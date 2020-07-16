Иконы и фрески оставим на месте: Турция обещает не менять вид собора Святой Софии

По словам дипломата, тот факт, что собор так хорошо сохранился до наших дней, свидетельствует о том, что власти Турции крайне бережно обходятся с историческими объектами. Поэтому переживать за будущее памятника византийского зодчества не стоит.

В этом все должны быть уверены. Мечеть Айя-София будет открыта для всех посетителей. Как и ранее, мы будем заботиться об этом шедевре. Иконы и фрески будут сохранены в нынешнем виде, и все посетители это увидят, - пояснил Самсар ТАСС.

Посол Турции также добавил, что смена статуса объекта не нарушает конвенцию ЮНЕСКО об охране памятников.

Напомним, что собор Святой Софии был основан в 324 году Константином I Великим. Во времена Византийской империи это был крупнейший православный собор, который находился в центре Константинополя - рядом с императорским дворцом.

В 1934 году первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк присвоил объекту статус государственного музея. Однако 10 июля 2020 года Госсовет Турции отменил это решение, разрешив проведение в культурном памятнике богослужений последователей ислама. Теперь Айя-София - это действующая мечеть.