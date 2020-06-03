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Ил-20 над Балтикой. Британцы сообщили о перехвате русского военного борта
03 июня 2020, 16:55 • 123 • В мире
ВВС Британии заявляют о перехвате российского самолёта над Балтийским морем. Сообщается, что королевские военно-воздушные силы заявили, что во вторник подняли свои истребители Typhoon, базирующиеся в Литве. Они заступили на боевое дежурство 1 мая совместно с ВВС Испании на авиабазе Шауляй.
Британские военные утверждают, будто в районе Балтики 2 июня засекли и совершили перехват русского Ил-20. Как говорится в сообщении пресс-службы британских ВВС, перехват осуществлён истребителями, вылетевшими с литовской базы.
Typhoon ВВС Великобритании развёрнуты в прибалтийском государстве в рамках программы НАТО по патрулированию воздушного пространства. В сообщении говорится, что инцидент с русской машиной произошёл во вторник, 2 июня.
Отмечается, что, как только в пространстве над Балтийским морем был замечен военный борт, британские пилоты вылетели на перехват.
"Боевые самолёты были подняты в воздух 2 июня для перехвата российского самолёта радиоэлектронной разведки Ил-20, выполнявшего полёт над Балтийским морем", - цитирует ТАСС заявление британских ВВС.
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