«Их задача — не допустить сосуществования наших стран»: Небензя обвинил Запад в нагнетании ситуации вокруг Украины

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад пытается вбить клин в отношения между Москвой и Киевом. В ходе заседания Совбеза ООН, посвящённого ситуации вокруг Украины, дипломат подчеркнул, что обстановку нагнетают именно западные государства. По словам Небензи, интересы украинского народа в этой разрушительной игре попросту не учитываются.

Страны Запада своими действиями преследуют задачу не допустить мирного сосуществования России и Украины, а также их народов, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности международной организации.

«Интересы украинского народа в этой разрушительной игре наши западные коллеги не учитывают, их задача — не допустить естественного братского сосуществования наших двух стран и народов, которое разрушило бы планы по ослаблению России, формированию вокруг неё «дуги нестабильности», — сказал он во время заседания Совбеза по ситуации вокруг Украины.

Дипломат констатировал, что подобные действия в духе «разделяй и властвуй» были и ранее характерны для западных государств.

Небензя подчеркнул, что в последние годы украинцам «активно промывают мозги», культивируя среди них русофобские и радикальные настроения, а также прививают мысль, что Украине нужно не налаживать отношения с соседями, а любой ценой стремиться в Евросоюз и НАТО.

«Запрещают русский язык, родной для значительной части, если не для большинства, украинцев, провоцируют церковный раскол, делают героями тех, кто воевал на стороне Гитлера, уничтожал евреев, поляков, украинцев и русских», — добавил Небензя.

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«Происходящее сегодня — ещё одна попытка вбить клин между Россией и Украиной. Из-за геополитических игр наши соседи страдают вот уже семь лет», — сказал он.

Небензя подчеркнул, что культивируемая в последнее время странами Запада напряжённость вокруг «вторжения» России наносит вред Украине. В частности, он напомнил, что Владимир Зеленский сам просил западные страны «не нагнетать панику», которая уже губительно сказывается на экономике республики.

Постпред также отметил, что Россия никогда не угрожала Украине «вторжением». Небензя констатировал, что подобные заявления не звучали из уст российских политиков или общественных деятелей.

«Наоборот, мы на всех уровнях категорически отвергали подобные обвинения. Делаем это и сейчас. Все, кто утверждают обратное, вводят вас в заблуждение», — добавил он.

Западные политики, напротив, провоцируют эскалацию ситуации, продолжая разговоры о «вторжении» России, отметил Небензя.

«Наши западные коллеги говорят о необходимости деэскалации, но прежде всего сами нагнетают напряжённость, риторику и провоцируют эскалацию. Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны», — сказал он.

По его словам, есть реальная вероятность того, что Украина разрушится изнутри. Способ помешать этому развитию событий, подчеркнул Небензя, лежит в соблюдении Минских соглашений и мирном урегулировании внутриукраинского кризиса.

«Исправить ситуацию можно исключительно через выполнение Киевом уже упомянутых мною минских договорённостей, предусматривающих прежде всего прямой диалог с Донецком и Луганском», — заявил Небензя.

Отметим, что украинская сторона в последнее время неоднократно выступала с заявлениями, что в Киеве не видят оснований говорить о скором «вторжении». Так, 31 января глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Данилов заявил, что подобные приготовления «были бы заметны для всего мира».

«Подготовительный период... может занять от трёх до семи дней. Мы его не видим, чётко понимаем, что происходит, и спокойно к этому готовимся», — сообщил Данилов в интервью Associated Press, также выразив разочарование по поводу решения ряда стран отозвать часть дипломатического корпуса из Киева.

Глава украинского Минобороны Алексей Резников также отмечал, что нет никаких подтверждений возможной эскалации на границе России и Украины.

«На сегодняшний день фактаж, который наблюдает наша разведка и разведка стран-партнёров, (говорит о том, что. — RT) не создано никакой ударной группировки со стороны РФ, чтобы это свидетельствовало о их завтрашнем наступлении. Такой угрозы не существует. Поэтому я прошу не сеять паники», — сказал Резников в эфире телеканала ICTV.

Впоследствии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что скопление российских войск вблизи границы не означает формирования там ударных группировок.