нас.

Дмитрий Емец









Несмотря на то, что один из наших авторов уже высказал свое мнение насчет Грузии и грузин, мы решили не молчать и добавить свои два лари. Коллега Кузовков был просто прекрасен в своем анализе, но мы смотрим на несколько другую сторону или оцениваем несколько иные составляющие проблемы.



Набив руку (и язык) на Украине (отдельное спасибо коллеге Таракану, нашедшему столько общего в ситуации) мы хотим просто провести параллели между нашими отношениями, потому что то, что происходит сегодня в Грузии, до боли нам напоминает происходившее не так давно по историческим меркам на/в Украине.



Сегодня в Грузии опять что-то такое происходит. Опять кто-то восстал против кого-то по указке, понятное дело, Москвы. А грузинский парламент, опять-таки управляемый из Кремля, но уже по своей персональной указивке, жестоко подавил выступления. И любому нормальному по местным меркам гражданину Грузии понятно, что за всем этим стоит страшный монстр под именем Русский мир.



И всем стало ясно (спасибо грузинским СМИ), что эта троица от Грузии не отцепится ни за какие киндзмараули с хванчкарами. Такая картина маслом, Давид Мартиашвили завидует, да.



Ну и до кучи стоит вспомнить, что не так давно (опять же по историческим меркам) этот Русский мир напал на суверенную Грузию, разгромил грузинскую армию, почему-то не стал брать Тбилиси, но заставил лучших друзей грузинского народа осетин создать собственное государство.



А главное, именно этот страшный русский Змей Горыныч постоянно баламутит грузинскую общественность. При этом так искусно маскируется, что понять "русскость" очередного выбранного народом политика можно только после того, как он или она становится президентом или парламентарием.



Зрада, если украинскими мерками брать. Необъявленная война и недооккупация.



Все повторяется. И будет повторяться. А знаете, почему такое происходит? Народ, который начинает пересматривать собственную историю, народ, который подвергает ревизии действия и решения собственных предков, должен быть готов к тому, что ему придется пересматривать и границы собственного государства. Не надо далеко ходить, вон она, братская Грузии Украина.



Между тем ну настолько схоже все происходящее, что они действительно братья, украинец и грузин. Ну, по крайней мере, и один, и другой на граблях отплясывать просто мастера. Гопак ли, лезгинку ли – суть в том, что на граблях.



Грузинам опять не нравится собственный парламент. Грузинам опять не нравится собственный президент. Грузинам опять не нравится собственное государство. Да елки-палки, ну что, каждый раз Россия десант на выборы забрасывала, который избирал все это? Вроде бы нет, сами и избирали. Сами голосовали. Под пристальным наблюдением всего цивилизованного мира, который сказал: «Гарно усе». В чем проблема?



Но проблема по-прежнему в том, что эта троица, Москва, Кремль и Русский мир, оккупируют и территорию, и мозги обитателей Грузии.



Причем налицо явно синдром. Раздвоения. Примерно как у нас с Украиной. То есть есть украинцы, которые наши братья-родственники, а есть майданутые и заседающие в Раде беспредельщики. Причем вторых в Раду избирали первые.





И в Грузии все то же самое. Есть страшная Триада, которая хочет… Ну ладно, пока опустим, чего хотят Москва, Кремль и Русский мир. Оккупировать все подряд, скажем так.



При этом те туристы, что везут деньги в Грузию, — не оккупанты. Они самые лучшие друзья. Когда на площади кричат о том, что надо убивать русских, что «Россия...» (даже цитировать не хочется), это касается другой России, не той туристической или рынка сбыта грузинской воды или вина. Та Россия, которая позволяет себя использовать, очень даже нужна грузинам. Та Россия, которая везет деньги грузинским фирмам, пьет грузинское вино или минеральную воду, жизненно нужна грузинам. Та Россия, на которой можно зарабатывать на жизнь, нужна грузинам.



"Решение проблем подразумевает объединение Грузии, но это не должно отражаться на туристах, местном населении, мирной обстановке в Грузии, которая остается таковой несмотря ни на что".



