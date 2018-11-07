Икра, крабы, шашлыки: Следственный комитет проверит колонию, где убийца 12 человек питался деликатесами

Следственный комитет проверит амурскую исправительную колонию на предмет нарушений правил внутреннего распорядка заключённым Вячеславом Цеповязом. Фотографии, на которых осуждённый за убийство 12 человек ест икру, крабов и жарит шашлыки, появились в СМИ накануне. Во ФСИН подтвердили подлинность снимков и пояснили, что они сделаны в 2015 году при прежнем руководстве учреждения. В нынешнем году прошли две проверки условий содержания преступника, не выявившие нарушений. Адвокат бывшей супруги Цеповяза, передавший фото журналистам, заявил RT, что ему известны номера банковских карт, на которые переводились деньги для члена банды из кубанской станицы Кущёвская.

Следственный комитет России проверит действия сотрудников колонии, в которой содержится член банды Сергея Цапка. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, организована процессуальная проверка по фактам нарушений Цеповязом правил внутреннего распорядка исправительного учреждения УФСИН России по Амурской области.

Отмечается, что глава СК Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства проведение доследственной проверки сотрудников колонии, «которые, судя по материалам СМИ, стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности».

Делёжка бизнеса

Скандал вокруг амурской колонии №3, где за убийство 12 человек отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, разгорелся накануне. СМИ опубликовали фотографии, на которых осуждённый лакомится крабами, ест икру и жарит шашлыки в промышленной зоне учреждения.

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Снимки журналистам предоставила бывшая жена заключённого Наталья Стришняя. Она также рассказала, что за вольготную жизнь в тюрьме Цеповяза платила до трех миллионов рублей в год.

По данным Контур.Фокус, Наталья Стришняя вместе с детьми Дмитрием и Оксаной является совладелицей ООО «Созвездие», которое оказывает услуги по доставке продуктов питания, а также ООО «Слава Кубани». По этим данным, именно последнее предприятие — головная фирма в семейном бизнесе.

Согласно финансовым отчётам фермерского хозяйства, при выручке в 1 млрд рублей в 2017 году предприятие получило убыток в 94 млн рублей.

Как рассказала Стришняя журналистам, муж присылал ей номера банковских карт, а она переводила на них деньги, на которые потом закупались через посредника продукты. Также к нему в колонию привозили врача-стоматолога. Позднее Стришняя узнала, что, несмотря на хорошее финансовое обеспечение, Цеповяз на зоне влез в долги. Из-за этого между супругами начались скандалы, а год назад они развелись. Теперь осуждённый из колонии пытается отсудить у неё семейный бизнес — предприятие «Слава Кубани».

Фотографии подлинные

Во ФСИН подтвердили подлинность снимков, отметив, что они были сделаны три года назад. Якобы ещё в апреле 2018 года после жалоб жены Цеповяза проводилось служебное расследование, причём не одно.

«Первая проверка прошла ещё в апреле, когда в сети появились фотографии, на которых Цеповяз ест крабов и икру, а также жарит шашлыки, — пояснил RT замдиректора ФСИН России Валерий Максименко. — Тогда было установлено, что фото были сделаны ещё в 2015 году».

Тогда же проверка выявила, что прежнее руководство делало поблажки для Цеповяза. В частности, ему позволялось не строго придерживаться установленного распорядка дня. Кроме того, Цеповязу было объявлено 16 благодарностей. Все поощрения впоследствии были отменены.

Вторая проверка, по словам замдиректора ведомства, состоялась летом, после обращения бывшей жены Цеповяза в прокуратуру. Женщина сообщила, что её бывший супруг имеет доступ к интернету и мобильной связи.

«В колонии работали сотрудники прокуратуры, — рассказал Максименко. — По этому факту было наказано несколько сотрудников. Но нарушений, которые могли бы повлечь за собой возбуждение уголовных дел, выявлено не было».

По словам Максименко, сейчас будет проводиться третья проверка. Также в колонии, по данным RT, уже работают следователи и представители прокуратуры.

Воры и начальники

RT удалось поговорить с одним из заместителей начальника ИК-3, где отбывает наказание Цеповяз. По его словам, осуждённый действительно имел послабления, но при прежнем начальнике колонии, который ушёл со службы в 2016 году. «Сейчас здесь другие порядки, и никаких крабов Цеповяз уже не пробует», — заявил он.

Прежний руководитель Сергей Картавцев, который якобы вместе с подчинёнными благоприятствовал Цеповязу, для комментариев был недоступен. По словам его знакомых, после развода с женой он уехал из посёлка и живёт в Благовещенске.

«Он работал в инспекции труда, потом в охране, а сейчас на пенсии и в посёлке не появляется», — рассказал одна из его знакомых.

Источник в силовых структурах пояснил RT, что посредниками между сотрудниками ФСИН и Цеповязом могли выступать люди вора в законе Гишашо (Георгия Мукбаниани).

В 2006 году Мукбаниани, находясь в заключении, умудрился создать в Амурской области группировку «Общак», участники которой занимались на воле грабежами и кражами, а деньги передавали для поддержки так называемого «воровского» движения — как в колониях, так и за их пределами.

В 2011 году Гишашо освободился, а в 2018-м вновь оказался за решёткой — он создал в Москве бригаду грабителей-борсеточников.

«Сейчас он отбывает наказание в одной из красноярских колоний, — пояснил собеседник RT. — Но в Амурской области его люди по-прежнему имеют влияние в зонах».

Реакция на жалобы

В свою очередь, адвокат Натальи Стришней Эдуард Чургулия заявил RT, что первые жалобы во ФСИН его доверительница написала ещё в начале 2018 года.

«Она написала несколько писем и жалоб во ФСИН по поводу условий отбывания тюремного заключения Вячеславом. Но ФСИН на это слабо реагировал. Они начали реагировать только после обращения Натальи в Генпрокуратуру. Во второй половине лета этого года пришёл ответ, что нарушения всё-таки есть», — рассказал RT Чургулия.

По его словам, Наталья сейчас судится за свой бизнес, который пытается отнять муж.

«Он подал четыре иска: первые два на 32 миллиона и 9 миллионов рублей о взыскании арендных платежей, третий о взыскании 600 млн рублей, четвёртый иск о признании брачного договора недействительным», — поясняет адвокат.

По его словам, последний иск звучит весьма странно: в нём говорится, что брак Цеповяз заключил под давлением и что он остался без содержания.

«Но у нас имеются документальные подтверждения денежных переводов на различные карты на его содержание, на покупку продуктов. Она перечисляла деньги по требованию. Продукты закупал посредник, который живёт в Благовещенске», – пояснил защитник.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. В 2010 году Цапки по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей.

В 2013 году члены банды были приговорены к различным срокам тюремного заключения. Вячеслав Цеповяз получил 20 лет лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.