Ил-20 над Балтикой. Британцы сообщили о перехвате русского военного борта

Британские военные утверждают, будто в районе Балтики 2 июня засекли и совершили перехват русского Ил-20. Как говорится в сообщении пресс-службы британских ВВС, перехват осуществлён истребителями, вылетевшими с литовской базы.

Typhoon ВВС Великобритании развёрнуты в прибалтийском государстве в рамках программы НАТО по патрулированию воздушного пространства. В сообщении говорится, что инцидент с русской машиной произошёл во вторник, 2 июня.

Отмечается, что, как только в пространстве над Балтийским морем был замечен военный борт, британские пилоты вылетели на перехват.

"Боевые самолёты были подняты в воздух 2 июня для перехвата российского самолёта радиоэлектронной разведки Ил-20, выполнявшего полёт над Балтийским морем", - цитирует ТАСС заявление британских ВВС.