Это слова президента Грузии Саломе Зурабишвили.



А Россия, которая требует соблюдения международных законов в отношениях между странами, которая не забыла о своих мальчишках-солдатах, которых уничтожила грузинская армия в 2008-м, не нужна. Россия, которая может ударить по наглой морде в ответ на наглость, кулаком — не нужна.



Возникает совсем простой вопрос: а нам нужна Грузия? Нужен нам такой прекрасный грузинский народ в друзьях? Матери и отцы тех солдат, что погибли в 2008-м, правда относятся к грузинам как к друзьям? Может, те, чьи дети до сих пор носят грузинские пули и осколки в собственном теле, относятся к грузинам как к добрым соседям? Поверьте, пуля в ноге сына гораздо лучше способствует пониманию ситуации, чем многие часы разговоров в СМИ о братстве народов.



Кто-то извинился перед вдовами и матерями погибших миротворцев за гибель их мужей и детей? Может, Россия как-то компенсировала собственные затраты на ту войну? Может, те, кто тогда развязал войну, сидят в тюрьме? Нет, нет и нет. Мы, по старой традиции русского народа, сделали вид, что ничего не случилось. Пройдет время, и все перемелется. Забудется. Нам просто необходимо опять простить, опять вспомнить дедов и великую победу советского народа.



А не забывается. Не мелют жернова времени память. Просто потому, что это память не стариков, а совсем ещё молодых, 30-35-летних мужчин и женщин. Память живет с обеих сторон фронта. Да, фронта, того, открытого, со взрывами снарядов, со штурмовиками в небе, с горящей человеческой плотью в БМП и танках, с грязью, замешенной на крови солдат и офицеров, сегодня нет. Но в душе он есть! И нам о нем периодически напоминают.



Так нужна ли нам Грузия? Нужны ли нам ещё трупы россиян, привезенные из этой страны? Или кто-то сомневается, что они будут? Кто-то думает, что разгоряченные грузинские парни будут сортировать русских туристов по каким-то признакам на "своих" и "чужих"? И не надо вспоминать о "законе гор", когда гость в доме для горца, даже если он враг, неприкосновенен. Мы уже увидели действие этого закона в нынешнем парламенте. Нам разбили "розовые очки" в 2008-м.



События, которые произошли в Тбилиси, подняли всю "муть", которая как-то осела за те 10 лет, что прошли со времени активной фазы войны. Увы, но восстановить отношения не то что на нормальном уровне, а хотя бы на том, что были ещё неделю назад, уже невозможно в ближайшей перспективе. Антироссийская истерия, которая царит сегодня в Грузии, породила ответную реакцию в России. Нам надоело жить воспоминаниями.



Да, деды и отцы были братьями. Вместе строили единую страну, вместе воевали с фашизмом, вместе осваивали целину, летали в космос, перекрывали плотинами реки... А мы? После крови и подлости все-таки братья? Или права Нино Бурджанадзе, бывший спикер парламента Грузии? Нино можно обвинить в чем угодно, но только не в некомпетентности. Вот цитата, фраза, которую она сказала буквально вчера:



"К сожалению, из-за недальновидности наших властей быстро вернуть сейчас российско-грузинские отношения не на удовлетворительный, но хотя бы на тот уровень, который был неделю назад, будет крайне сложно".



И последнее. Мы можем прожить без грузинского вина, грузинской минералки, грузинских фруктов и прочих товаров? Может, мы сможем купить лавровый лист где-то в другом месте? Потеря грузинских производителей для российского рынка будет заметна? Может, стоит освободить нишу на рынке для крымского вина, крымских фруктов и овощей, крымского лаврового листа? Тем более что лавр там прижился и обрел вторую родину. Записки Колорадского Таракана. Ой да гей-люли…



Алушта, Судак, Коктебель ну ничем не хуже (а по мнению одного из авторов, и лучше), чем Хванчкара, Киндзмараули и Вазисубани. Тем более что там все довольно непросто и порой сомнительно в плане происхождения и качества.



А Ессентуки и Кисловодск ничем не хуже Боржоми и Бадамлы, факт.



