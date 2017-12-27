Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Навальный врёт, Мутко никуда не ушёл, на Украине виноваты русские (РАКЕТА.News)
«Калибр» на час
Россия в геополитике: итоги 2017 года
«Не имеют себе равных»: как Россия создаёт уникальные средства противовоздушной ...
Главная / В мире

«Их задача — дестабилизировать обстановку»: российский Генштаб обвинил США в подготовке террористов на базе в Сирии

27 декабря 2017, 09:54  •  143 • В мире
Соединённые Штаты используют одну из своих баз в Сирии для подготовки террористов. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. По словам генерала, сведения о нахождении там боевиков были получены разведкой. В Минобороны и раньше указывали на подготовку экстремистов американскими военными специалистами, однако в США эти обвинения отвергали. Как подчёркивают эксперты, американцам невыгодно полное уничтожение террористов в арабской республике.
 
Бойцы Сирийских демократических сил, которым оказывают поддержку США Reuters
 

Американские военные на своей базе Эт-Танф в сирийской провинции Хомс занимаются подготовкой террористов. Об этом kp.ru сообщил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что сведения о боевиках были получены разведкой.

«По данным космической и других видов разведки, на ней (базе. — RT) находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся», — заявил Герасимов.

Генерал отметил, что у базы весьма выгодное расположение — на границе Сирии, Иордании и Ирака. На ней находят укрытие экстремисты из различных группировок, но чаще всего это приверженцы «Исламского государства»*. Под руководством американских инструкторов они всего лишь меняют своё название, однако цели их остаются прежними, отметил Герасимов.

«Это фактически ИГИЛ. Но после проведённой с ними работы они перекрашиваются, берут другое название — «Новая сирийская армия» и другие. Их задача — дестабилизировать обстановку», — сказал начальник Генштаба.

  • Первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов
  • РИА Новости

По его словам, Эт-Танф — не единственная база Соединённых Штатов, используемая для этих целей. Помимо неё есть лагерь на северо-востоке сирийской республики под названием Шаддади, провинция Эль-Хасака. О ней ранее сообщал российский Центр по примирению враждующих сторон.

В Центре отмечали, что подготовку боевиков представители США ведут уже более полугода.

«По информации возвращающихся в освобождённые от ИГИЛ районы местных жителей, данный лагерь уже более полугода используется международной коалицией в качестве базы подготовки боевиков, стекающихся туда из различных районов Сирии», — говорилось в сообщении от 16 декабря.

Подчёркивалось, что основной костяк экстремистов составляют боевики ИГ (более 400 человек), которые смогли сбежать из Ракки в октябре нынешнего года. Стоит отметить, что факт содействия боевикам со стороны американцев был подтверждён и расследованием британского телеканала BBC.

Эксперты отмечают, что «исход» террористов из города во всеоружии выглядел более чем странно, особенно на фоне майских заявлений главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который подчёркивал, что борьба с ИГ — это война на уничтожение.

«Мы не допустим того, чтобы иностранные боевики выжили в боях, чтобы вернуться в Европу, Америку, Азию и Африку. Мы им этого не позволим», — говорил он.

Помимо беглецов из Ракки, в Шаддади также нашли прибежище и террористы из Дейр эз-Зора, Абу-Кемаля и с восточных территорий Евфрата.

«Человек уезжает — и исчезает навсегда»: журналистка нашла в США 121 пропавшего без вести из России и других стран СНГ

«Американские инструкторы, по словам вернувшихся в свои дома беженцев, объявили, что после завершения курса подготовки создаваемые формирования будут переброшены на юг Сирии для борьбы с сирийскими правительственными войсками», — сообщали в российском Центре примирения.

«США не заинтересованы в уничтожении ИГ»

Как поясняли RT эксперты, Соединённым Штатам невыгодно полное уничтожение террористов в САР, ведь тогда некому будет вести борьбу против правительства Башара Асада и проводить нужную Вашингтону политику.

«США не заинтересованы в уничтожении террористов ИГ, потому что с их помощью они манипулируют различными деятелями для достижения своих целей... Какие у них были цели в Сирии, такие и остались. А именно — свержение Башара Асада, так как он не является американской марионеткой, и недопущение существования Сирии как самостоятельного государства. Ну и американское присутствие в регионе с целью пополнения своих нефтяных запасов и манипуляции различными государствами в своих интересах», — отмечал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Если в стране не будет полезных Вашингтону сил, то ему придётся обдумывать пути собственного входа на военную сцену в САР, подчёркивал депутат.

  • AFP

«Добровольно сдаются в плен»

О пособничестве США сирийским террористам в России заявляли уже неоднократно. При этом обвинения в адрес Вашингтона подкреплялись доказательствами. Так, в ноябре ВКС с помощью беспилотников удалось сделать фото, на которых видно, как боевики отступают из города Абу-Камаль при полном бездействии коалиционных сил. Командование международного контингента на все обращения российских военных с просьбой посодействовать в уничтожении колонн боевиков отвечало категорическим отказом. Свою позицию американцы, руководящие операцией в САР, объясняли тем, что экстремисты «добровольно сдаются в плен».

«Новая «большая игра»: как приход Китая в Афганистан затронет интересы США и России

В сентябре Минобороны России опубликовало снимки, на которых, как заявили в ведомстве, запечатлено расположение спецназа США в пунктах, оборудованных боевиками «Исламского государства».

На страницу галереи
«Форпост возможностей»: как будет происходить формирование постоянной группировки России в Сирии

Помимо этого на некоторых снимках видно, как американские военные обеспечивают проход лояльных им Сирийских демократических сил через боевые порядки ИГ.

Несмотря на это, в США продолжают заявлять, что их главная задача в Сирии — борьба с терроризмом. Однако от более тесного сотрудничество с российскими военными, которые находятся в САР с теми же целями, в Вашингтоне отказываются.

В частности, как отметил Герасимов, все «предложения по организации совместного планирования, ведению разведки, уничтожению террористов натыкались на непонимание, на отказ» с американской стороны.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

143
Источник
Похожие новости
27 декабря 2017, 03:24
«Новая «большая игра»: как приход Китая в Афганистан затронет интересы США и России
27 декабря 2017, 09:54
«Их задача — дестабилизировать обстановку»: российский Генштаб обвинил США в подготовке террористов на базе в Сирии
25 декабря 2017, 22:09
«Попытка продемонстрировать влияние»: почему США сократили индивидуальный взнос в бюджет ООН

26 декабря 2017, 17:39
«Форпост возможностей»: как будет происходить формирование постоянной группировки России в Сирии
27 декабря 2017, 00:09
Иерусалимский ход Трампа: как настроить против себя весь Совбез и оказаться в изоляции
26 декабря 2017, 14:39
Европа без Рождества: Второе падение Первого Рима
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 декабря 2017, 01:24
А король-то голый: ПВО США не спасает от ракет
24 декабря 2017, 13:39
«Предупреждение от США»: почему Яценюка задержали в аэропорту Женевы
25 декабря 2017, 09:24
ХПП+ХПЗ, или Владимир Путин уступает на выборах...
22 декабря 2017, 09:24
Олег Царев: У Саакашвили есть все шансы стать премьером
21 декабря 2017, 11:09
Обострение на Донбассе - эпизод будущей масштабной войны Запада с Россией
25 декабря 2017, 02:54
Украинских граждан гонят из Европы и Израиля
21 декабря 2017, 19:28
Дуэль Трюхана со студией закончилась печально! Соловьев и гости передачи поставили на место украинца
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.