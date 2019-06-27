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Их там нет: Волкер выгоняет российские войска из Донбасса

27 июня 2019, 18:39  •  170 • Война
После того как Украина отвела свои силы на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, то же самое должна сделать и Россия, написал в своем твиттере спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
Он назвал разведение сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Донбассе «хорошим шагом Украины». «Теперь Россия обязана принять меры для укрепления прекращения огня», — сказал он. К тому же, по его мнению, Москва должна приложить усилия к отводу тяжелого вооружения.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной вооруженного конфликта в Донбассе, и ее военного контингента в регионе нет.
Накануне на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской началось предусмотренное минскими соглашениями разведение сил и средств в Донбассе. О нем сообщил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов.
Он отметил, что весь процесс должен занять до трех дней, а когда он завершится, народная милиция республики уведомит об этом Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ.
Иванов уточнил, что военное ведомство ЛНР приступило к разведению сил и средств на участке номер один «Станица Луганская» 26 июня. По его словам, в полдень была подана сигнальная ракета белого цвета, свидетельствующая о готовности к началу разведения, а в 12:15 — зеленая, что означает начало процесса.
Представитель республики в СЦКК подчеркнул, что за началом процесса наблюдали представители СММ ОБСЕ, которые осуществляют его синхронно и зеркально с обеих сторон.
Иванов отметил, что миссия подтвердила запуск сигнальной ракеты и старт вывода украинских войск с нулевых позиций.
Информацию самопровозглашенной республики подтвердили в командовании так называемой Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе. «Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская». Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того, за отводом войск наблюдал лично командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский», — сообщили в фейсбуке командования силовой операцией.
Сам Сирский уточнил, что это первый этап отвода сторон от окраин Станицы.
До этого ВСУ и народную милицию ЛНР разделяли всего 380 м, но теперь это расстояние увеличится до более двух км. Защитные сооружения также планируется демонтировать. Автомобильное движение через контрольный пункт въезда в республику и выезда из нее (КПВВ) может возобновиться в том случае, если будет восстановлен разрушенный мост.
По словам лидера ЛНР Леонида Пасечника, разведение сил и средств конфликтующих сторон проходит без эксцессов.
«Второй этап разведения абсолютно планово осуществляется. Все под контролем. Никаких нарушений нет», — сказал Пасечник журналистам по итогам встречи в Минске лидеров самопровозглашенных республик Донбасса и украинского политика Виктора Медведчука.
Министр иностранных дел ЛНР, полпред самопровозглашенной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего выразил надежду, что начавшийся процесс разведения сил и средств будет завершен. Он также полагает, что это должно способствовать стабилизации ситуации на участке у Станицы Луганской в Донбассе.
«Я надеюсь на то, что разведение сил и средств будет способствовать стабилизации ситуации. Отсутствие прямого визуального контроля между позициями сторон внесет свой вклад в то, чтобы снизить напряженность. Но это пока мои надежды, давайте подождем, чтобы они подтвердились», — сказал Дейнего.
На днях в Донбасс должен приехать представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кучма. Целью его визита является продолжение отвода сторон на рубежи, установленные минскими договоренностями.
Соглашение о разведении сил и средств сторон было контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе подписала в 2016 году. Этот план стороны смогли осуществить в населенных пунктах Золотое и Петровское, но в Станице Луганской разведение сил постоянно срывалось. По словам Иванова, с 2016 года ВСУ 80 раз срывали разведение сил в этом пункте под различными предлогами.

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