Нам уже много раз за эти годы показали, как нужно воевать без ракет и самолетов. Показывали США, показывал ЕС и прочие. Если кому-то не нравится жить в добром соседстве с Россией, то и России стоит подумать об этих соседях. На "забор" у нас денег хватит. Только не стоит строить забор как таковой. Дыры в заборе находят всегда.



Мы в состоянии запретить поставки продукции из Грузии на рынок той России, которая «оккупант»? Можем. Это вызовет трудности в сельском хозяйстве там? Да, вызовет, но нам-то какое дело до чужих трудностей? Грузинской армии было дело до трудностей наших почти безоружных миротворцев в Цхинвали?



Нам вообще должно быть дело до хамства на футболках грузинских футбольных команд? На плакатах? В сети? Только с той стороны, что за все надо платить.



А то умные, той, «оккупантской России» ганьба, а для жителей другой России, которая кормит всю эту националистическую свору, стоило только запретить авиарейсы, тут же начали шаттлы организовывать из Еревана и Баку.



Только приезжайте, наши любимые русские туристы, только денежки нам везите. Ибо без ваших денег, нам, гордым и независимым грузинам, очень плохо будет.



Примерно так, как братьям-украинцам.



Проходили, да. И как грузинские представители в Госдуме все коленки протерли, умоляя прервать запрет на вино с минералкой, тоже помним. Было дело.



С иллюзиями расставаться тяжело. Но раз оказывается, что Грузия не простила нас, так зачем нам прощать Грузию? Пусть живут так, как заслуживают. Так, как решили жить. Самостоятельно и без клятых русских оккупантов.



Многие могут сказать: ну так там не все, а как же вино, а как же отдых, они такие милые, эти грузины, такие радушные и открытые?



А все просто. Либо крест, либо предметы туалета.



Вот есть у нас (авторов) один знакомый. Не увенчанный орденами и медалями, и весь металл, который можно было бы ему повесть на память – это пуля, которую из ноги вынули. Могло быть и хуже.



Так вот, эту пулю ему не Мишико Саакашвили засадил. Это сделал Ираклий, Вахтанг или там Зураб. И сегодня эти же генацвале выходят с антироссийскими плакатами и лозунгами на улицы и площади грузинских городов.



И как? И так: перекрыть кислород. Посмотрим, как Вахтанг, Ираклий и Зураб будут орать на пустой желудок и пустой же карман. Возможно, даже громче, но от воплей редко что-то изменяется. А если смотреть опять-таки на Украину, то с точностью до наоборот.



Ах, снова защитники скажут: но ведь там есть Гоги, Шота и Шалва, которые не стреляли, не орали, не требовали. Они просто мирные и добрые люди, которые просто хотят встречать гостей из России, кормить их своим лобио и поить вином.



А без проблем. Вот пусть тогда Шалва, Гоги и Шота идут и защищают свое право на свой заработок от Вахтанга, Зураба и Ираклия. Словом, криком, требованием. Колом по тупой башке, в конце концов.



Но – сами. Пусть грузины решают свои проблемы за свой счет. А мы посмотрим. Именно потому, что стрелял в наших миротворцев простой грузинский парень из обычной семьи. И на улицах с плакатами против нас сегодня ходят простые парни и девушки из простых семей.



Кто-то скажет: вы сами говорили, что такими темпами мы за новым «железным занавесом» окажетесь.



Возможно. И в качестве ответа на этот вопрос предлагаем посмотреть наверх, туда, где эпиграф.



«Экзюпери заблуждался. Мы, ответственные за тех, кого приручили, не обязаны церемониться с теми, кто притворялся прирученными, чтобы приручить нас».



Лучше, чем Дмитрий Александрович Емец, прекрасный детский писатель-фантаст, сказать сложно. G20: саммит «на ногах». Слабые переговорные позиции Трампа



Вот так и надо. Братским кулаком в братскую же челюсть или братским пинком по братской же филейной части костреца было бы тоже неплохо, но к чему все это? Иллюзии закончились, и нам остается только реализовать право сильного – право на полный игнор.



