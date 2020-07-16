Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризис...
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаров...
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айд...
Главная / Политика

Иконы и фрески оставим на месте: Турция обещает не менять вид собора Святой Софии

16 июля 2020, 00:00  •  70 • Политика
Власти Турции сохранят неизменным внешний вид знаменитого собора Святой Софии (Большая мечеть Айя-София). Об этом в среду заявил посол Турции в РФ Мехмет Самсар.
По словам дипломата, тот факт, что собор так хорошо сохранился до наших дней, свидетельствует о том, что власти Турции крайне бережно обходятся с историческими объектами. Поэтому переживать за будущее памятника византийского зодчества не стоит.
В этом все должны быть уверены. Мечеть Айя-София будет открыта для всех посетителей. Как и ранее, мы будем заботиться об этом шедевре. Иконы и фрески будут сохранены в нынешнем виде, и все посетители это увидят, - пояснил Самсар ТАСС.
Посол Турции также добавил, что смена статуса объекта не нарушает конвенцию ЮНЕСКО об охране памятников.
Напомним, что собор Святой Софии был основан в 324 году Константином I Великим. Во времена Византийской империи это был крупнейший православный собор, который находился в центре Константинополя - рядом с императорским дворцом.
В 1934 году первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк присвоил объекту статус государственного музея. Однако 10 июля 2020 года Госсовет Турции отменил это решение, разрешив проведение в культурном памятнике богослужений последователей ислама. Теперь Айя-София - это действующая мечеть.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
15 июля 2020, 20:00
Баранец: "Американцы запустили болезнь пострашнее коронавируса"
15 июля 2020, 22:00
На Украине задержали "ключевого свидетеля" по делу "Боинга"
15 июля 2020, 20:00
"Киев заводит переговоры в тупик": Путин и Меркель осудили попытки Украины пересмотреть "Минск-2"
15 июля 2020, 22:00
"Северный поток - 2" - в санкционный список! Помпео сорвался и начал грозить инвесторам
15 июля 2020, 22:00
Разыгранный Дуда заявил, что раскусил Вована и Лексуса. Пранкеров подвела польская водка
15 июля 2020, 22:00
Заверения Минфина не изымать деньги вызвали умиление у людей: "Аж на слезу пробило"
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 июля 2020, 23:00
35% россиян курят: почему нужно навсегда забыть сигареты? (Технологии Здоровья)
15 июля 2020, 23:00
Пентагон украл триллионы долларов: почему все об этом молчат? (ELLIOTT/RealPolitik)
16 июля 2020, 00:00
Центризбирком Белоруссии опубликовал декларации о доходах кандидатов: Лукашенко всех ...
16 июля 2020, 00:00
Власти Британии умоляют туристов вернуться и спасти экономику страны
15 июля 2020, 23:55
«Нечистоплотная конкуренция»: в МИД ответили на угрозы США по «Северному потоку — 2»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2020, 17:00
Десять человек погибли, пытаясь спасти ребёнка на "пляже смерти"
13 июля 2020, 10:00
"Равенства нет". Евросоюз преподал урок экономики Украине
10 июля 2020, 03:00
Русских солдат до сих пор с благодарностью вспоминают в Афганистане: Всё из-за США
09 июля 2020, 12:00
"Война будет страшная": Жириновский рекомендовал бежать из Киева
09 июля 2020, 06:00
«Горящие» штаты Америки: предчувствие гражданской войны
09 июля 2020, 02:00
"Россия потеряет больше всех": В ЕС хотят обложить все товары специальным налогом
11 июля 2020, 02:00
Замурованная комната 102 года хранила тайну особняка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.