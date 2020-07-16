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Иконы и фрески оставим на месте: Турция обещает не менять вид собора Святой Софии
16 июля 2020, 00:00 • 70 • Политика
Власти Турции сохранят неизменным внешний вид знаменитого собора Святой Софии (Большая мечеть Айя-София). Об этом в среду заявил посол Турции в РФ Мехмет Самсар.
По словам дипломата, тот факт, что собор так хорошо сохранился до наших дней, свидетельствует о том, что власти Турции крайне бережно обходятся с историческими объектами. Поэтому переживать за будущее памятника византийского зодчества не стоит.
Посол Турции также добавил, что смена статуса объекта не нарушает конвенцию ЮНЕСКО об охране памятников.
Напомним, что собор Святой Софии был основан в 324 году Константином I Великим. Во времена Византийской империи это был крупнейший православный собор, который находился в центре Константинополя - рядом с императорским дворцом.
В 1934 году первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк присвоил объекту статус государственного музея. Однако 10 июля 2020 года Госсовет Турции отменил это решение, разрешив проведение в культурном памятнике богослужений последователей ислама. Теперь Айя-София - это действующая мечеть.
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