В этом мире уважают только тех, кто сильнее тебя. Надо быть сильнее. Тогда и ботинки не придется чистить. Это сделают желающие долго и муторно дружить с нами за наш счет.



А вино, минералка и хачапури – это проходящее.



Так что нашим бывшим генацвале из Грузии стоит хорошо продумывать последствия. Иначе лавровый венок победителя может в один момент превратиться в фиговый листочек, закрывающий все достоинство побежденного. Несмотря на то, что один из наших авторов уже высказал свое мнение насчет Грузии и грузин, мы решили не молчать и добавить свои два лари. Коллега Кузовков был просто прекрасен в своем анализе, но мы смотрим на несколько другую сторону или оцениваем несколько иные составляющие проблемы.Набив руку (и язык) на Украине (отдельное спасибо коллеге Таракану, нашедшему столько общего в ситуации) мы хотим просто провести параллели между нашими отношениями, потому что то, что происходит сегодня в Грузии, до боли нам напоминает происходившее не так давно по историческим меркам на/в Украине.Сегодня в Грузии опять что-то такое происходит. Опять кто-то восстал против кого-то по указке, понятное дело, Москвы. А грузинский парламент, опять-таки управляемый из Кремля, но уже по своей персональной указивке, жестоко подавил выступления. И любому нормальному по местным меркам гражданину Грузии понятно, что за всем этим стоит страшный монстр под именем Русский мир.И всем стало ясно (спасибо грузинским СМИ), что эта троица от Грузии не отцепится ни за какие киндзмараули с хванчкарами. Такая картина маслом, Давид Мартиашвили завидует, да.Ну и до кучи стоит вспомнить, что не так давно (опять же по историческим меркам) этот Русский мир напал на суверенную Грузию, разгромил грузинскую армию, почему-то не стал брать Тбилиси, но заставил лучших друзей грузинского народа осетин создать собственное государство.А главное, именно этот страшный русский Змей Горыныч постоянно баламутит грузинскую общественность. При этом так искусно маскируется, что понять "русскость" очередного выбранного народом политика можно только после того, как он или она становится президентом или парламентарием.Зрада, если украинскими мерками брать. Необъявленная война и недооккупация.Все повторяется. И будет повторяться. А знаете, почему такое происходит? Народ, который начинает пересматривать собственную историю, народ, который подвергает ревизии действия и решения собственных предков, должен быть готов к тому, что ему придется пересматривать и границы собственного государства. Не надо далеко ходить, вон она, братская Грузии Украина.Между тем ну настолько схоже все происходящее, что они действительно братья, украинец и грузин. Ну, по крайней мере, и один, и другой на граблях отплясывать просто мастера. Гопак ли, лезгинку ли – суть в том, что на граблях.Грузинам опять не нравится собственный парламент. Грузинам опять не нравится собственный президент. Грузинам опять не нравится собственное государство. Да елки-палки, ну что, каждый раз Россия десант на выборы забрасывала, который избирал все это? Вроде бы нет, сами и избирали. Сами голосовали. Под пристальным наблюдением всего цивилизованного мира, который сказал: «Гарно усе». В чем проблема?Но проблема по-прежнему в том, что эта троица, Москва, Кремль и Русский мир, оккупируют и территорию, и мозги обитателей Грузии.Причем налицо явно синдром. Раздвоения. Примерно как у нас с Украиной. То есть есть украинцы, которые наши братья-родственники, а есть майданутые и заседающие в Раде беспредельщики. Причем вторых в Раду избирали первые.И в Грузии все то же самое. Есть страшная Триада, которая хочет… Ну ладно, пока опустим, чего хотят Москва, Кремль и Русский мир. Оккупировать все подряд, скажем так.При этом те туристы, что везут деньги в Грузию, — не оккупанты. Они самые лучшие друзья. Когда на площади кричат о том, что надо убивать русских, что «Россия...» (даже цитировать не хочется), это касается другой России, не той туристической или рынка сбыта грузинской воды или вина. Та Россия, которая позволяет себя использовать, очень даже нужна грузинам. Та Россия, которая везет деньги грузинским фирмам, пьет грузинское вино или минеральную воду, жизненно нужна грузинам. Та Россия, на которой можно зарабатывать на жизнь, нужна грузинам.Это слова президента Грузии Саломе Зурабишвили.А Россия, которая требует соблюдения международных законов в отношениях между странами, которая не забыла о своих мальчишках-солдатах, которых уничтожила грузинская армия в 2008-м, не нужна. Россия, которая может ударить по наглой морде в ответ на наглость, кулаком — не нужна.Возникает совсем простой вопрос: а нам нужна Грузия? Нужен нам такой прекрасный грузинский народ в друзьях? Матери и отцы тех солдат, что погибли в 2008-м, правда относятся к грузинам как к друзьям? Может, те, чьи дети до сих пор носят грузинские пули и осколки в собственном теле, относятся к грузинам как к добрым соседям? Поверьте, пуля в ноге сына гораздо лучше способствует пониманию ситуации, чем многие часы разговоров в СМИ о братстве народов.Кто-то извинился перед вдовами и матерями погибших миротворцев за гибель их мужей и детей? Может, Россия как-то компенсировала собственные затраты на ту войну? Может, те, кто тогда развязал войну, сидят в тюрьме? Нет, нет и нет. Мы, по старой традиции русского народа, сделали вид, что ничего не случилось. Пройдет время, и все перемелется. Забудется. Нам просто необходимо опять простить, опять вспомнить дедов и великую победу советского народа.А не забывается. Не мелют жернова времени память. Просто потому, что это память не стариков, а совсем ещё молодых, 30-35-летних мужчин и женщин. Память живет с обеих сторон фронта. Да, фронта, того, открытого, со взрывами снарядов, со штурмовиками в небе, с горящей человеческой плотью в БМП и танках, с грязью, замешенной на крови солдат и офицеров, сегодня нет. Но в душе он есть! И нам о нем периодически напоминают.Так нужна ли нам Грузия? Нужны ли нам ещё трупы россиян, привезенные из этой страны? Или кто-то сомневается, что они будут? Кто-то думает, что разгоряченные грузинские парни будут сортировать русских туристов по каким-то признакам на "своих" и "чужих"? И не надо вспоминать о "законе гор", когда гость в доме для горца, даже если он враг, неприкосновенен. Мы уже увидели действие этого закона в нынешнем парламенте. Нам разбили "розовые очки" в 2008-м.События, которые произошли в Тбилиси, подняли всю "муть", которая как-то осела за те 10 лет, что прошли со времени активной фазы войны. Увы, но восстановить отношения не то что на нормальном уровне, а хотя бы на том, что были ещё неделю назад, уже невозможно в ближайшей перспективе. Антироссийская истерия, которая царит сегодня в Грузии, породила ответную реакцию в России. Нам надоело жить воспоминаниями.Да, деды и отцы были братьями. Вместе строили единую страну, вместе воевали с фашизмом, вместе осваивали целину, летали в космос, перекрывали плотинами реки... А мы? После крови и подлости все-таки братья? Или права Нино Бурджанадзе, бывший спикер парламента Грузии? Нино можно обвинить в чем угодно, но только не в некомпетентности. Вот цитата, фраза, которую она сказала буквально вчера:И последнее. Мы можем прожить без грузинского вина, грузинской минералки, грузинских фруктов и прочих товаров? Может, мы сможем купить лавровый лист где-то в другом месте? Потеря грузинских производителей для российского рынка будет заметна? Может, стоит освободить нишу на рынке для крымского вина, крымских фруктов и овощей, крымского лаврового листа? Тем более что лавр там прижился и обрел вторую родину.Алушта, Судак, Коктебель ну ничем не хуже (а по мнению одного из авторов, и лучше), чем Хванчкара, Киндзмараули и Вазисубани. Тем более что там все довольно непросто и порой сомнительно в плане происхождения и качества.А Ессентуки и Кисловодск ничем не хуже Боржоми и Бадамлы, факт.Нам уже много раз за эти годы показали, как нужно воевать без ракет и самолетов. Показывали США, показывал ЕС и прочие. Если кому-то не нравится жить в добром соседстве с Россией, то и России стоит подумать об этих соседях. На "забор" у нас денег хватит. Только не стоит строить забор как таковой. Дыры в заборе находят всегда.Мы в состоянии запретить поставки продукции из Грузии на рынок той России, которая «оккупант»? Можем. Это вызовет трудности в сельском хозяйстве там? Да, вызовет, но нам-то какое дело до чужих трудностей? Грузинской армии было дело до трудностей наших почти безоружных миротворцев в Цхинвали?Нам вообще должно быть дело до хамства на футболках грузинских футбольных команд? На плакатах? В сети? Только с той стороны, что за все надо платить.А то умные, той, «оккупантской России» ганьба, а для жителей другой России, которая кормит всю эту националистическую свору, стоило только запретить авиарейсы, тут же начали шаттлы организовывать из Еревана и Баку.Только приезжайте, наши любимые русские туристы, только денежки нам везите. Ибо без ваших денег, нам, гордым и независимым грузинам, очень плохо будет.Примерно так, как братьям-украинцам.Проходили, да. И как грузинские представители в Госдуме все коленки протерли, умоляя прервать запрет на вино с минералкой, тоже помним. Было дело.С иллюзиями расставаться тяжело. Но раз оказывается, что Грузия не простила нас, так зачем нам прощать Грузию? Пусть живут так, как заслуживают. Так, как решили жить. Самостоятельно и без клятых русских оккупантов.Многие могут сказать: ну так там не все, а как же вино, а как же отдых, они такие милые, эти грузины, такие радушные и открытые?А все просто. Либо крест, либо предметы туалета.Вот есть у нас (авторов) один знакомый. Не увенчанный орденами и медалями, и весь металл, который можно было бы ему повесть на память – это пуля, которую из ноги вынули. Могло быть и хуже.Так вот, эту пулю ему не Мишико Саакашвили засадил. Это сделал Ираклий, Вахтанг или там Зураб. И сегодня эти же генацвале выходят с антироссийскими плакатами и лозунгами на улицы и площади грузинских городов.И как? И так: перекрыть кислород. Посмотрим, как Вахтанг, Ираклий и Зураб будут орать на пустой желудок и пустой же карман. Возможно, даже громче, но от воплей редко что-то изменяется. А если смотреть опять-таки на Украину, то с точностью до наоборот.Ах, снова защитники скажут: но ведь там есть Гоги, Шота и Шалва, которые не стреляли, не орали, не требовали. Они просто мирные и добрые люди, которые просто хотят встречать гостей из России, кормить их своим лобио и поить вином.А без проблем. Вот пусть тогда Шалва, Гоги и Шота идут и защищают свое право на свой заработок от Вахтанга, Зураба и Ираклия. Словом, криком, требованием. Колом по тупой башке, в конце концов.Но – сами. Пусть грузины решают свои проблемы за свой счет. А мы посмотрим. Именно потому, что стрелял в наших миротворцев простой грузинский парень из обычной семьи. И на улицах с плакатами против нас сегодня ходят простые парни и девушки из простых семей.Кто-то скажет: вы сами говорили, что такими темпами мы за новым «железным занавесом» окажетесь.Возможно. И в качестве ответа на этот вопрос предлагаем посмотреть наверх, туда, где эпиграф.Лучше, чем Дмитрий Александрович Емец, прекрасный детский писатель-фантаст, сказать сложно.Вот так и надо. Братским кулаком в братскую же челюсть или братским пинком по братской же филейной части костреца было бы тоже неплохо, но к чему все это? Иллюзии закончились, и нам остается только реализовать право сильного – право на полный игнор.В этом мире уважают только тех, кто сильнее тебя. Надо быть сильнее. Тогда и ботинки не придется чистить. Это сделают желающие долго и муторно дружить с нами за наш счет.А вино, минералка и хачапури – это проходящее.Так что нашим бывшим генацвале из Грузии стоит хорошо продумывать последствия. Иначе лавровый венок победителя может в один момент превратиться в фиговый листочек, закрывающий все достоинство побежденного. Александр Ставер, Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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